సమ్మర్లో బయటకి వెళ్తున్నారా? - ఈ వస్తువులతో చల్లదనం మీ వెంటే!
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ ఉపకరణాలు వాడండి - కూల్ కూల్గా ఉండండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 2:44 PM IST
Summer Cooling Products : రోజురోజుకు భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. దీనికితోడూ ఉక్కపోత, వడగాల్పులతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. దీంతో బయటికి వెళ్లాలంటే జంకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఇండ్లలో ఏసీలు, ఫ్యాన్లు, కూలర్లను వినియోగిస్తున్నారు.
ఇంట్లో ఉన్నప్పుడూ వేడి తెలియదు. కానీ ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అమ్మో ఎండా అని వెళ్లడం మానేయలేం కదా! ఆ సమయంలో కూడా మిమల్ని చల్లచల్లగా ఉంచేలా కొన్ని వస్తువులు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి అవెంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లొచ్చు : సాధారణంగా ఏసీ అంటే ఇండ్లలో హాల్ లేదా బెడ్రూమ్లో గోడకు బిగిస్తారు. ఇది ఓ ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది కదా! కానీ ఈ మినీ పోర్టబుల్ వైర్లెస్ ఏసీ అలాకాదు. దీనిని మీతోపాటూ ఎక్కడికంటే అక్కడికి ఎంచక్కా తీసుకెళ్లొచ్చు. అంతేకాకుండా దీనికి ఎక్కువ స్థలం కూడా అవసరం లేదు. వంటగదిలో వంటచేస్తున్నా, చిన్నారులు స్టడీరూమ్లో చదువుతున్నా ఇలా అవసరమున్న చోట పెట్టొచ్చు. ఏసీ ఆన్ చేస్తే పిల్లలకు జలుబు చేస్తుంది అనుకునే వాళ్లకీ ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది. కార్యాలయంలో డెస్క్ దగ్గర గోడ లేదా టేబుల్ మీద పెట్టుకునే విధంగానూ ఉంటుంది. ఇది విండ్ మోడ్, రిమోట్ కంట్రోల్తో పనిచేస్తుంది. దీనిపైనుండే ట్యాంక్లో వాటర్ పోస్తే లోపల ఉండే కూలింగ్ ప్యాడ్స్ చల్లబడి గాలి చల్లగా వస్తుంది. ఓసారి ఛార్జింగ్ పెడితే 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు పనిచేస్తుంది.
గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది : వేసవిలో ప్రయాణాలంటే కాస్త ఆలోచించాల్సిందే. బయట చూస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తారస్థాయిలో ఉన్నాయి. అలాగని జర్నీ చేయకుండా ఉండలేం కదా! ఆ సమయంలో మీ దగ్గర ఈ పోర్టబుల్ రీఛార్జబుల్ ఎయిర్ కూలర్ను మీ వెంట తీసుకెళ్తే సరి. ఇది త్రీ ఇన్ వన్లా పని చేస్తుంది. బయట ఎయిర్ను శుద్ధి చేస్తుంది. పై భాగంలో ఉండే చిన్న ట్యాంక్లో వాటర్, ఐస్ క్యూబ్స్ వేస్తే గాలి చల్లగా వస్తుంది. చూడ్డానికి చిన్నదే కానీ వేడి నుంచి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. టూర్లకు వెళ్లినప్పుడు తీసుకెళ్తే వేడి తెలియకుండానే సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఎల్ఈడీ లైట్స్ ఉండటం వల్ల క్యాంపింగ్లకీ ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే దాదాపు నాలుగు గంటలు వరకు పనిచేస్తుంది.
పాకెట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు : బస్సు, రైల్లో దూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఈ మినీ పోర్టబుల్ క్లిప్ మిస్టింగ్ ఫ్యాన్ తీసుకెళ్లండి. అరచేతిలో అమరిపోయే ఈ ఫ్యాన్ బరువుగానూ అనిపించదు. చూడ్డానికి చిన్నగా ఉన్నా చల్లటి గాలిని అందిస్తుంది. దీన్ని పాకెట్లో పెట్టుకుని వెళ్లేలా రూపొందించారు. అంతేకాక వ్యాయామం చేసేటప్పుడు సైకిల్, ట్రెడ్మిల్ వంటివాటికి దీన్ని తగిలించేసుకోవచ్చు. బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆగిపోతుందనే టెన్షన్ లేదు.
