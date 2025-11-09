ETV Bharat / offbeat

పెసరపప్పుతో నోరూరించే "పూరీలు" - తక్కువ నూనెతో చక్కగా పొంగుతాయి!

- రెగ్యులర్ పూరీలను మించిన టేస్ట్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Poori Recipe with Moong Dal
Poori Recipe with Moong Dal (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 11:55 AM IST

Poori Recipe with Moong Dal : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే టిఫెన్స్​లో "పూరీ" ఒకటి. చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే కనీసం మూడ్నాలుగు అయినా తృప్తిగా తినేస్తాం. అలాగని, ఎప్పుడూ అవే పూరీలు తినాలంటే ఎవరికైనా విసుగొచ్చేస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవి కాకుండా సరికొత్తగా ఉండే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పెసరపప్పు మసాలాపూరీ".

ఒక్కసారి వీటిని రుచి చూశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత రుచికరంగా ఉంటాయి! అలాగే, ఇవి తక్కువ నూనెతో చక్కగా పొంగుతూ పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి! పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, పెసరపప్పుతో ఈ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ పూరీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Poori Recipe with Moong Dal
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - పెసరపప్పు
  • మూడున్నర కప్పులు - గోధుమపిండి
  • ఒకటిన్న కప్పులు - మెంతికూర తరుగు
  • ఒక చెంచా - పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని అల్లం తురుము
  • ఒక చెంచా - కారం
  • అరచెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - వాము
  • రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Poori Recipe with Moong Dal
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సూపర్ టేస్టీగా ఈ మసాలా పూరీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం నాలుగు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుమును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంచిగా నానిన పెసరపప్పులోని వాటర్​ను పూర్తిగా వంపేసి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Poori Recipe with Moong Dal
మెంతికూర (Getty Images)
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పును ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో గోధుమపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కారం, పసుపు, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, గరంమసాలా, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అన్నీ కలిసేలా మంచిగా కలిపిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పూరీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. సరైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపాక గిన్నెపై మూత పెట్టి పావుగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అనంతరం పెసరపప్పు పిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి కలిపి అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న ఉండల్లా చేసుకోవాలి.

Poori Recipe with Moong Dal
అల్లం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు ముందుగా చేసుకున్న పిండి ఉండలను పూరీ ప్రెస్​తో పూరీల్లా వత్తుకుని ఒక పేపర్ లేదా వెడల్పాటి ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా వత్తుకున్న పూరీలను పాన్​ పరిమాణాన్ని బట్టి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. ఇలాగే పూరీలన్నింటినీ వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
Poori Recipe with Moong Dal
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • తర్వాత వాటిని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మసాలా ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "పెసరపప్పు పూరీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. లేదంటే ఆలూ కుర్మా, శనగల కూరతో ఈ పూరీలను సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఓసారి ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!

