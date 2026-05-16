ఆలు గడ్డలతో - కరకరలాడే జంతికలు, ఫింగర్ చిప్స్ - ఇలా టేస్టీగా!
- పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - ఎవ్వరైనా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు
Published : May 16, 2026 at 3:27 PM IST
Potato Finger Chips : ఆలుగడ్డలు అంటే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక, వాటితో తయారు చేసే చిప్స్ అంటే తినకుండా ఉండలేరు. అలాంటి బంగాళాదుంపలతో జంతికలు, ఫింగర్ చిప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోతాయి. మరి, వీటని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిని పదార్థాలు :
బంగాళా దుంపలు - రెండు
బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
శనగపిండి - 1 కప్పు
కారం - 1 చెంచా
పసుపు - 1/4 చెంచా
జీలకర్ర - 1/2 చెంచా
వెన్న -1 చెంచా
ఉప్పు - తగినంత
నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బంగాళాదుంపలను ఉడికించుకుకోవాలి
- క్లీన్ చేసుకున్న ఆలుగడ్డలను కుక్కర్లో వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టి రెండు మూడు విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత కుక్కర్లోని ఆవిరి మొత్తం పోయిన తర్వాత ఆలుగడ్డలను బయటకు తీసి, పైన పొట్టు తీసేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు అందులో వేసుకోవాలి
- అవసరాన్ని బట్టి అతికొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రెండు లేదా మూడు స్పూన్ల వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. పేస్టు మరీ జారుగా అయ్యిందంటే జంతికలు చేయడం సాధ్యం కాదు
- ఇప్పుడు ఒక తీసుకొని, అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర, వెన్న వేసుకొని, అన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు అందులో ఆలుగడ్డ పేస్టు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కాస్త గట్టిగానే జంతికలకు అవసరమైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి
- ఈ లోపు స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడెక్కనివ్వాలి.
- అనంతరం జంతికల గొట్టం తీసుకొని అందులో ఈ పిండి వేసుకొని వేసుకుని వేడి వేడిగా కాగుతున్న నూనెలో చక్రాల్లా ఒత్తుకోవాలి.
- వాటిని ఎర్రగా రెండు వైపులా వేయించుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే జంతికలు కరకరలాడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి.
ఫింగర్ చిప్స్ తయారీ కోసం :
కావలసిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - అరకేజీ
- అటుకులు - 1 కప్పు
- రెడ్ చిల్లీఫ్లేక్స్ - 1 చెంచా
- కొత్తిమీర తురుము - అరకప్పు
- మయొనైజ్ - నాలుగు చెంచాలు
- షెజ్వాన్ సాస్ - రెండు చెంచాలు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని, అందులో అటుకులు వేసుకుని మెత్తని పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఈ లోపు బంగాళాదుంపలను క్లీన్ చేసుకొని, కుక్కర్లో వేసి ఉడికించుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలు బయటకు తీసి, తడిలేకుండా చేసుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి. అదే మిక్సీ జార్లో కొత్తిమీర తురుము, చిల్లీఫ్లేక్స్ వేసి మెత్తగా మిక్సీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ పేస్టులో ఉప్పు, అటుకుల పొడిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ చపాతీపిండి ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి
- పిండిని కాస్త మందంగా చపాతీలాగా ఒత్తుకుని చాకుతో సన్నగా పొడవుగా ఉండేలా ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్ షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి
- ఈ లోగా స్టౌ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరి. కరకరలాడే పొటాటో ఫింగర్ చిప్స్ రెడీ అయిపోతాయి
- ఆ తర్వాత షెజ్వాన్ సాస్, మయొనైజ్ రెండూ మిక్స్ చేసుకుంటే డిప్ చేసుకోవడానికి సాస్ రెడీ అయిపోతుంది
- ఇప్పుడు ఫింగర్ చిప్స్ని సాస్ లోడిప్ చేసుకొని లాగిస్తుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి
