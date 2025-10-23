"పచ్చి కొబ్బరి బంగాళాదుంప వేపుడు" - పిల్లలు ఇష్టంగా తినేస్తారు!

ETV Bharat / offbeat

kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Kobbari Karam Alu Fry : బంగాళాదుంప కర్రీ అంటే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా ఫ్రై చేశారంటే చాలు! స్కూల్ పిల్లలు ఎగిరి గంతేస్తారు. ఫ్రై కర్రీ రోజున అప్పడం లేదా ఏవైనా చిప్స్ ఉంటే చాలు! ఆనందంగా అన్నం మొత్తం తినేస్తారు. అయితే, బంగాళాదుంప ఫ్రై ఎప్పటిలాగా కాకుండా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. పచ్చి కొబ్బరితో కలిపి చేశారంటే ఎంతో టేస్టీగా తినేస్తారు.

kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళాదుంప - అర కేజీ
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
  • మినపప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - 2.
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాలు - టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 6
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • గిన్నెలోకి నీళ్లు తీసుకుని ఉప్పు వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అర కిలో బంగాళా దుంపలను తొక్క తీసుకుని మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి. వంకాయలైనా, బంగాళాదుంపలైనా సరే! ఇలా ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవడం వల్ల రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి పప్పు, మినపప్పు వేసుకుని వేయించాలి. పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించి మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో 2 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (Getty images)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేగుతున్నపుడు మూత తీసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మళ్లీ మూత పెట్టుకున్న సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ధనియాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే కారం, వెల్లుల్లిపాయలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
kobbari_karam_alu_fry
kobbari_karam_alu_fry (Getty images)
  • ఈ లోగా బంగాళా దుంప ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి. ఇపుడు కొబ్బరి కారాన్ని వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కారంపొడి వేసి వేసిన వెంటనే కర్రీ ముద్దగా అనిపించినా ఆ తర్వాత వేయిస్తూ ఉంటే రోస్ట్ అయిపోతుంది. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు! బంగాళా దుంప వేపుడు అద్దిరిపోతుంది.

