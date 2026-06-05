కరకరలాడే బంగాళదుంప "పూరీలు" - కర్రీ లేకుండానే కమ్మగా తినేస్తారు!
ఎప్పడూ ఒకేరకమైన పూరీ ఏం బాగుంటుంది - ఓసారి ఇలా ఆలూతో ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 3:48 PM IST
Potato Poori Prepare : మెజార్టీ పీపుల్ పూరీలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని ఎక్కువగా మైదాపిండి లేదా గోధుమపిండితో చేస్తుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ ఇవే తినాలన్నా నచ్చదు. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే ఆలూ పూరీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అంతేకాకా కర్రీ లేకుండానే ఇవి తినొచ్చు. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
- వాము - 4 చిటికెడ్లు
- బంగాళదుంపలు - 2
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు బంగాళదుంపలు వేసి ఉడికించాలి. బంగాళదుంపలు ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, ఆలూ మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రెండు చిటికెడ్ల పసుపు, నాలుగు చిటికెడ్ల వాము వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా సాఫ్ట్గా ఉండేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం పైన తడిక్లాత్ కప్పి పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ పిండిని ఎంత బాగా వత్తుకుంటే పూరీలు మంచిగా పొంగుతూ, అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయని గుర్తించాలి.
- పావు గంట తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం చపాతీ పీటపై బటర్ పేపర్ ఉంచి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో ఉండను పీటపై తీసుకొని పూరీ మాదిరిగా చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలను కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత పూరీలు వాటంతటవే పైకి తేలుతాయి. ఇలా తేలిన తర్వాత మాత్రమే గరిటెతో వేడివేడి నూనెను పూరీలపైకి అలా తోస్తుండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఇవి మరింత బాగా పొంగి సూపర్ సాఫ్ట్గా వస్తాయి. వీటిని చక్కగా వేయించాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని ఆలూ పూరీలు రెడీ అయినట్లే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఎప్పుడూ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
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