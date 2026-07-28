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పోస్టాఫీసుకు వెళ్లే పనిలేకుండా ఇంటి నుంచే "బీమా పేమెంట్స్​" - ఎలా చెల్లించాలంటే!

-తపాలా శాఖ మరో ముందడుగు - పాలసీదారులు ప్రీమియాన్ని నేరుగా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా సులభంగా చెల్లించేలా డిజిటల్‌ సేవలు!

Post Offices Digital Services
Post Offices Digital Services (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 1:10 PM IST

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Post Offices Digital Services: పెరుగుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తపాలా శాఖ కూడా పలు మార్పులు చేస్తోంది. గతంలో పోస్టల్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ (పీఎల్‌ఐ), రూరల్‌ పోస్ట్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ (ఆర్‌పీఎల్‌ఐ) ప్రీమియం చెల్లించాలంటే కస్టమర్లు కచ్చితంగా పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాలి. కానీ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు. పాలసీదారులు తమ ప్రీమియం డబ్బులను నేరుగా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా ఒక్క క్లిక్​తో ఈజీగా చెల్లించేలా డిజిటల్‌ సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు పారదర్శకత పెంచే ఈ సేవలను ఎలా ఉపయోగించాలి, కలిగే ప్రయోజనాలు, ప్రీమియం ఎలా చెల్లించాలి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తపాలా శాఖ అందించే డిజిటల్‌ సదుపాయాలు:

నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌: ఎస్​బీఐ, యూనియన్​, కెనరా సహా ప్రముఖ బ్యాంకుల నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ సేవలతో పాలసీ ప్రీమియం డబ్బులను ఈజీగా చెల్లించవచ్చు.

డెబిట్, క్రెడిట్‌ కార్డులు: ప్రముఖ బ్యాంకులు అందించే మాస్టర్, వీసా లేదా రూపే కార్డుల ద్వారా ప్రీమియం ట్రాన్సాక్షన్స్​కు సులభంగా జరపవచ్చు.

యూపీఐ చెల్లింపులు: ఎటువంటి పెనాల్టీ లేకుండా కేవలం సెకన్లలో యూపీఐ ఐడీ లేదా క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించవచ్చు.

IPPB మొబైల్‌ యాప్‌: ఇండియా పోస్ట్‌ పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌ యాప్‌ ద్వారా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పీఎల్‌ఐ, ఆర్‌పీఎల్‌ఐ అకౌంట్స్​ను లింక్‌ చేసి క్షణాల్లో ప్రీమియం కట్టేయొచ్చు.

ఆటో డెబిట్‌ సదుపాయం: వినియోగదారులు తమ అకౌంట్​ నుంచి నిర్ణీత తేదీలో ప్రీమియం కట్‌ అయ్యేలా ఆటో డెబిట్‌ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

ఆన్‌లైన్‌లో ప్రీమియం డబ్బులు ఎలా చెల్లించాలి: పీఎల్​ఐ, ఆర్​పీఎల్​ఐ ప్రీమియం డబ్బులను ఆన్​లైన్​లో సులభంగా చెల్లించవచ్చు. అందుకోసం రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి.

వెబ్​సైట్​ ద్వారా:

  • ముందుగా ఇండియా పోస్ట్‌ అధికారిక పీఎల్‌ఐ పోర్టల్‌ pli.indiapost.gov.in ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో రైట్​ సైడ్​ కార్నర్​లో Login పై క్లిక్​ చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ కస్టమర్ట్​ కస్టమర్​ ఐడీ తెలిస్తే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. ఒకవేళ కస్టమర్​ ఐడీ తెలియకపోతే Generate Customer IDపై క్లిక్​ చేసి పాలసీ నంబర్, ఈ-మెయిల్, ఫోన్‌ నంబర్, వ్యక్తిగత వివరాలతో కస్టమర్‌ ఐడీని క్రియేట్‌ చేసుకుని లాగిన్‌ అవ్వాలి.
  • అనంతరం పీఎల్‌ఐ లేదా ఆర్‌పీఎల్‌ఐ పాలసీలను కస్టమర్‌ ఐడీకి లింక్‌ చేయాలి.
  • లాగిన్‌ అయ్యాక Payments లేదా Purchase సెక్షన్‌కు వెళ్లి పాలసీ ఎంచుకుని ప్రీమియం చెక్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం పేమెంట్​ మోడ్​ సెలెక్ట్​ చేసుకుని అమౌంట్​ చెల్లించాలి.
  • ప్రీమియం డబ్బులు కట్టినాక ఈ-రసీదును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.

ఐపీపీబీ మొబైల్​ యాప్​:

  • ఫోన్​లో ఇండియా పోస్ట్‌ పేమెంట్స్‌ బ్యాంక్‌ యాప్​ ఓపెన్​ చేయాలి. అనంతరం MPIN ఆధారంగా లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మై సర్వీసెస్​ కాలమ్​లో Post Office Services పై క్లిక్​ చేసి మీ పాలసీకి తగినట్లుగా పీఎల్​ఐ లేదా ఆర్​పీఎల్​ఐ పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ప్రీమియంపై క్లిక్​ చేసి పాలసీ నెంబర్​, పుట్టినతేదీ సహా కావాల్సిన వివరాలు ఎంటర్​ చేస్తే స్క్రీన్​ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. వాటిని సరిచూసుకుని ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
  • పేమెంట్​ చేసిన తర్వాత రిసిప్ట్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.

లభించే ప్రయోజనాలు:

  • పోస్టాఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
  • 24/7 ఈ డిజిటల్​ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి జర్నీలు, ఆఫీస్‌ పనులు చేసే సమయంలో ప్రీమియం గడువు ముగియకుండా చెల్లించవచ్చు.
  • కేవలం చెల్లింపులే కాకుండా పాలసీ బోనస్‌ ఎంత వచ్చింది, లోన్‌ సదుపాయం ఎంత ఉంది వంటి వివరాలను కూడా కస్టమర్‌ పోర్టల్‌లో చూసుకోవచ్చు.

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