ETV Bharat / offbeat

మిగిలిన అన్నంతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు - సూపర్ టేస్ట్​!

- అన్నం మిగిలితే తాలింపు వేస్తున్నారా? - ఇలా పూరీలు చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Poori with Left Over Rice
Poori with Left Over Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Poori with Left Over Rice: అన్నం మిగిలిపోవడం ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమే. రాత్రి వండింది ఉదయానికి, మార్నింగ్​ చేసింది నైట్​కు మిగిలిపోతుంది. అలా మిగిలిన అన్నంతో మెజార్టీ పీపుల్​ చేసేది తాలింపు అన్నం. అయితే ఈ తాలింపు రైస్​ను చాలా మంది తినరు. దీంతో చేసేదేమి లేక పడేస్తుంటారు. కాగా ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మిగిలిన అన్నంతో ఎంచక్కా పూరీలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మసాలా టైప్​లో చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. పర్ఫెక్ట్​గా పొంగడంతోపాటు నూనె కూడా పీల్చవు. మరి, మీ ఇంట్లో కూడా అన్నం మిగిలిందా? అయితే ఓసారి పూరీలు ట్రై చేయండి. మరి, లేట్​ చేయకుండా తయారీ విధానంపై ఓ లుక్కేయండి.

Poori with Left Over Rice
అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అన్నం - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
Poori with Left Over Rice
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా గోధుమపిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీజార్​ తీసుకొని అందులో అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా పేస్ట్​ చేసుకోవాలి. అయితే నీళ్లు మరీ ఎక్కువగా పడకుండా చూసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన అన్నం మిశ్రమాన్ని వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి జల్లించిన గోధుమపిండిని వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేస్తూ సాఫ్ట్​ చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
Poori with Left Over Rice
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత రెండు టీస్పూన్ల నూనె పోసి మరోసారి సాఫ్ట్​గా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి కొద్దిసేపు నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద పెట్టి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలాగా రోల్​ చేసుకోవాలి.
Poori with Left Over Rice
జీలకర్ర (Getty Images)
  • నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
  • పూరీ రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పూరీలుగా వత్తుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిగిలిన అన్నంతో పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Poori with Left Over Rice
మిగిలిన అన్నంతో పూరీలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • గోధుమపిండి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా అన్నం కన్సిస్టెన్సీ బట్టి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఈ పూరీలను మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా సమాన సైజ్​లో రోల్​ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా​ కాలడంతోపాటు పొంగుతాయి కూడా.
  • నూనె బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలు వేసి కాల్చుకోవాలి. నూనె సరిగ్గా కాలకపోతో పూరీలు ఆయిల్​ పీల్చేస్తాయని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

"కోడిగుడ్డు కజ్జికాయలు" - కారంగా కిర్రాక్​గా ఉంటాయి!

అరటి పండ్లతో "బూరెలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

TAGGED:

POORI WITH LEFT OVER RICE
PLUFFY POORI WITH LEFT OVER RICE
LEFT OVER RICE POORI RECIPE
మిగిలిన అన్నంతో పూరీలు
POORI WITH LEFT OVER RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.