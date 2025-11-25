సరికొత్తగా "పొంగల్ విత్ చింతపండు పులుసు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
రోజూ రైస్, కర్రీ కామన్ - ఓసారి ఇలా రుచికరమైన పొంగల్ ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 4:41 PM IST
Ven Pongal With Pulusu Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా పొంగల్ విత్ చింతపండు పులుసు ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ విధంగా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీలను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో అర కప్పు పెసరపప్పు వేసి అర గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పావు కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పావు కప్పు జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- జీడిపప్పు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే నానబెట్టిన బియ్యం, పెసరపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే! నోరూరించే పొంగల్ తయారైనట్లే!
చింతపండు పులుసు తయారీ విధానం :
- చింతపండు పులుసు కోసం ముందుగా కప్పులో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు రసం అర లీటర్ వచ్చే వరకు నీటిని కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఏడు ఎండుమిర్చి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక ఎండుమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులో చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు పొంగులు వచ్చేంత వరకు ఉంచాలి. ఈ క్రమంలోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నాలుగు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి చింతపండు పులుసు సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- ఇక ప్లేట్లో పొంగల్, చింతపండు పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
