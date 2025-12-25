ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడూ చపాతీలేనా? - సింపుల్​గా "ఆలూ పరోటా" ఇలా ట్రై చేయండి!

అద్దిరిపోయే ఆలూ పరోటా - చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు!

aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 25, 2025

Aloo Paratha Recipe : టిఫిన్లోకి పప్పులు నానబెట్టడం, పిండి రుబ్బడం లాంటి పనులు మర్చిపోతే వెంటనే గుర్తొచ్చేది చపాతీ లేదంటే ఉప్మా. అయితే, ఉప్మాలో కూరగాయ ముక్కలు వేస్తే ఎంత రుచిగా ఉంటుందో అదే విధంగా చపాతీ పిండిలోకి కూడా వేస్తే అది పరోటా అవుతుంది. పరోటా తయారీ అనగానే అదో పెద్ద పని అనుకుంటారు కానీ, ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.

aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆలుగడ్డలు - 3
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి - 6
  • పసుపు - అర స్పూన్
aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (Getty images)
  • గోధుమ పిండి - అర కేజీ
  • మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • వాము - అర స్పూన్
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఆలుగడ్డలు పై పొట్టు తీసేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. లేదా ఆలుగడ్డలు సగానికి గాటు పెట్టుకుని ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇపుడు ఉడికించుకున్న ఆలుగడ్డలను మెత్తగా మెదుపుకుని ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ కచ్చా పచ్చాగా దంచుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, మిరియాల పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, కసూరి మేతి, ధనియాల పొడి, వాము వేసుకున్న తర్వాత గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి.
aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు నీళ్లు పోయకుండానే ఆలుగడ్డ మిశ్రమాన్ని, గోధుమ పిండిని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి. అయినా సరే మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పిండి కలుపుకోవాలి. రెడీ చేసుకున్న పిండిపై నూనె వేసుకుని కాస్త మసాజ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇపుడు చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకుని పొడి పిండిలో డిప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరోటాలు వత్తుకోవాలి. అంచులు కరెక్ట్ గా రావడానికి పెద్ద ప్లేట్ తీసుకుని షేప్​ చేసుకుంటే చాలు!
aloo_paratha_recipe
aloo_paratha_recipe (Getty images)
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ పరోటాలను పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడెక్కిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరోటా వేసుకుని పైన బటర్ లేదా నెయ్యు రాసుకుని మరో వైపు కాల్చుకుని తీసుకోవాలి. అన్ని పరోటాలు ఇదే విధంగా కాల్చి రెడీ చేసుకుంటే చాలు! టిఫిన్​లోకి, రాత్రి డిన్నర్​లోకి కూడా ఎంతో బాగుంటాయి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పరోటాలు ఎన్నైనా తినేయొచ్చు. ఊరగాయ చట్నీ లేదా పెరుగు చట్నీతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

