పాప్కార్న్కు వేల ఏళ్ల చరిత్ర - ఛీత్కారం నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీని కాపాడే స్థాయికి!
- సుమారు 6,700 సంవత్సరాల క్రితమే పాప్కార్న్ తిన్న పెరూ దేశ ప్రజలు - రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో థియేటర్లకు ఆసరాగా!
Published : July 23, 2026 at 4:08 PM IST
Popcorn History: టీవీ చూసేటప్పుడైనా.. థియేటర్లో సినిమా వీక్షించేటప్పుడైనా .. ఫ్రెండ్స్తో బాతాఖానీ వేసేటప్పుడైనా.. బస్సులో ప్రయాణించేటప్పుడైనా టైంపాస్గా ఏదైనా తినాలంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే స్నాక్ "పాప్ కార్న్". పిల్లలు, పెద్దలు అంటూ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది కూడా. అయితే, ఇంతగా ఇష్టపడే పాప్కార్న్ వెనుక వేల సంవత్సరాల సుదీర్ఘ, ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఒకానొక సమయంలో థియేటర్లలోకి రానివ్వకుండా ఛీత్కరించుకున్న ఈ స్నాక్, కాలక్రమేణా సినిమా హాళ్లనే కాపాడే స్థాయికి ఎదిగింది. ఈ క్రమంలోనే పాప్కార్న్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఏళ్ల నాటి చరిత్ర: పాప్కార్న్ నిన్న మొన్న పుట్టిన ఆహారం కాదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన స్నాక్లలో ఇది ఒకటంటే నమ్ముతారా? కానీ మీరు విన్నది నిజమే. పురావస్తు ఆధారాల ప్రకారం, సుమారు 6,700 సంవత్సరాల క్రితమే పెరూ దేశ ప్రజలు మొక్కజొన్నలను వేడిచేసి.. పేల్చుకుని తినేవారట. 17వ శతాబ్దంలో పెరూకు వెళ్లిన కొన్ని మిషనరీలు అక్కడ స్థానికులు మొక్కజొన్నలను వేడి చేసి, అవి 'టప్ టప్' అంటూ పేలిన తర్వాత "పిసంకల్లా" పేరుతో ఇష్టంగా తినడాన్ని గమనించారట. అటు అమెరికాలోని ఇరెక్వాయిస్ తెగ ప్రజలు వేడి ఇసుకతో నిండిన మట్టి కుండల్లో మొక్కజొన్న గింజలను వేసి కాల్చుకుని, వాటిని సూప్లలో వేసుకొని తాగేవారట!
వీధుల్లో విహారం: ఇప్పుడంటే మొక్కజొన్న గింజలను వేయించడానికి రకరకాల పద్ధతులు వచ్చాయి, కానీ 1885లో షికాగోకు చెందిన చార్లెస్ క్రెటర్స్ అనే వ్యక్తి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆవిరితో నడిచే ఆటోమేటిక్ పాప్కార్న్ మిషన్ను కనిపెట్టారట. వెజిటబుల్ ఆయిల్, జంతు కొవ్వుల మిశ్రమంతో మొక్కజొన్నలను పేల్చే ఈ మిషన్ను 1893 వరల్డ్స్ ఫెయిర్లో ప్రదర్శించారు కూడా. 1900 నాటికి ఇవి కరెంట్తో నడిచేలా మారి, రోడ్డు పక్కన బండ్ల మీద నుంచి మెల్లగా షాపుల్లోకి అడుగుపెట్టాయి.
నిర్వాహకుల ఛీత్కారం: సినిమాలు మొదలైన కొత్తలో అంటే 1896 ప్రాంతంలో థియేటర్లను ఎంతో విలాసవంతమైన ప్రదేశాలుగా భావించేవారు. నాటకశాలల తరహాలో ఖరీదైన కార్పెట్లు, సోఫాలు వేసేవారు. అలాంటి హైక్లాస్ వాతావరణంలో కూర్చుని పెద్ద పెద్ద సౌండ్ వచ్చేలా పాప్కార్న్ నమలడం, కింద పడేసి మురికి చేయడం అప్పటి నిర్వాహకులకు నచ్చేది కాదట. పైగా అప్పట్లో మూకీ సినిమాలు ఎక్కువ ఉండేవి కాబట్టి, ఆ నిశ్శబ్దంలో ఈ నమలడాల గోల భరించలేక థియేటర్ల యజమానులు పాప్కార్న్ను లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదట.
సినిమా ఇండస్ట్రీని కాపాడింది: అయితే 1927లో "ది జాజ్ సింగర్" సినిమాతో టాకీ యుగం మొదలైంది. సినిమాల్లో డైలాగులు, మ్యూజిక్ రావడం వల్ల పాప్కార్న్ నమిలే శబ్దాలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఆ తర్వాత 1930ల్లో అమెరికాను అతలాకుతలం చేసిన "గ్రేట్ డిప్రెషన్ (ఆర్థిక మాంద్యం)" కారణంగా ప్రజల దగ్గర పెద్దగా డబ్బులు ఉండేవి కావు. దీంతో విలాసవంతమైన ఆహారాల జోలికి పోకుండా చౌకగా దొరికే పాప్కార్న్ను కొనుక్కునేవారట. దీంతో వీటికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఇక సినిమా చూడటానికి థియేటర్కు వెళ్తే బయట కొనుక్కొని హాల్లోకి వెళ్లేవారట. ఒకసారి ఇది గమనించిన థియేటర్ యజమానులు, బయటి వాళ్లకు ఎందుకు లాభం ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో థియేటర్ లోపల పాప్కార్న్ అమ్మడం మొదలు పెట్టారు.
సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సమయంలో చక్కెర కొరత ఏర్పడినప్పుడు చాక్లెట్లు, క్యాండీల ధరలు పెరిగిపోయాయి. అయితే, ఆసమయంలో పాప్కార్న్ వినియోగం ఒకటి రెండు కాకుండా ఏకంగా 300 శాతం పెరిగింది. అంతేకాదు పాప్కార్న్ అమ్మకాల మీద థియేటర్లకు వచ్చే లాభం ఏకంగా 70 శాతానికి పెరిగింది. అలా నష్టాల్లో ఉన్న సినిమా పరిశ్రమను ఈ పాప్కార్న్ వ్యాపారమే గట్టెక్కించిందట.
గ్లోబల్ ఆహారం- లోకల్ రుచులు: ఇప్పుడు పాప్కార్న్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన స్నాక్ అయినప్పటికీ, దేశాన్ని బట్టి రుచులు మారుతుంటాయి.
- భారతదేశంలో మసాలా దట్టించిన పాప్కార్న్ ఫేమస్
- జపాన్లో సీవీడ్ ఫ్లేవర్
- ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లలో పాప్కార్న్తోపాటు చాక్టాప్ కాంబినేషన్ పాపులర్
ఇలా కాలాలు, టెక్నాలజీలు మారినా, రీళ్లు పోయి డిజిటల్ స్క్రీన్లు వచ్చినా థియేటర్లో కూర్చొని సినిమా చూసుకుంటూ, స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకుంటూ తినే పాప్కార్న్ ఇచ్చే కిక్కే వేరు.
మీకు పాప్కార్న్ తినే అలవాటుందా? - నోట్లో వేసుకోగానే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
సోషల్ మీడియాతో - "పాప్కార్న్ బ్రెయిన్" ముప్పు - అసలేంటిది!