పోస్టాఫీసులో అద్దిరిపోయే స్కీమ్​ - రిస్క్​ లేకుండా డబ్బులు డబుల్​! లక్షల్లో వడ్డీ!

- ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా మీ పెట్టుబడిపై ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ - పన్ను మినహాయింపు ప్రయోజనాలు కూడా!

Post Office Time Deposit Scheme
Post Office Time Deposit Scheme (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 5:06 PM IST

Post Office Time Deposit Scheme : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆదాయానికి తగినట్లుగా ఖర్చులు ఉంటున్నాయి. అయితే ఖర్చులు అధికంగా ఉన్నా అంతో ఇంతో పొదుపు చేయాలని భావిస్తుంటారు చాలా మంది. కానీ ఎక్కడ పొదుపు చేయాలో తెలియక ఆ విషయాన్ని అంతటితో వదిలేస్తుంటారు. మరి మీరు కూడా పొదుపు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీరు పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న 'పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్'(Post Office Time Deposit Scheme) గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ స్కీమ్​ను నేషనల్ సేవింగ్స్ టైమ్ డిపాజిట్ లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ స్కీమ్​లో మీరు పెట్టే డబ్బులపై బ్యాంకులు అందించే దానికన్నా ఎక్కువ వడ్డీ పొందవచ్చు. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్​లో చేరడానికి అర్హతలేంటి? ఎంతకాలం ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు? వడ్డీ రేట్లు ఏవిధంగా ఉన్నాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఈ స్కీమ్ అర్హ‌తలు :

  • భార‌తదేశంలో నివసించే వ్య‌క్తులు పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు.
  • క‌నీసం రూ.1000 తో ఈ స్కీమ్​లో ఖాతాను తెర‌వాల్సి ఉంటుంది. గరిష్ఠ డిపాజిట్‌పై ఎలాంటి ప‌రిమితులూ లేవు.
  • సింగిల్​గానే కాకుండా ఉమ్మ‌డిగా కూడా ఈ అకౌంట్​ను తీసుకోవచ్చు. అయితే, అత్యధికంగా ముగ్గురు వ్య‌క్తులు మాత్ర‌మే జాయింటుగా ఖాతాను తెరిచే వీలుంది.
  • మైన‌ర్ల త‌ర‌ఫున త‌ల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియ‌న్ అకౌంట్​ను ఓపెన్ చేయవచ్చు. వ‌య‌సు వ‌చ్చిన త‌ర్వాత మైన‌ర్లు స్వ‌యంగా త‌మ ఖాతాను రన్​ చేసుకోవచ్చు.

లాక్‌-ఇన్ పీరియ‌డ్‌: పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్​లో అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేయడానికి వివిధ కాల‌ప‌రిమితుల‌తో లాక్‌-ఇన్ పీరియ‌డ్ ఉంటుంది. ఒక‌టి, రెండు, మూడు, ఐదు సంవ‌త్స‌రాల కాల‌పరిమితుల‌తో డబ్బులు డిపాజిట్ చేయ‌వ‌చ్చు. కాల‌ వ్య‌వ‌ధిని పొడిగించుకునే అవ‌కాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే దీనికోసం పోస్టాఫీసుకు అధికారికంగా అప్లికేషన్​ పంపించాలి.

వ‌డ్డీ రేట్లు: పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాజిట్​ స్కీమ్​లో వ‌డ్డీ రేట్ల‌ను త్రైమాసిక ప్రాతిప‌దిక‌న అంటే మూడు నెలలకు ఓసారి లెక్కిస్తారు. కానీ, పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం వార్షిక ప్రాతిప‌దిక‌న చెల్లిస్తారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ స్కీమ్‌లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 6.9 శాతం వడ్డీ, 2 ఏళ్లు పెట్టుబడి పెడితే 7 శాతం వడ్డీ, 3 ఏళ్ల పాటు కొనసాగితే 7.1శాతం, 5 ఏళ్ల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అత్యధికంగా 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది.

ఎంత డిపాజిట్​ చేస్తే ఎంత వస్తుంది: గ్యారెంటీ ఆదాయాన్ని కోరుకునేవారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో ఇన్వెస్టర్ల డబ్బు రెట్టింపు అయ్యే లెక్కను ఓసారి పరిశీలిస్తే.. ఉదాహరణకు మీరు 2026 ఫ్రిబ్రవరిలో ఐదు సంవత్సరాల కాల పరిమితి ఎంచుకుని ఒకేసారి రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారనుకుంటే 7.5 శాతం వడ్డీ ప్రకారం మెచ్యూరిటీ టైమ్​ అంటే 2031 ఫిబ్రవరిలో మీకు రూ.7,24,974 వస్తాయి. వడ్డీ రాబడి రూ. 2,24,974గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు పదేళ్లపాటు ఇదే స్కీమ్​లో కొనసాగారనుకోండి.. అప్పుడు మీకు ఏకంగా రూ.5,51,175ల వడ్డీ వస్తుంది. అంటే 2026 మీరు పెట్టుబడి పెడితే పదేళ్ల తరువాత 2036లో మీరు డిపాజిట్ చేసిన సొమ్ము రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ అవుతుంది.

ప‌న్ను మిన‌హాయింపు: ఈ పోస్టాఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ స్కీమ్​లో డిపాజిట్‌దారులు ఆదాయ‌పు ప‌న్ను చ‌ట్టం, సెక్ష‌న్ 80సి కింద రూ.1.50 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు మిన‌హాయింపు క్లెయిమ్ చేసుకోవ‌చ్చు. అయితే, ఇది ఐదు సంవత్సరాల లాక్‌-ఇన్ పీరియ‌డ్‌ ఉన్న డిపాజిట్ల‌కు మాత్ర‌మే వ‌ర్తిస్తుంది.

ముందుస్తు విత్‌డ్రాలు: ఈ స్కీమ్​లో డిపాజిట్ల‌ను మెచ్యూరిటీ కంటే ముందే విత్‌డ్రా చేసుకోవ‌చ్చు. అయితే అకౌంట్ తెరిచిన రోజు నుంచి క‌నీసం 6 నెల‌ల పాటు డిపాజిట్ల‌ను కొన‌సాగించాలి. ఆ త‌ర్వాత మాత్ర‌మే ముందుస్తు విత్‌డ్రాల‌కు అనుమ‌తిస్తారు. ఒకవేళ ఖాతాదారుడు మరణిస్తే, అటువంటి సందర్భంలో నామినీ లేదా వారసులు గడువు కంటే ముందే పూర్తి మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

