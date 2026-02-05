హోటల్లో పూరీలు ఎందుకు పొంగుతాయి? - నూనె పీల్చకుండా ఏం చేయాలి?
ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ పూరీలు - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 3:37 PM IST
Hotel Style Poori Recipe: టిఫిన్స్లో పూరీలంటే ఓ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఆయిల్ ఫుడ్ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇక ముఖ్యంగా ఇంట్లో చేసే వాటితో పోలిస్తే హోటల్స్లో ఇవి తినడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఇందుకు కారణం అవి మంచి కలర్లో ఉండటమే కాకుండా పొంగుతూ నోరూరిస్తాయి. అదే వీటిని ఇంట్లో చేస్తే పొంగడం కాదుకదా ఆయిల్ ఎక్కువగా పీలుస్తాయని మదనపడుతుంటారు.
అందుకే చాలా మంది పూరీ తినడం అంటే ఇష్టమున్న వీటిని చేయడానికి వెనకాడుతారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. సేమ్ హోటల్స్లో ఎలాగైతే చేస్తారో అదే రుచి, రంగుతో అద్దిరిపోతాయి. ఇందుకోసం కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే సరి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 300 గ్రాములు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో 300 గ్రాముల గోధుమపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరి గట్టిగా మిక్స్ చేయకుండా సాఫ్ట్గా కలపాలి. ఆపైన తడి క్లాత్ వేసి అర గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరో 8 నిమిషాల పాటు చేతితో నొక్కుతూ బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం 10 నిమిషాల పాటు క్లాత్ వేసి పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని రోల్ మాదిరిగా చేయాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో ఒకే సైజ్ వచ్చేలా పిండి ముద్దలను కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో మరి పల్చగా లేదా మందంగా కాకుండా నాలుగు వైపులా ప్రెస్ చేస్తూ మీడియం సైజ్లో పూరీల మాదిరిగా చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పూరీలు పొంగుతూ వస్తాయి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆయిల్ పోయాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నూనె వేడైన తర్వాత పూరీలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి. ఇలా మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి పూరీలు కాల్చడం వల్ల అన్నివైపులా చక్కగా కాలి ఆయిల్ తక్కువగా పీలుస్తాయి.
- పూరీ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి వీటిని తీసుకోవాలి. మిగిలిన పూరీలను నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న పూరీలు నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీలు రెడీ అయినట్లే! నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.
