పోస్టాఫీసులో అద్దిరిపోయే స్కీమ్ - రిస్క్ లేకుండా డబ్బులు డబుల్! లక్షల్లో వడ్డీ!
- ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా మీ పెట్టుబడిపై ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ - పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలు కూడా!
Published : February 4, 2026 at 5:06 PM IST
Post Office Time Deposit Scheme : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆదాయానికి తగినట్లుగా ఖర్చులు ఉంటున్నాయి. అయితే ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నా అంతో ఇంతో పొదుపు చేయాలని భావిస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ ఎక్కడ పొదుపు చేయాలో తెలియక ఆ విషయాన్ని అంతటితో వదిలేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా పొదుపు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీరు పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న 'పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్'(Post Office Time Deposit Scheme) గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ స్కీమ్ను నేషనల్ సేవింగ్స్ టైమ్ డిపాజిట్ లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ స్కీమ్లో మీరు పెట్టే డబ్బులపై బ్యాంకులు అందించే దానికన్నా ఎక్కువ వడ్డీ పొందవచ్చు. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి అర్హతలేంటి? ఎంతకాలం ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు? వడ్డీ రేట్లు ఏవిధంగా ఉన్నాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఈ స్కీమ్ అర్హతలు :
- భారతదేశంలో నివసించే వ్యక్తులు పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు.
- కనీసం రూ.1000 తో ఈ స్కీమ్లో ఖాతాను తెరవాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠ డిపాజిట్పై ఎలాంటి పరిమితులూ లేవు.
- సింగిల్గానే కాకుండా ఉమ్మడిగా కూడా ఈ అకౌంట్ను తీసుకోవచ్చు. అయితే, అత్యధికంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే జాయింటుగా ఖాతాను తెరిచే వీలుంది.
- మైనర్ల తరఫున తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్ అకౌంట్ను ఓపెన్ చేయవచ్చు. వయసు వచ్చిన తర్వాత మైనర్లు స్వయంగా తమ ఖాతాను రన్ చేసుకోవచ్చు.
లాక్-ఇన్ పీరియడ్: పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి వివిధ కాలపరిమితులతో లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఒకటి, రెండు, మూడు, ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితులతో డబ్బులు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. కాల వ్యవధిని పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే దీనికోసం పోస్టాఫీసుకు అధికారికంగా అప్లికేషన్ పంపించాలి.
వడ్డీ రేట్లు: పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో వడ్డీ రేట్లను త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన అంటే మూడు నెలలకు ఓసారి లెక్కిస్తారు. కానీ, పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం వార్షిక ప్రాతిపదికన చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 6.9 శాతం వడ్డీ, 2 ఏళ్లు పెట్టుబడి పెడితే 7 శాతం వడ్డీ, 3 ఏళ్ల పాటు కొనసాగితే 7.1శాతం, 5 ఏళ్ల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అత్యధికంగా 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది.
ఎంత డిపాజిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది: గ్యారెంటీ ఆదాయాన్ని కోరుకునేవారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో ఇన్వెస్టర్ల డబ్బు రెట్టింపు అయ్యే లెక్కను ఓసారి పరిశీలిస్తే.. ఉదాహరణకు మీరు 2026 ఫ్రిబ్రవరిలో ఐదు సంవత్సరాల కాల పరిమితి ఎంచుకుని ఒకేసారి రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారనుకుంటే 7.5 శాతం వడ్డీ ప్రకారం మెచ్యూరిటీ టైమ్ అంటే 2031 ఫిబ్రవరిలో మీకు రూ.7,24,974 వస్తాయి. వడ్డీ రాబడి రూ. 2,24,974గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు పదేళ్లపాటు ఇదే స్కీమ్లో కొనసాగారనుకోండి.. అప్పుడు మీకు ఏకంగా రూ.5,51,175ల వడ్డీ వస్తుంది. అంటే 2026 మీరు పెట్టుబడి పెడితే పదేళ్ల తరువాత 2036లో మీరు డిపాజిట్ చేసిన సొమ్ము రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ అవుతుంది.
పన్ను మినహాయింపు: ఈ పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో డిపాజిట్దారులు ఆదాయపు పన్ను చట్టం, సెక్షన్ 80సి కింద రూ.1.50 లక్షల వరకు మినహాయింపు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇది ఐదు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉన్న డిపాజిట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
ముందుస్తు విత్డ్రాలు: ఈ స్కీమ్లో డిపాజిట్లను మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే అకౌంట్ తెరిచిన రోజు నుంచి కనీసం 6 నెలల పాటు డిపాజిట్లను కొనసాగించాలి. ఆ తర్వాత మాత్రమే ముందుస్తు విత్డ్రాలకు అనుమతిస్తారు. ఒకవేళ ఖాతాదారుడు మరణిస్తే, అటువంటి సందర్భంలో నామినీ లేదా వారసులు గడువు కంటే ముందే పూర్తి మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
