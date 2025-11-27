పుట్నాల పొడితో నోరూరించే "పూరీ మసాలా కర్రీ" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్, టేస్ట్ అద్భుతం!
- ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే 'పూరీ కూర' - ఒకటి తినే దగ్గర నాలుగైదు లాగిస్తారు!
Published : November 27, 2025 at 4:00 PM IST
Poori Curry Recipe in Andhra Style : కొన్నిసార్లు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ గోధుమపిండితో చేసిన చపాతీ నచ్చకపోవచ్చు. కానీ, అదే పూరీలు చేసినట్లయితే ఇంటిల్లిపాదీ పేచీ పెట్టకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో పూరీ చేసినప్పుడు అందులోకి ఆలూ కుర్మా, మసాలా కూరలు చేసుకుంటుంటారు. కానీ, హోటల్ స్టైల్ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "పూరీ మసాలా కర్రీ". సూపర్ టేస్టీగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా, దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, హోమ్ స్టైల్లో అద్భుతంగా ఉండే ఈ పూరీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన బఠాణీ - ఒక పెద్ద కప్పు
- ఉడికించిన బంగాళదుంప - ఒకటి (పెద్ద సైజ్ది)
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- పసుపు - కొద్దిగా
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- పుట్నాలు - పావు కప్పు
- సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- టమాటాలు - ఒకట్రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పంచదార - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బఠాణీలను కొద్దిసేపు నానబెట్టి ఉడికించుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఆలూను ఉడికించి పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఈ కర్రీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్లను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బఠాణీలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్పై ఇంకో పాన్ పెట్టుకుని పుట్నాలను వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మగ్గుతున్న ఆనియన్స్ను మూత తీసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలను ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి వాటిని లో-ఫ్లేమ్లో కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- క్యారెట్ ముక్కలు మగ్గేలోపు మిక్సీ జార్లో వేయించుకున్న పుట్నాలను వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ పొడిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పల్చని మిశ్రమంలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మగ్గిన క్యారెట్ ముక్కల మిశ్రమంలో సరిపడినన్ని నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై అందులో ఉడికించిన బఠాణీ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపను చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని వేసి కలిపి మూతపెట్టి కొద్దిసేపు ఉడికించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్న స్టేజ్లో ఆ మిశ్రమంలో టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి.
- బఠాణీ-ఆలూ మిశ్రమం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పుట్నాలపొడి మిశ్రమాన్ని(స్లర్రీని) వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి ఆ మిశ్రమం కొంచెం థిక్గా మారేవరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం, పంచదార యాడ్ చేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "పూరీ మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
