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మండపాల్లో రంగు రంగుల 'గణేశ్​ విగ్రహాలు' పెడుతున్నారా? - చాలా డేంజర్​ అంటున్న నిపుణులు!

-పీవోపీ, రసాయన రంగుల గణపతి విగ్రహాలను నెలకొల్పేందుకే ప్రజల మొగ్గు - విగ్రహాలకు అందం తెచ్చే రంగులు మరింత ప్రమాదకరమని WHO హెచ్చరిక!

POP and Chemical Painted Ganesh Idols
POP and Chemical Painted Ganesh Idols (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 10:20 AM IST

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POP and Chemical Painted Ganesh Idols: ఏ పదార్థంతో చేసినా, ఏ ఆకృతిలో చేసినా ఆకట్టుకునే రూపం బొజ్జ గణపయ్యది. అందుకే వినాయక చవితి వస్తుందంటే ఏ విగ్రహం పెట్టాలి, ఎన్ని అడుగులు ఎంచుకోవాలి? అని లెక్కలు వేసుకుంటారు. అయితే మట్టి గణపతిని పూజించమని చాలా మంది చెప్పినా.. మెజార్టీ పీపుల్​ మాత్రం పీవోపీ, రసాయన రంగుల గణపతి విగ్రహాలను నెలకొల్పేందుకే మొగ్గుచూపుతున్నారు. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, ఇండియన్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ రీసెర్చ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, ప్రైవేటుగా పలు ఎన్‌జీవోలు పీవోపీ విగ్రహాలు వద్దని ప్రచారం చేస్తున్నాయని.. వాటి వల్ల కలిగే హానిని ప్రతి సంవత్సరం తమ రిపోర్ట్స్​లో వెల్లడిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ విగ్రహాలకు అందం తెచ్చే రంగులు మరింత డేంజర్​ అని వరల్డ్​ హెల్త్​ ఆర్గనైజేషన్​ హెచ్చరిస్తోందని వివరిస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

విగ్రహానికి రంగులుంటే జరిగే నష్టం ఏంటి?: చాలా మందికి రంగు రంగుల విగ్రహాలు వాడితే ఏం జరుగుతుంది? అని సందేహం సహజం. అయితే గణపయ్యకు తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజలు చేస్తారని.. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిమను పదే పదే ముట్టుకోవడం, ఆ చేతులతోనే ప్రసాదం పంపిణీ చేయడం, చివరకు మన పరిసరాల్లోని నీటి వనరుల్లోనే నిమజ్జనం చేస్తారు. అంటే విగ్రహ తయారీకి ఉపయోగించిన రసాయనాలన్నీ మన పరిసరాల్లోని వనరులనే కలుషితం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎందుకంటే విగ్రహాలకు ఉపయోగించే రసాయన రంగుల్లో సీసం, పాదరసం, కాడ్మియం, క్రోమియం, ఆర్సెనిక్, నికెల్, కాపర్, జింక్, మాంగనీస్, కోబాల్ట్‌ ఉంటాయని.. వీటిలో సీసం, పాదరసం, కాడ్మియం, ఆర్సెనిక్‌ విషపూరిత భారలోహాలంటున్నారు. ఇవి పర్యావరణం, జీవజాలంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

1. పీవోపీ: పీవోపీ అంటే ప్లాస్టర్​ ఆఫ్​ ప్యారిస్​. ముందుగా ప్రతిమ మౌల్డ్‌లో పీచును పేర్చి.. దానిపై నీళ్లలో కలిపిన పీవోపీని పోస్తారట. అది గట్టిపడి ప్రతిమగా మారుతుందని, పీవోపీలో ప్రధానంగా కాల్షియం సల్ఫేట్‌ ఉంటుందంటున్నారు.

  • ప్రభావం: ఒకసారి పీవోపీ గట్టిపడితే అంత త్వరగా నీటిలో కరగదని.. నిమజ్జనం అనంతరం నీటి అడుగున పేరుకుపోతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పైనున్న రంగులు, పిగ్మెంట్లు నెమ్మదిగా కరిగి నీటిని కలుషితం చేస్తాయంటున్నారు. రంగుల రూపంలోని భార లోహాలు నీటిలో చేరి "ఆహార గొలుసు"లోకి ప్రవేశిస్తాయని.. దానివల్ల జీవులకు ప్రమాదం ఏర్పడుతుందంటున్నారు.

