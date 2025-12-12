"చలికాలం స్పెషల్ రెసిపీ" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే కట్టు పొంగలి!
పొంగలి ఇలా చేశారంటే - ఇంకెప్పుడూ మర్చిపోలేని రుచిగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 11:59 AM IST
Pongali Recipe in Telugu : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు! చాలా మంది వేడి, వేడిగా పొంగలి, ఇతరత్రా టిఫిన్లు, స్నాక్స్ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇదే సమయంలో ఆలయాల్లో స్పెషల్గా పంచే కట్టు పొంగలి ప్రసాదం ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాంటి కట్టు పొంగలి ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "అటుకుల కేసరి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - టేస్ట్ అమోఘం!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1 గ్లాసు
- బియ్యం - 1 గ్లాసు
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్ల
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- పచ్చ కర్పూరం - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పదార్థాలను ఓ గ్లాసు లేదా కప్పు కొలతల్లో తీసుకోవాలి. స్టవ్పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై 1 గ్లాసు పెసరపప్పు వేయించాలి. పప్పు మాడిపోకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు వేయించిన పప్పుతో పాటు అదే క్వాంటిటీలో 1 గ్లాసు సోనా మసూరి లేదా రేషన్ బియ్యం తీసుకోవాలి. ఇపుడు రెండింటినీ నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్లో వేసుకుని 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి, ఉప్పు వేసుకుని మూతపెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో గిన్నెలో 3కప్పుల నీళ్లు వేడిచేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి. కుక్కర్లో పప్పు, రైస్ ఉడికిపోతుంది. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి గరిటెతో కాస్త కలియబెడితే మొత్తం మెత్తబడిపోతుంది. ఇపుడు వేడి చేసిన నీళ్లు కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం వేసి కలిపి మరో మూడు నిమిషాల పాటు పొంగలి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, అర కప్పు నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలపాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పొంగలిలో కలుపుకోవాలి. అంతే! ఎంతో కమ్మటి కట్టు పొంగలి రెడీగా ఉంటుంది. ఈ పొంగలి నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది.
జొన్నపిండితో తియ్యని "లడ్డూలు" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
కలర్ఫుల్ "క్యారెట్ రవ్వ లడ్డూలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!