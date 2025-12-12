ETV Bharat / offbeat

"చలికాలం స్పెషల్ రెసిపీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కట్టు పొంగలి!

పొంగలి ఇలా చేశారంటే - ఇంకెప్పుడూ మర్చిపోలేని రుచిగా ఉంటుంది!

pongali_recipe_in_telugu
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Pongali Recipe in Telugu : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు! చాలా మంది వేడి, వేడిగా పొంగలి, ఇతరత్రా టిఫిన్లు, స్నాక్స్ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇదే సమయంలో ఆలయాల్లో స్పెషల్​గా పంచే కట్టు పొంగలి ప్రసాదం ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాంటి కట్టు పొంగలి ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "అటుకుల కేసరి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!

pongali_recipe_in_telugu
పెసరపప్పు

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - 1 గ్లాసు
  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
pongali_recipe_in_telugu
అల్లం

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్ల
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • పచ్చ కర్పూరం - కొద్దిగా
pongali_recipe_in_telugu
మిరియాలు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పదార్థాలను ఓ గ్లాసు లేదా కప్పు కొలతల్లో తీసుకోవాలి. స్టవ్​పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై 1 గ్లాసు పెసరపప్పు వేయించాలి. పప్పు మాడిపోకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు వేయించిన పప్పుతో పాటు అదే క్వాంటిటీలో 1 గ్లాసు సోనా మసూరి లేదా రేషన్ బియ్యం తీసుకోవాలి. ఇపుడు రెండింటినీ నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్​లో వేసుకుని 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి, ఉప్పు వేసుకుని మూతపెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
pongali_recipe_in_telugu
బియ్యం
  • ఇపుడు మరో గిన్నెలో 3కప్పుల నీళ్లు వేడిచేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. కుక్కర్​లో పప్పు, రైస్ ఉడికిపోతుంది. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి గరిటెతో కాస్త కలియబెడితే మొత్తం మెత్తబడిపోతుంది. ఇపుడు వేడి చేసిన నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం వేసి కలిపి మరో మూడు నిమిషాల పాటు పొంగలి ఉడికించుకోవాలి.
pongali_recipe_in_telugu
పచ్చిమిర్చి
  • ఇపుడు పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, అర కప్పు నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
pongali_recipe_in_telugu
నెయ్యి
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలపాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక స్టవ్​ ఆఫ్ చేసి పొంగలిలో కలుపుకోవాలి. అంతే! ఎంతో కమ్మటి కట్టు పొంగలి రెడీగా ఉంటుంది. ఈ పొంగలి నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

