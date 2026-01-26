ETV Bharat / offbeat

బంగాళదుంపతో పసందైన "జిలేబీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

ఆలూతో నోరూరించే జిలేబీలు - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Aloo ki Jalebi
Aloo ki Jalebi (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Aloo ki Jalebi Making in Telugu : జిలేబీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా, జ్యూసీగా ఉంటాయి. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బంగాళదుంపతో జిలేబీలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే తియ్యని జిలేబీలు మీ ముందుంటాయి. వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సులభంగా అప్పటికప్పుడే చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆల చేయకుండా వీటిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Aloo ki Jalebi
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 2
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • మైదాపిండి - 200 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • బెల్లం తురుము - 3 కప్పులు
  • బేకింగ్​సోడా - చిటికెడు
Aloo ki Jalebi
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు కప్పుల బెల్లం తురము, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే పావు స్పూన్ యాలకులపొడి, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి పది నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • బెల్లం పాకం అనేది మరి ముదురు పాకంగా కాకుండా లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం రెడీ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Aloo ki Jalebi
యాలకులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో 200 గ్రాముల మైదాపిండి, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముద్ద, అర కప్పు పెరుగు, చిటికెడు బేకింగ్​సోడా వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు పైపింగ్​ బ్యాగ్​లో నాజిల్​ వేయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న​ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్​ చేసి నాజిల్​ ఉన్న సైడ్​ పైపింగ్​ బ్యాగ్​ చివర కట్​ చేయాలి. (ఒకవేళ మీ వద్ద పైపింగ్ బ్యాగ్ లేకపోతే పాల ప్యాకెట్​ కవర్​లో మిశ్రమాన్ని ఉంచి చివరన రంధ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది).
Aloo ki Jalebi
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండిని జిలేబీల్లా వత్తుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి జిలేబీలను రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెడీ చేసుకున్న బెల్లం పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదివేయాలి.
Aloo ki Jalebi
పెరుగు (Getty Images)
  • ఒక నిమిషం తర్వాత జిలేబీలను పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఇన్​స్టంట్​గా బంగాళదుంపతో నోరూరించే జిలేబీలు తయారైనట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

