ETV Bharat / offbeat

హోటల్​లో పూరీలు ఎందుకు పొంగుతాయి? - నూనె పీల్చకుండా ఏం చేయాలి?

ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ పూరీలు - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Poori
Poori (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hotel Style Poori Recipe: టిఫిన్స్​లో పూరీలంటే ఓ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఆయిల్​ ఫుడ్​ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ముఖ్యంగా ఇంట్లో చేసే వాటితో పోలిస్తే హోటల్స్​లో​ ఇవి తినడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఇందుకు కారణం అవి మంచి కలర్​లో ఉండటమే కాకుండా పొంగుతూ నోరూరిస్తాయి. అదే వీటిని ఇంట్లో చేస్తే పొంగడం కాదుకదా ఆయిల్ ఎక్కువగా పీలుస్తాయని మదనపడుతుంటారు.

అందుకే చాలా మంది పూరీ తినడం అంటే ఇష్టమున్న వీటిని చేయడానికి వెనకాడుతారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. సేమ్​ హోటల్స్​లో ఎలాగైతే చేస్తారో అదే రుచి, రంగుతో అద్దిరిపోతాయి. ఇందుకోసం కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తే సరి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిన రెసిపీ "వెజ్ ధన్సాక్" - ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడుతుంది!

Poori
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - 300 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Poori
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో 300 గ్రాముల గోధుమపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరి గట్టిగా మిక్స్ చేయకుండా సాఫ్ట్​గా కలపాలి. ఆపైన తడి క్లాత్ వేసి అర గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
  • 30 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరో 8 నిమిషాల పాటు చేతితో నొక్కుతూ బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం 10 నిమిషాల పాటు క్లాత్ వేసి పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని రోల్ మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో ఒకే సైజ్ వచ్చేలా పిండి ముద్దలను కట్ చేసుకోవాలి.
Poori
ఉప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో మరి పల్చగా లేదా మందంగా కాకుండా నాలుగు వైపులా ప్రెస్ చేస్తూ మీడియం సైజ్​లో పూరీల మాదిరిగా చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పూరీలు పొంగుతూ వస్తాయి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నూనె వేడైన తర్వాత పూరీలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి. ఇలా మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పూరీలు కాల్చడం వల్ల అన్నివైపులా చక్కగా కాలి ఆయిల్ తక్కువగా పీలుస్తాయి.
  • పూరీ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్​ ఉన్న ప్లేట్​లోకి వీటిని తీసుకోవాలి. మిగిలిన పూరీలను నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చుకున్న పూరీలు నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీలు రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

బొరుగులు, మరమరాలతో వడలు - మినప్పప్పుతో పన్లేకుండా ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

కరకరలాడే జొన్న దిబ్బ రొట్టె - రెండు పదార్థాలతో సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

POORI PREPARE IN TELUGU
పూరీ తయారీ విధానం
SOFT AND PUFFY POORI MAKING PROCESS
HOTEL STYLE PURI RECIPE
HOTEL STYLE POORI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.