పుట్నాల పొడితో నోరూరించే "పూరీ మసాలా కర్రీ" - ప్రిపరేషన్ సింపుల్, టేస్ట్ అద్భుతం!

- ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే 'పూరీ కూర' - ఒకటి తినే దగ్గర నాలుగైదు లాగిస్తారు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read
Poori Curry Recipe in Andhra Style : కొన్నిసార్లు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ గోధుమపిండితో చేసిన చపాతీ నచ్చకపోవచ్చు. కానీ, అదే పూరీలు చేసినట్లయితే ఇంటిల్లిపాదీ పేచీ పెట్టకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో పూరీ చేసినప్పుడు అందులోకి ఆలూ కుర్మా, మసాలా కూరలు చేసుకుంటుంటారు. కానీ, హోటల్ స్టైల్​ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ "పూరీ మసాలా కర్రీ". సూపర్ టేస్టీగా అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా, దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, హోమ్ స్టైల్​లో అద్భుతంగా ఉండే ఈ పూరీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన బఠాణీ - ఒక పెద్ద కప్పు
  • ఉడికించిన బంగాళదుంప - ఒకటి (పెద్ద సైజ్​ది)
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • పుట్నాలు - పావు కప్పు
  • సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
  • టమాటాలు - ఒకట్రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పంచదార - ఒక చెంచా

దుకాణంలో దొరికే "కారం బఠాణీ" ఇంట్లో! - చిన్న ట్రిక్​తో ఈజీగా చేసుకోండి!

బఠాణీ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బఠాణీలను కొద్దిసేపు నానబెట్టి ఉడికించుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఆలూను ఉడికించి పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఈ కర్రీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​లను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బఠాణీలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • అవి వేగాక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మగ్గేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్​పై ఇంకో పాన్ పెట్టుకుని పుట్నాలను వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మగ్గుతున్న ఆనియన్స్​ను మూత తీసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలను ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి వాటిని లో-ఫ్లేమ్​లో కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
పుట్నాలు (Getty Images)
  • క్యారెట్ ముక్కలు మగ్గేలోపు మిక్సీ జార్​లో వేయించుకున్న పుట్నాలను వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పొడిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పల్చని మిశ్రమంలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మగ్గిన క్యారెట్ ముక్కల మిశ్రమంలో సరిపడినన్ని నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై అందులో ఉడికించిన బఠాణీ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపను చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని వేసి కలిపి మూతపెట్టి కొద్దిసేపు ఉడికించాలి.
  • వాటర్ మరుగుతున్న స్టేజ్​లో ఆ మిశ్రమంలో టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • బఠాణీ-ఆలూ మిశ్రమం ఆల్​మోస్ట్ ఉడికిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పుట్నాలపొడి మిశ్రమాన్ని(స్లర్రీని) వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి ఆ మిశ్రమం కొంచెం థిక్​గా మారేవరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం, పంచదార యాడ్ చేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "పూరీ మసాలా కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "వడలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

హోటల్​ స్టైల్​ "పూరీలు" - ఈ పిండితో చేస్తే బెలూన్ల మాదిరి పొంగుతాయి!

