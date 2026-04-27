టేస్టీ అండ్​ యమ్మీ "పొటాటో బైట్స్​" -పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఎంతో బాగుంటాయి!

-ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​కి మించిన రుచితో బైట్స్​ - ఇలా చేస్తే గ్రీన్​ చట్నీతో సూపర్ టేస్ట్​!

Published : April 27, 2026 at 12:47 PM IST

Potato Bytes in Telugu : పిల్లలకు సమ్మర్​ సెలవులు మొదలయ్యాయి. ఇక ఇంటి దగ్గర ఉంటే తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టమని గోల చేస్తుంటారు. అడిగారు కదా అని ఏదో ఒకటి పెడితే తినకపోగా వద్దని చెప్పేస్తుంటారు. మరి మీ పిల్లలు కొత్తగా ఏదైనా చేయమని అడుగుతున్నారా? అయితే ఓసారి పొటాటో బైట్స్​ చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్‌ కన్నా బయట కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా టేస్ట్‌ అద్భుతంగా ఉంటాయి. వీటిని ప్రిపేర్​ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఈవెనింగ్​ టీతో పాటు స్నాక్స్‌గా తినడానికి ఈ ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్ ఎంతో బాగుంటాయి. పిల్లలు టమాటా కెచప్​తో వీటిని తినడానకి ఎంతో ఇష్టపడతారు. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్​గా సరికొత్త పొటాటో బైట్స్​ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పొటాటోలు - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి పైన పొట్టు తీసేసుకోవాలి. తర్వాత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి ఇందులో ఆలూ ముక్కలు వేసి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. పొటాటో ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత వాటిని నీళ్లు లేకుండా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఉడికించిన ఆలుగడ్డలను సన్నగా తురుముకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి మూడు టేబుల్​స్పూన్ల కార్న్​ ఫ్లోర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా నూనె వేసుకొని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి. ఇలా నూనె వేయడం వల్ల బైట్స్​​ క్రిస్పీగా వస్తాయి. కార్న్​ఫ్లోర్​ బదులు మైదా వాడొచ్చు.
  • మిశ్రమాన్ని సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకున్నాక చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న బాల్స్​ మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి. పెద్ద సైజ్​ బాల్స్​ ప్రిపేర్ చేస్తే లోపల పిండి ఉడకదు.
  • ఈ విధంగా మిగిలిన పిండితో బాల్స్​ తయారు చేసుకొని ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి కడాయిలో సరిపడా బాల్స్​ వేసుకోవాలి.
  • బైట్స్​ను నిదానంగా కలుపుతూ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి​ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకునే ముందు 10 సెకండ్ల పాటు హై ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. అనంతరం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా చివరిగా హై ఫ్లేమ్​లో వేయించడం వల్ల నూనె ఎక్కువ పీల్చవు. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలా దోరగా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
  • వేడివేడిగా ఈ బైట్స్​ను​ టమాటా కెచప్​ లేదా గ్రీన్​ చట్నీతో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ క్రిస్పీ పొటాటో బైట్స్​ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి.
