మిగిలిన అన్నంతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చవు - సూపర్ టేస్ట్!
- అన్నం మిగిలితే తాలింపు వేస్తున్నారా? - ఇలా పూరీలు చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : December 6, 2025 at 5:56 PM IST
Poori with Left Over Rice: అన్నం మిగిలిపోవడం ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమే. రాత్రి వండింది ఉదయానికి, మార్నింగ్ చేసింది నైట్కు మిగిలిపోతుంది. అలా మిగిలిన అన్నంతో మెజార్టీ పీపుల్ చేసేది తాలింపు అన్నం. అయితే ఈ తాలింపు రైస్ను చాలా మంది తినరు. దీంతో చేసేదేమి లేక పడేస్తుంటారు. కాగా ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మిగిలిన అన్నంతో ఎంచక్కా పూరీలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మసాలా టైప్లో చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. పర్ఫెక్ట్గా పొంగడంతోపాటు నూనె కూడా పీల్చవు. మరి, మీ ఇంట్లో కూడా అన్నం మిగిలిందా? అయితే ఓసారి పూరీలు ట్రై చేయండి. మరి, లేట్ చేయకుండా తయారీ విధానంపై ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అన్నం - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా గోధుమపిండిని జల్లించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీజార్ తీసుకొని అందులో అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే నీళ్లు మరీ ఎక్కువగా పడకుండా చూసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన అన్నం మిశ్రమాన్ని వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి జల్లించిన గోధుమపిండిని వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ సాఫ్ట్ చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత రెండు టీస్పూన్ల నూనె పోసి మరోసారి సాఫ్ట్గా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పిండి కొద్దిసేపు నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద పెట్టి పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీలాగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
- పూరీ రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని పూరీలుగా వత్తుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిగిలిన అన్నంతో పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా అన్నం కన్సిస్టెన్సీ బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఈ పూరీలను మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా సమాన సైజ్లో రోల్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా కాలడంతోపాటు పొంగుతాయి కూడా.
- నూనె బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలు వేసి కాల్చుకోవాలి. నూనె సరిగ్గా కాలకపోతో పూరీలు ఆయిల్ పీల్చేస్తాయని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
