ఒక్క మెరుపుతో కుటుంబానికి 6 నెలల కరెంటు! - శాస్త్రవేత్తలను ఊరిస్తున్న థండర్స్!
- ఒక్కసారి దొరికిపోమ్మా మెరుపు తీగ అంటున్న సైంటిస్టులు - దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగుతున్న పరిశోధనలు - అది జరిగితే యావత్ ప్రపంచ విద్యుత్ కష్టాలు తీరినట్టే!
Published : October 17, 2025 at 5:25 PM IST
`THUNDER POWER : మానవుడి జీవన విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన ఆవిష్కరణల్లో మొదటిది "చక్రం" కాగా, రెండోది "విద్యుత్". ఇవి రెండూ కలిసి ప్రపంచాన్ని ఊహించని మలుపు తిప్పేశాయి! మనిషిని మధ్య యుగాల నుంచి ఆధునిక యుగానికి తీసుకొచ్చాయి! నేటి డెవలప్ మెంట్కు పవర్ ఫుల్ పిల్లర్స్గా నిలబడ్డాయి. అయితే, ఈ రెండిట్లో చక్రం తయారీకి ఎలాంటి అడ్డంకులూ లేవు. ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ అన్ని రంగాల్లోనూ దూసుకెళ్తోంది. కానీ, కరెంటు పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. దాని ఉత్పత్తికి కొత్తదారులు లేవు. పాత పద్ధతులైన నీరు, బొగ్గు ద్వారానే ఎక్కువగా తయారవుతోంది. విండ్ పవర్ కనిపెట్టినప్పటికీ, అది ఇంకా మెరుగు పడే దశలోనే ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ కొరత ప్రపంచాన్ని వేధిస్తూనే ఉంది.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రకృతి ప్రసాదించే ఓ వెలుగును ఒడిసి పట్టుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అదే.. ఆకాశంలో ఉద్భవించే "మెరుపు"! ఈ థండర్ను క్యాచ్ చేయగలిగితే, ప్రపంచం పవర్ కష్టాలు తీరినట్టేనట! మరి, నిజంగా మెరుపును పట్టుకోవడం సాధ్యమవుతుందా? దాన్నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం కుదురుతుందా? ఒక మెరుపు ద్వారా ఒక ఇంటికి ఎన్ని రోజులపాటు కరెంటు ఇవ్వొచ్చు?? ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలకు ఈ స్టోరీలో సమాధానాలు చూద్దాం.
తీవ్రంగా క్యాచింగ్ ప్రాక్టీస్ :
ఆకాశంలో మెరిసే మెరుపును పట్టుకోగలిగితే దాన్నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం చాలా ఈజీ అని నికోలస్ టెస్లా మొదలు చాలా మంది పరిశోధకులు ఎప్పుడో చెప్పారు. కానీ, దాన్ని క్యాచ్ చేయడం ఎలా అన్నదే ఇంకా తెలియలేదు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది సైంటిస్టులు ఇదే పనిలో ఉన్నారు. మెరుపులను గుర్తించేందుకు అమెరికాలో 2016లో "శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ వ్యవస్థ"ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. నాటినుంచి మెరుపులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సైంటిస్టులు సేకరిస్తూనే ఉన్నారు. థండర్స్ను బంధించడం ఎలా అనే పరిశోధనపై వరల్డ్ వైడ్గా కూడా విస్తృత స్థాయిలో పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.
మెరుపు లైఫ్ టైమ్ ఎంత?
మెరుపుల్లో పలు రకాలు ఉన్నాయి. ఒక సెకను కన్నా తక్కువ కాలంలోనే ఉద్భవించి మాయమయ్యే మెరుపులు కొన్ని. దీర్ఘకాలం పాటు(10 నుంచి 15 సెకన్లు) కొనసాగే మెరుపులు మరికొన్ని. అయితే, మెజారిటీ మెరుపులు మాత్రం ఒకటీ రెండు సెకన్లలోపే కనిపిస్తాయి. కానీ, ఉరుగ్వే - అర్జెంటీనా దేశాల మధ్య 2020 జూన్ 18న ఓ భారీ మెరుపు మెరిసింది. దాని లైఫ్ టైమ్ ఏకంగా 17.102 సెకన్లు! ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువసేపు కనిపించిన మెరుపు ఇదేనని WMO (World Meteorological Organization) వెల్లడించింది.
