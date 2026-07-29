'వాహనాలకు పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్' - కేంద్రం ఈ మార్పులు చేస్తోందని తెలుసా?
బీఎస్-6 వాహనాలకు మూడేళ్లకోసారి!, పాత వాహనాలకు మూణ్నెల్లకోసారి పీయూసీసీ తప్పదు ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీచేసిన కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 9:41 AM IST
Pollution Certificate : వాహనాల కాలుష్య నియంత్రణ సర్టిఫికెట్ (పొల్యూషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికెట్ - పీయూసీసీ) రెన్యువల్ విషయంలో మార్పులు చేసేలా కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. దీని ప్రకారం భారత్ స్టేజ్ (బీఎస్) -6 వ్యక్తిగత వాహనాలకు (బైక్లు, కార్లు తదితరాలు) ప్రస్తుతం మూడేళ్లకు పెంచనున్నారు. ప్రస్తుతం బీఎస్ 6 వాహనాలకు ఏడాదికోసారి పీయూసీసీ ఇస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా పాత వాహనాల విషయంలో మూడు నెలలకోసారి పీయూసీసీ పొందాల్సి ఉంటుంది.
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కొత్త బండి కొంటే మూడేళ్లకోసారి చొప్పున ఆరేళ్లలో రెండుసార్లు పీయూసీసీ తప్పనిసరి. పాత వాహనాలకు ప్రస్తుతం ఆరు నెలలకోసారి పీయూసీసీ రెన్యువల్ అవసరం ఉండగా ఇకపై మూడు నెలలకే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు మార్పులు సూచిస్తూ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. దీనిపై రాష్ట్రాలు, వివిధ వర్గాల అభిప్రాయాలు తీసుకున్నాక తుది నోటిఫికేషన్ జారీచేసి, ఈ కొత్త విధానం అమల్లోకి తీసుకురానుంది.
కేంద్రం సూచించిన మార్పులు ఇవీ
- వ్యక్తిగత బీఎస్-1, 2, 3, 4 పాత వాహనాలకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఓసారి, బీఎస్-6 వాహనాలకు ఏడాదికోసారి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ సర్టిఫికెట్ నిబంధన అమల్లో ఉంది. కానీ, ఇకపై బీఎస్-1, 2, 3 వాహనాలకు ప్రతి మూడు నెలలకోసారి తీసుకోవాలి.
- బీఎస్-4 వాహనాలకు ఇప్పుడున్నట్లుగానే ఆరు నెలకోసారి పీయూసీసీ తీసుకోవాలి.
- బీఎస్-6 వాహనాలకు ఏడాదికోసారి పీయూసీసీ పొందేలన్న నిబంధనను మూడేళ్లు పొడిగించారు. మూడేళ్లకోసారి చొప్పున ఆరేళ్లలో రెండుసార్లు, ఆ తర్వాత ఆరేళ్ల నుంచి పదేళ్ల మధ్య ఏడాదికోసారి, పదేళ్ల తర్వాత ఆరు నెలలకోసారి పీయూసీసీ పొందాలి.
రవాణా వాహనాలకు ఆరేళ్లపాటు రెండేళ్లకోసారి
లారీలు, బస్సులు వంటి సరకు, ప్రయాణికుల రవాణా కొత్త వాహనాలకు తొలి రెండేళ్లకు మాత్రమే పీయూసీసీ వర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత నుంచి ఏటా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కేంద్రం సూచించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం కొత్త వాహనాలకు ఆరేళ్ల వరకు ప్రతి రెండేళ్లకోసారి పీయూసీసీ, ఆరేళ్ల నుంచి పదేళ్ల మధ్య ఏడాదికోసారి, పదేళ్లు దాటిన వాహనాలకు ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి ధ్రువపత్రం పొందాలి.
భారత్ స్టేజ్ అమలైంది ఇలా
- మోటారు వాహనాల వాయు కాలుష్య కారకాలను నియంత్రించేలా భారత్ స్టేజ్ (బీఎస్) ప్రమాణాలను 2000 సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు. 2000లో తయారైన వాహనాలను బీఎస్-1 వాహనాలుగా పేర్కొన్నారు.
- 2001-05 మధ్య తయారైనవి బీఎస్-2గా పరిగణిస్తారు.
- 2005 నుంచి దేశంలోని పలు నగరాల్లో బీఎస్-3 వాహనాలు మాత్రమే విక్రయించేలా నిబంధనలు తెచ్చారు.
- 2010 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా బీఎస్-3 వాహనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
- 2010 నుంచి దేశంలోని 13 నగరాల్లో బీఎస్-4 వాహనాలు మాత్రమే విక్రయించేలా చూశారు.
- 2017 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా బీఎస్-4 వాహనాలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
- ఆ తర్వాత బీఎస్-5 వాహనాలు రాలేదు.
- 2020 ఏప్రిల్ నుంచి బీఎస్-6 వాహనాలు వచ్చాయి.
- ప్రస్తుతం కొత్త వాహనాలన్నీ బీఎస్-6 కిందకు వస్తాయి.
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