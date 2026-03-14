నాన్వెజ్ "బిర్యానీ" బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా చేశారంటే వెజ్లోనే కొత్త రుచి ఆస్వాదిస్తారు!
- సరికొత్త పద్ధతిలో "ఆలూ బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్లో ఉంటుంది! - ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే బిర్యానీ రెసిపీ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 12:31 PM IST
Bangaladumpa Biryani Recipe : బిర్యానీ పేరు చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. ఇందులో వెజ్, నాన్వెజ్ ఉంటాయి. వీటిల్లో ఆలూ బిర్యానీ ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ చేస్తే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే నాన్వెజ్ బిర్యానీల టేస్ట్కు ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఇక ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.మరి, ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
"కారం పొడులు" మీకు ఇష్టమా? - ఇలాంటి "పుదీనా కారం పొడి" సింపుల్గా చేసేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాస్మతీ బియ్యం - ఒక కప్పు
- బంగాళదుంపలు - 2
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- బిర్యానీ మసాలా - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 5
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పుదీనా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - అర కప్పు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 4
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 4
- దాల్చినచెక్క - 2
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, రెండు పచ్చిమిర్చి, అర టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నానబెట్టిన బాస్మతీరైస్, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి ఉడికించాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, ఒక దాల్చినచెక్క, రెండు యాలకులు ఒకటీ స్పూన్ షాజీరా వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ వేగాక రెడీ చేసి పెట్టిన ఆలూ మిశ్రమం, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆలూ మిశ్రమం మగ్గాక ఉడికించిన అన్నం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి అర కప్పు పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా వేయాలి. అలాగే కొన్ని నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే నోరూరించే ఆలూ బిర్యానీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
నోటికి కమ్మగా ఉండే "కలగూర పులుసు" - ఇలాంటి రెసిపీ ఎపుడైనా ట్రై చేశారా?
పల్లెటూరు "కాకా హోటల్ చట్నీ రెసిపీ" సీక్రెట్ ఇదే! - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇది కమ్మగా ఉంటుంది!