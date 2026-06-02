ఆలూతో "రిబ్బన్ మురుకులు" - ఇలా చేస్తే కరకరలాడుతూ, భలే రుచిగా!

Published : June 2, 2026 at 9:21 AM IST

Potato Ribbon Murukulu Prepare : పిండివంటల్లో రిబ్బన్ మురుకులను తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. దీనినే కొన్నిచోట్ల రిబ్బన్ పకోడీ లేదా ఆకు పకోడీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దీన్ని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. మరి మీరెప్పుడైనా ఆలూతో వీటిని తయారు చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇవి చేశారంటే కరకరలాడుతూ వస్తాయి. అంతేకాక వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు.

ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ కొలతలతో ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు,పెద్దలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రిబ్బన్ పకోడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 2
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. బంగాళదుంపలు ఉడికాక పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు వేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కప్పు శనగపిండి, కప్పు బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్​ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కలపాలి.
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు జంతికల గొట్టంలో రిబ్బన్ షేప్ బిళ్ల ఉంచి ఆయిల్ ఆప్లై చేయాలి. ఆపైన పిండి వేసి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత జంతికల గొట్టంలోని పిండి ముద్దను మొత్తం రిబ్బన్ మురుకులా వత్తుకోవాలి.
నువ్వులు (Getty Images)
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఈ మురుకులను వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై గరిటెతో వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా వేయించి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే కరకరలాడే ఆలూ రిబ్బన్​ మురుకులు మీ ముందుంటాయి!
కారం (Getty Images)
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకొని చల్లారాక ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.
  • ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి మీ పిల్లలకు సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
  • మీరు ఎక్కువ మోతాదులో రిబ్బన్ పకోడీని చేసుకోవాలనుంటే ఆలూ, శనగపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

