పోస్టాఫీసుకు వెళ్లే పనిలేకుండా ఇంటి నుంచే "బీమా పేమెంట్స్" - ఎలా చెల్లించాలంటే!
-తపాలా శాఖ మరో ముందడుగు - పాలసీదారులు ప్రీమియాన్ని నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా సులభంగా చెల్లించేలా డిజిటల్ సేవలు!
Published : July 28, 2026 at 1:10 PM IST
Post Offices Digital Services: పెరుగుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తపాలా శాఖ కూడా పలు మార్పులు చేస్తోంది. గతంలో పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ (పీఎల్ఐ), రూరల్ పోస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ (ఆర్పీఎల్ఐ) ప్రీమియం చెల్లించాలంటే కస్టమర్లు కచ్చితంగా పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాలి. కానీ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు. పాలసీదారులు తమ ప్రీమియం డబ్బులను నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా ఒక్క క్లిక్తో ఈజీగా చెల్లించేలా డిజిటల్ సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు పారదర్శకత పెంచే ఈ సేవలను ఎలా ఉపయోగించాలి, కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రీమియం ఎలా చెల్లించాలి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
తపాలా శాఖ అందించే డిజిటల్ సదుపాయాలు:
నెట్ బ్యాంకింగ్: ఎస్బీఐ, యూనియన్, కెనరా సహా ప్రముఖ బ్యాంకుల నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలతో పాలసీ ప్రీమియం డబ్బులను ఈజీగా చెల్లించవచ్చు.
డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు: ప్రముఖ బ్యాంకులు అందించే మాస్టర్, వీసా లేదా రూపే కార్డుల ద్వారా ప్రీమియం ట్రాన్సాక్షన్స్కు సులభంగా జరపవచ్చు.
యూపీఐ చెల్లింపులు: ఎటువంటి పెనాల్టీ లేకుండా కేవలం సెకన్లలో యూపీఐ ఐడీ లేదా క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించవచ్చు.
IPPB మొబైల్ యాప్: ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పీఎల్ఐ, ఆర్పీఎల్ఐ అకౌంట్స్ను లింక్ చేసి క్షణాల్లో ప్రీమియం కట్టేయొచ్చు.
ఆటో డెబిట్ సదుపాయం: వినియోగదారులు తమ అకౌంట్ నుంచి నిర్ణీత తేదీలో ప్రీమియం కట్ అయ్యేలా ఆటో డెబిట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఆన్లైన్లో ప్రీమియం డబ్బులు ఎలా చెల్లించాలి: పీఎల్ఐ, ఆర్పీఎల్ఐ ప్రీమియం డబ్బులను ఆన్లైన్లో సులభంగా చెల్లించవచ్చు. అందుకోసం రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి.
వెబ్సైట్ ద్వారా:
- ముందుగా ఇండియా పోస్ట్ అధికారిక పీఎల్ఐ పోర్టల్ pli.indiapost.gov.in ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో Login పై క్లిక్ చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ కస్టమర్ట్ కస్టమర్ ఐడీ తెలిస్తే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ కస్టమర్ ఐడీ తెలియకపోతే Generate Customer IDపై క్లిక్ చేసి పాలసీ నంబర్, ఈ-మెయిల్, ఫోన్ నంబర్, వ్యక్తిగత వివరాలతో కస్టమర్ ఐడీని క్రియేట్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం పీఎల్ఐ లేదా ఆర్పీఎల్ఐ పాలసీలను కస్టమర్ ఐడీకి లింక్ చేయాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక Payments లేదా Purchase సెక్షన్కు వెళ్లి పాలసీ ఎంచుకుని ప్రీమియం చెక్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పేమెంట్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అమౌంట్ చెల్లించాలి.
- ప్రీమియం డబ్బులు కట్టినాక ఈ-రసీదును డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఐపీపీబీ మొబైల్ యాప్:
- ఫోన్లో ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి. అనంతరం MPIN ఆధారంగా లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మై సర్వీసెస్ కాలమ్లో Post Office Services పై క్లిక్ చేసి మీ పాలసీకి తగినట్లుగా పీఎల్ఐ లేదా ఆర్పీఎల్ఐ పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ప్రీమియంపై క్లిక్ చేసి పాలసీ నెంబర్, పుట్టినతేదీ సహా కావాల్సిన వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే స్క్రీన్ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. వాటిని సరిచూసుకుని ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
- పేమెంట్ చేసిన తర్వాత రిసిప్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
లభించే ప్రయోజనాలు:
- పోస్టాఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- 24/7 ఈ డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి జర్నీలు, ఆఫీస్ పనులు చేసే సమయంలో ప్రీమియం గడువు ముగియకుండా చెల్లించవచ్చు.
- కేవలం చెల్లింపులే కాకుండా పాలసీ బోనస్ ఎంత వచ్చింది, లోన్ సదుపాయం ఎంత ఉంది వంటి వివరాలను కూడా కస్టమర్ పోర్టల్లో చూసుకోవచ్చు.
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