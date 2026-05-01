ఆలూతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పర్ఫెక్ట్ స్నాక్, పది నిమిషాల్లో రెడీ​!

ఆలూతో కర్రీ మాత్రమే చేస్తున్నారా - ఇలా పకోడీలు చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 12:58 PM IST

Instant aloo Pakoda Recipe in Telugu : బంగాళదుంపలతో ఏ రెసిపీ చేసినా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో కర్రీ, ఫ్రై, అంటూ వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. మరీ మీరు ఎప్పుడైనా వీటితో పకోడీలు చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​గా వీటిని చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది. ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి పెడితే టేస్ట్​కు ఫిదా అయిపోతారు. టీ, కాఫీకి తోడుగా ఇవి తింటుంటే ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే. ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ ఆలూ పకోడీలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - ఒక కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • వాము - ఒక టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కేజీ బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి సన్నగా తురిమి ఓ గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత నీటిని గట్టిగా పిండి ఓ గిన్నెలోకి ఆలూ తురుము వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్లో ఆలూ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండు కప్పుల శనగపిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పకోడీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలూ పకోడీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • వేడివేడిగా ఈ పకోడీలను టమోటా కెచప్​తో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
  • ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఆలూతో పకోడీలు చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
  • మీరు ఈ పకోడీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బంగాళదుంపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!