2. సీసం: గణపతి విగ్రహాలకు వేసే పసుపు, ఎరుపు, ఆరెంజ్​ రంగుల్లో సీసం కలుపుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక చూడగానే ఆకట్టుకునే లేత నీలం రంగులో ఎక్కువ పరిమాణంలో దీనిని ఉపయోగిస్తారంటున్నారు.

  • ప్రభావం: సీసం.. పిల్లల నాడీ వ్యవస్థ అభివృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని, దీర్ఘకాలం దీని ప్రభావానికి గురైతే కిడ్నీలు, ఇతర అవయవాలు దెబ్బతింటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

3. కాడ్మియం: ఎరుపు, నారింజ, నలుపు జిగేల్‌మనాలంటే కాడ్మియం ఉండాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ప్రకాశవంతమైన పిగ్మెంట్లలో కాడ్మియం సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు.

  • ప్రభావం: దీర్ఘకాలికంగా కాడ్మియం శరీరంలోకి చేరితే మూత్రపిండాలు, ఎముకలపై ప్రభావం పడుతుందని, శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

4. పాదరసం: కెంపు ఎరుపు, గులాబీ రంగులలో ఈ రసాయనం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.

  • ప్రభావం: ఇది అత్యంత విషపూరితమైన లోహంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ కెమికల్​ నాడీ వ్యవస్థలో సమస్యలకు కారణం అవుతుందని, చూపు మందగించడం, కాళ్లు, చేతులు వణుకు వంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

5. క్రోమియం: పచ్చ, ఆకుపచ్చ రంగులు సహజంగా కనిపించేందుకు దీన్ని ఉపయోగిస్తారని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

  • ప్రభావం: ఈ రసాయనం వల్ల తీవ్రమైన ఎలర్జీలు, చర్మంపై పుండ్లు, కంటిచూపు సమస్యలు వస్తాయని.. ఇది క్యాన్సర్‌ కారకం అని హెచ్చరిస్తున్నారు.

వీటిని నివారించాల్సిందే:

  • మండపాల అలంకరణకు వాడే ప్లాస్టిక్‌ పూలు, మెరుపుల తోరణాలను నివారించడం మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • మండపాల్లో చేసే నిత్య పూజల్లో తాజా పూలు వాడడం మేలంటున్నారు. సహజ పూలు, పత్రాలను ఎన్నివాడినా అవి పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు.
  • థర్మకోల్‌ ప్యానెళ్లు కూడా ప్లాస్టిక్‌ ఫోంతో చేసినవే వాడుతున్నారు. వాటిని నిమజ్జనం రోజు తీసుకెళ్లి చెరువులో వేస్తాం. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది వాటిని కాల్చేయకపోతే ఏడాదిపాటు అవి అక్కడే ఉంటాయంటున్నారు. ఇక వీటిని కాల్చేస్తే వచ్చే విషపూరిత వాయువులు(డయాక్సిన్లు) ఎంతో హాని చేస్తాయంటున్నారు. అందుకే వీటిని వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు
  • ఇక అన్నదానం చేసేందుకు వాడే ప్లాస్టిక్‌ ప్లేట్లు, సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌ గ్లాసులు డ్రైనేజీ మార్గంలో పడి ఆ మార్గాన్ని మూసేస్తాయని.. కాబట్టి వీటిని వేయడానికి సెపరేట్​ డస్ట్​బిన్​ లాంటిది ఉపయోగించడం మేలంటున్నారు. లేదంటే అరిటాకులు, మోదుగు ఆకులతో చేసిన విస్తర్లు వాడటం మంచిదంటున్నారు.

పేద భక్తుల కోసం పెద్ద మనసు- నచ్చినంత ఇచ్చి గణేశుడి విగ్రహాలను తీసుకెళ్లిపోవచ్చు- ఎక్కడో తెలుసా?

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TAGGED:

POP AND CHEMICAL PAINTED IDOLS
SIDE EFFECTS OF POP GANESH IDOLS
EFFECTS OF CHEMICAL GANESH IDOLS
రంగుల విగ్రహాల వల్ల కలిగే నష్టాలు
POP AND CHEMICAL PAINTED IDOLS

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