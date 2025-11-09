పెసరపప్పుతో నోరూరించే "పూరీలు" - తక్కువ నూనెతో చక్కగా పొంగుతాయి!
- రెగ్యులర్ పూరీలను మించిన టేస్ట్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : November 9, 2025 at 11:55 AM IST
Poori Recipe with Moong Dal : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే టిఫెన్స్లో "పూరీ" ఒకటి. చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే కనీసం మూడ్నాలుగు అయినా తృప్తిగా తినేస్తాం. అలాగని, ఎప్పుడూ అవే పూరీలు తినాలంటే ఎవరికైనా విసుగొచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్గా చేసుకునేవి కాకుండా సరికొత్తగా ఉండే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పెసరపప్పు మసాలాపూరీ".
ఒక్కసారి వీటిని రుచి చూశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత రుచికరంగా ఉంటాయి! అలాగే, ఇవి తక్కువ నూనెతో చక్కగా పొంగుతూ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి! పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, పెసరపప్పుతో ఈ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ పూరీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
- మూడున్నర కప్పులు - గోధుమపిండి
- ఒకటిన్న కప్పులు - మెంతికూర తరుగు
- ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి తరుగు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని అల్లం తురుము
- ఒక చెంచా - కారం
- అరచెంచా - పసుపు
- ఒక చెంచా - వాము
- రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
- ఒక చెంచా - గరంమసాలా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- సూపర్ టేస్టీగా ఈ మసాలా పూరీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం నాలుగు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుమును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మంచిగా నానిన పెసరపప్పులోని వాటర్ను పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పును ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో గోధుమపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కారం, పసుపు, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అన్నీ కలిసేలా మంచిగా కలిపిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పూరీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపాక గిన్నెపై మూత పెట్టి పావుగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- అనంతరం పెసరపప్పు పిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న ఉండల్లా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు ముందుగా చేసుకున్న పిండి ఉండలను పూరీ ప్రెస్తో పూరీల్లా వత్తుకుని ఒక పేపర్ లేదా వెడల్పాటి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా వత్తుకున్న పూరీలను పాన్ పరిమాణాన్ని బట్టి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. ఇలాగే పూరీలన్నింటినీ వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "పెసరపప్పు పూరీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. లేదంటే ఆలూ కుర్మా, శనగల కూరతో ఈ పూరీలను సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!