"బటర్ ఫ్లై ఎఫెక్ట్" అంటే ఏంటి? - బిగ్ బాస్కూ, NTR సినిమాకు లింకేంటి?
పవర్ ఎంత?
సగటు మెరుపు ద్వారా సుమారు వెయ్యి నుంచి 5 వేల మెగాజౌల్స్ శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుందని సైంటిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే.. ఈ పవర్ ద్వారా 60 వాట్ల బల్బు నిరంతరాయంగా సుమారు 6 నెలలపాటు వెలుగుతుందట! National Geography ప్రచురించిన అధ్యయనం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇక "సూపర్ బోల్ట్" పేరుతో పిలుచుకునే పెద్ద మెరుపులైతే సాధారణ మెరుపుకన్నా 1000 రెట్లు ఎక్కువగా శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయట. 1977లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం.. సూపర్ బోల్ట్ మెరుపు దాడి అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటుందని, ఇది ఆకాశాన్ని చీల్చినట్టుగా చేస్తుందని పేర్కొంది!
ఆ మెరుపుదే రికార్డు :
ఒక సగటు మెరుపు 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల పొడవు ఏర్పడుతుందని అంచనా. మరికొన్ని 20 నుంచి 30 కిలోమీటర్లు ఏర్పడతాయి. అయితే, అంతకు మించిన భారీ మెరుపులు కూడా అరుదుగా ఏర్పడుతుంటాయి! 2017లో అమెరికాలో ఏర్పడిన ఓ మెరుపు సైంటిస్టులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. టెక్సాస్ - కన్సాస్ ప్రాంతాల మధ్య ఏర్పడిన ఆ మెరుపు పొడవు ఏకంగా 829 కిలోమీటర్లుగా నమోదైంది! ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక దూరం ఏర్పడిన మెరుపు ఇదే. 2020 ఏప్రిల్ 29న మరో భారీ మెరుపు కూడా అమెరికాలోనే ఏర్పడింది. దాని పొడవు 768 కిలోమీటర్లుగా సైంటిస్టులు నిర్ధారించారు. WMO ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఎక్కువగా తుపానుల సమయంలో ఇలాంటి భారీ మెరుపులు సంభవిస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మెరుపు తీగ చిక్కుతుందా? :
ఎక్కడో ఆకాశంలో.. అది కూడా క్షణాల్లోనే వచ్చిపోయే మెరుపును పట్టుకోవడం సాధ్యమేనా? అంటే.. "అవును" అనే ఆశావహ దృక్పథంతోనే ఉన్నారు సైంటిస్టులు! ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి, మరెక్కడో ఉన్న వ్యక్తితో మాట్లాడగలుతున్నాడు. ఇందుకోసం ఫోన్, గాలి తరంగాలు వారధిలా పనిచేస్తున్నాయి. మధ్యలో ఎలాంటి కనెక్షన్ లేకుండానే సెన్సార్ల ద్వారా కెమెరాలు చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయి. విద్యుత్ను బ్యాటరీల్లోకి ఎక్కించి, స్టోర్ కూడా చేస్తున్నాం. రోజుల తరబడి వినియోగిస్తున్నాం! ఒకప్పుడు ఇవన్నీ అసాధ్యంగా తోచినవే. ఇదే విధంగా థండర్ను క్యాచ్ చేయడం, ఇంకా నిల్వ చేయడం కూడా అసాధ్యమేమీ కాకపోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మరి, ఈ అరుదైన ఘట్టం ఎప్పుడు ఆవిష్కృతమవుతుందో చూడాలి.
ఆ గ్రామంలో ఎవ్వరూ అడుగు పెట్టలేరు - ఊరు మొత్తం కాంపౌండ్ తిప్పేశారు!