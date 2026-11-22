పోస్టాఫీస్ 'పార్సిల్' మిస్సయిందా? - మీ ఫోన్లోనే ఈజీగా ఫిర్యాదు చేయండిలా!
India Post Complaint : 'డెలివరీ' అని స్టేటస్ చూపించి పార్సిల్ రాలేదా? - తపాలాశాఖకు ఫిర్యాదు చేసే సులభ మార్గాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 11:11 AM IST
ఉత్తరం అందలేదా, పార్సిల్ కనిపించడం లేదా, డెలివరీ అయినట్లు చూపించినా మీకు చేరలేదా? ఆందోళన పడకండి. పోస్టాఫీసు సేవల్లో ఎదురయ్యే ఎలాంటి సమస్యలపైనైనా తపాలాశాఖకు నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఫోన్, ఈ-మెయిల్, డాక్ సేవా యాప్ ద్వారా మీ సమస్యను సులభంగా విన్నవించవచ్చు. ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత సంబంధిత ప్రాంతం, డివిజన్ పరిధిని పరిశీలించి తగిన అధికారులకు దాన్ని పంపిస్తారు. సమస్య పరిష్కారమయ్యేలా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. అయినప్పటికీ పరిష్కారం కాకపోతే ఉత్తరం రాసి నేరుగా రాష్ట్రస్థాయి అధికారులకు కూడా సమస్యను తెలియజేయవచ్చని చెబుతున్నారు తపాలాశాఖ అధికారులు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఏ సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేయవచ్చంటే?
రిజిస్టర్డ్ పోస్టు, స్పీడ్ పోస్టు, పార్సిల్ ఆలస్యంగా చేరడం, చిరునామా సరిగా ఉన్నా అందకపోవడం, పంపిన వస్తువు గల్లంతవడం, తప్పుడు వ్యక్తికి డెలివరీ చేయడం, డెలివరీ చేసినట్లు ఆన్లైన్లో చూపించినా వాస్తవంగా అందకపోవడం వంటివి. ఇతర పోస్టాఫీసు సేవల్లోనూ ఇబ్బందులు ఎదురైతే సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేయవచ్చు.
అందకపోతే?
- పోస్టల్ ట్రాకింగ్లో పార్సిల్ డెలివరీ అయినట్లు చూపించి, చిరునామాకు చేరకపోతే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి. సంబంధిత పోస్టాఫీసు సిబ్బంది వివరాలు పరిశీలించి, ఏ పోస్టుమ్యాన్ ద్వారా పంపిణీ చేశారో తెలుసుకుంటారు.
- అవసరమైతే సంబంధిత డివిజన్ కార్యాలయానికి విచారణ కోసం పంపిస్తారు. చిరునామాలో ఎవరూ అందుబాటులో లేక పార్సిల్ వెనక్కి వెళ్తే సంబంధిత పోస్టాఫీసులో సంప్రదించాలి.
- కొన్ని రకాల పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ను పోస్టాఫీసు కౌంటర్ వద్దే ఆధార్ వంటి గుర్తింపు పత్రం చూపించి తీసుకునే విండో డెలివరీ సదుపాయం ఉంటుంది. అయితే అన్ని రకాల ఆర్టికల్స్కు ఇది వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు అధికారులు.
ఇవి ముఖ్యం :
- పోస్టు లేదా పార్సిల్ బుకింగ్ రసీదు
- ఆర్టికల్ ట్రాకింగ్ నంబరు
- పంపినవారి, అందుకోవాల్సినవారి పూర్తి చిరునామా
- బుకింగ్ తేదీ, డెలివరీ వివరాలు
- సమస్యకు సంబంధించిన ఎస్ఎంఎస్లు, స్క్రీన్షాట్లు
- సంప్రదింపు కోసం మొబైల్ నంబరు, ఈ-మెయిల్
మార్గాలున్నాయి :
ఫోన్ ద్వారా :
సంబంధిత పోస్టాఫీసు లేదా డివిజన్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి సమస్యను వివరించవచ్చు. ఫిర్యాదుదారుడి వివరాలు, ఆర్టికల్ నంబరును పరిశీలించిన తర్వాత అధికారులు ఫిర్యాదును నమోదు చేస్తారు.
ఈ-మెయిల్ ద్వారా :
సమస్యను వివరంగా రాసి, అవసరమైన రసీదులు, ఆధారాలను జతచేసి సంబంధిత అధికారులకు పంపించవచ్చు.
వెబ్సైట్ :
తపాలాశాఖకు సంబంధించిన కంప్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్(సీఎంఎస్) ద్వారా ఫిర్యాదు నమోదు చేయొచ్చు. సమస్యకు సంబంధించిన వివరాలు, ఆర్టికల్ నంబరు, బుకింగ్ రసీదు వివరాలు, సంప్రదింపు నంబరు నమోదు చేయాలి. రిఫరెన్స్ నంబరును భద్రపరుచుకోవాలి.
డాక్ సేవా యాప్ :
ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. అలాగే, పోస్టల్ సేవలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంటి నుంచే పార్సిల్ పికప్ సేవను అభ్యర్థించవచ్చు.
ఉత్తరం రాసి :
ఆన్లైన్ సదుపాయం ఉపయోగించలేని వారు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారైనా లేఖ ద్వారా రాష్ట్రస్థాయి అధికారులకు తమ సమస్యను తెలియజేయవచ్చు. సంబంధిత రాష్ట్ర సర్కిల్ చిరునామాకు ఫిర్యాదుదారుడి పేరు, చిరునామా, ఫోన్ నంబరు, ఆర్టికల్ నంబరు, సమస్య వివరాలు స్పష్టంగా రాసి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు.
గుర్తుంచుకోవాల్సినవి :
- ఫిర్యాదును సంబంధిత సేవకు నిర్ణయించిన గడువు ముగిసిన తర్వాత, లావాదేవీ జరిగిన 60 రోజుల్లోగా నమోదు చేయాలి.
- ఆన్లైన్ ఫిర్యాదుకు వచ్చే రిఫరెన్స్ నంబరును భద్రపర్చుకోవాలి.
- పోస్టాఫీసులో ఉండే ఫిర్యాదు పుస్తకంలోనూ సమస్యను నమోదు చేయవచ్చు.
- శాఖ స్పందన సంతృప్తికరంగా లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ ద్వారా తెలియజేయవచ్చు.
సంప్రదింపు వివరాలు :
- ఇండియా పోస్ట్ టోల్ ఫ్రీ నంబరు : 18002666868
- తెలంగాణ : 04023463636, pg.co.t@indiapost.gov.in
- ఆంధ్రప్రదేశ్ : 0866-2429806/0866-2429854, pg.ap@indiapost.gov.in
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