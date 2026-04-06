ETV Bharat / offbeat

పోరూర్ ఆర్కాట్ బిర్యానీ - అద్దిరిపోయే తమిళనాడు రెసిపీ!

- రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానిని మించిన రుచి - సరికొత్త టేస్ట్​ను తప్పకుండా ఆస్వాదించాల్సిందే

Porur Arcot Mutton Biriyani
Porur Arcot Mutton Biriyani (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Porur Arcot Mutton Biriyani : బిర్యానీలందు మటన్ బిర్యానీ వేరయా అంటారు నాన్​ వెజ్​ లవర్స్! అవును మరి, దాని టేస్ట్​, ఘుమఘుమలు ఆ స్థాయిలో ఉంటాయి. అయితే, ఆ టేస్ట్​కు అద్దిరిపోయే మరో ఫ్లేవర్​ను యాడ్​ చేస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది? అంతకు మించి అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదూ! అందుకే, అలాంటి రెసిపీ గురించే మీకు చెప్పబోతున్నాం. అదే పోరూర్ ఆర్కాట్ బిర్యానీ! మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు బిర్యానీ ఆకులు
  • ఐదారు యాలకులు
  • ఐదారు లవంగాలు
  • ఒక స్పూన్ షాహిజీరా
  • నాలుగు దాల్చిన చెక్క ముక్కలు
  • రెండు అనాసపూలు
  • 1 స్పూన్ జాపత్రి
  • కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • ఐదారు పచ్చి మిర్చీలు
  • కొత్తమీర
  • పుదీనా
  • తగినంత ఉప్పు
  • అర స్పూన్ మిరియాలు
  • రెండు అనాస పూలు
  • నాలుగు టమాటాలు
  • కప్పు పెరుగు
  • తగినంత కారం

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక స్టౌ మీద పెద్ద గిన్నె పెట్టి అందులో రైస్​ ఉడకడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోనే ఒక బిర్యానీ ఆకు, 2 యాలకులు, కాస్త షాజీరా, 2 లంవగాలు, ఇంచు దాల్చిన చెక్క, కాస్త ఉప్పు, 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మూత పెట్టాలి.
  • మరో స్టౌ మీద బిర్యానీ గిన్నె పెట్టి, అందులో ఆయిల్ పోసుకోవాలి. రెగ్యులర్ బిర్యానీ కన్నా ఇందులో ఆయిల్​ ఎక్కువగా అవసరం పడుతుందని గుర్తుంచుకోండి
  • ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర స్పూన్ మిరియాలు, మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, రెండు అనాస పూలు, ఒక స్పూన్ షాజీరా, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు వేసుకోవాలి
  • వీటిని కాసేపు చక్కగా వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత నిలువుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి ఎర్రగా రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కాస్త ఉప్పు వేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. కాసేపు కలుపుకున్న తర్వాత ఐదారు పచ్చి మిర్చీలను రెండుగా చీల్చుకొని వేసుకోవాలి. నాలుగు టమాటాలను కూడా కట్​ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి.
  • కాసేపు కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కట్ట కొత్తిమీర, కట్ట పుదీనా సన్నగా తురుముకొని వేసుకోవాలి. మూత పెట్టి టమాటా పూర్తిగా మగ్గేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి మిక్స్ చేసుకొని, కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మటన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే స్పూన్ పసుపు, సరిపడా కారం వేసి కొన్ని వాటర్ పోసుకొని మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి కలుపుకోవాలి. మరో స్టౌ మీద ఎసరు మరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసేయాలి. సగానికి పైగా ఉడికిన తర్వాత ఈ రైస్​ను కర్రీలో వేసేయాలి
  • బియ్యం సరిగా ఉడుకుతుందో లేదో అనుకుంటే మిగిలిన ఎసరులోనుంచి అవసరమైనంత వాటర్​ తీసుకొని అందులో వేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి
  • మూత పెట్టి దానిపైన బరువు పెట్టి రైస్​ పూర్తిగా కుక్​ అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి
  • దాదాపు 20 నుంచి 25 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ముందు పది నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో ఆ తర్వాత సిమ్​లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి
  • అంతే, అద్దిరిపోయే పోరూర్ ఆర్కాట్ మటన్ బిర్యానీ సిద్ధమైపోతుంది

TAGGED:

ARCOT MUTTON BIRIYANI
BIRYANI RECIPE IN TELUGU
MUTTON RECIPE
DHUM BIRYANI
PORUR ARCOT MUTTON BIRIYANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.