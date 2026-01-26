బంగాళదుంపతో పసందైన "జిలేబీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
ఆలూతో నోరూరించే జిలేబీలు - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 5:41 PM IST
Aloo ki Jalebi Making in Telugu : జిలేబీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి పైకి క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా, జ్యూసీగా ఉంటాయి. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బంగాళదుంపతో జిలేబీలు. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే తియ్యని జిలేబీలు మీ ముందుంటాయి. వీటిని చేయడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సులభంగా అప్పటికప్పుడే చేసుకోవచ్చు. మరి ఇక ఆల చేయకుండా వీటిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 2
- పెరుగు - అర కప్పు
- మైదాపిండి - 200 గ్రాములు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- బెల్లం తురుము - 3 కప్పులు
- బేకింగ్సోడా - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు కప్పుల బెల్లం తురము, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే పావు స్పూన్ యాలకులపొడి, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి పది నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- బెల్లం పాకం అనేది మరి ముదురు పాకంగా కాకుండా లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పాకం రెడీ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సింగ్ బౌల్లో 200 గ్రాముల మైదాపిండి, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముద్ద, అర కప్పు పెరుగు, చిటికెడు బేకింగ్సోడా వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు పైపింగ్ బ్యాగ్లో నాజిల్ వేయాలి. ఇందులో రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని క్లోజ్ చేసి నాజిల్ ఉన్న సైడ్ పైపింగ్ బ్యాగ్ చివర కట్ చేయాలి. (ఒకవేళ మీ వద్ద పైపింగ్ బ్యాగ్ లేకపోతే పాల ప్యాకెట్ కవర్లో మిశ్రమాన్ని ఉంచి చివరన రంధ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది).
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పిండిని జిలేబీల్లా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి జిలేబీలను రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని రెడీ చేసుకున్న బెల్లం పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదివేయాలి.
- ఒక నిమిషం తర్వాత జిలేబీలను పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఇన్స్టంట్గా బంగాళదుంపతో నోరూరించే జిలేబీలు తయారైనట్లే!
