ఆలూతో "రిబ్బన్ మురుకులు" - ఇలా చేస్తే కరకరలాడుతూ, భలే రుచిగా!
బంగాళదుంపలతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 9:21 AM IST
Potato Ribbon Murukulu Prepare : పిండివంటల్లో రిబ్బన్ మురుకులను తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. దీనినే కొన్నిచోట్ల రిబ్బన్ పకోడీ లేదా ఆకు పకోడీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దీన్ని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మరి మీరెప్పుడైనా ఆలూతో వీటిని తయారు చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇవి చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు.
ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ కొలతలతో ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు,పెద్దలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రిబ్బన్ పకోడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 2
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. బంగాళదుంపలు ఉడికాక పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు వేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కప్పు శనగపిండి, కప్పు బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు జంతికల గొట్టంలో రిబ్బన్ షేప్ బిళ్ల ఉంచి ఆయిల్ ఆప్లై చేయాలి. ఆపైన పిండి వేసి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత జంతికల గొట్టంలోని పిండి ముద్దను మొత్తం రిబ్బన్ మురుకులా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ మురుకులను వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై గరిటెతో వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే ఆలూ రిబ్బన్ మురుకులు మీ ముందుంటాయి!
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకొని చల్లారాక ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.
- ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి మీ పిల్లలకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో రిబ్బన్ పకోడీని చేసుకోవాలనుంటే ఆలూ, శనగపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
