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"ఒంటి మీద డ్రెస్ తీసేస్తే నువ్వూ నేనూ ఒక్కటే" - జైల్లో దొంగతో పోలీస్ దోస్తీ!

- చోరీలు చేయాలంటూ బెయిల్​ మీద బయటకు పంపించిన జైలు వార్డర్​ - కొట్టేసిన సొమ్ములో ఫిఫ్టీ, ఫిఫ్టీ పంపకాలకు ఒప్పందం!

Donga Police Friendship
Donga Police Friendship (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 11:00 AM IST

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Donga Police Friendship : "ఒంటి మీద బట్టలు తీసేస్తే నువ్వూ నేనూ ఒక్కటే" ఒక సినిమాలో లంచాలకు మరిగిన పోలీసుతో దొంగ చెప్పే డైలాగ్ ఇది. దీన్ని రియల్​ లైఫ్​లో రిపీట్​ చేశారు ఒక పోలీసు, దొంగ. ఒక చోరీ కేసులో జైలుకు వచ్చినవాడితో జైలు వార్డర్‌ కు పరిచయం ఏర్పడింది. మాటల్లో ఇద్దరిది "ఒకటే స్కూల్" అని గుర్తించారు. జిగిరీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు. వెంటనే ఓ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు. "నా అధికారం ఉపయోగించి నీకు బెయిల్ ఇప్పిస్తా, బయటకు వెళ్లి నీ టాలెంట్ చూపించు. దొరికినంత దోచుకో. అందులో ఫిఫ్టీ - ఫిఫ్టీ పంచుకుందాం" అని ఒప్పందం చేసుకున్నారు. డీల్ ఓకే అయిన తర్వాత వెంటనే బెయిల్ వచ్చేసింది. పోలీసే అండగా ఉన్నతర్వాత ఇక దొంగ చేతికి అడ్డూ అదుపూ ఉంటుందా? విచ్చలవిడిగా చోరీలు మొదలు పెట్టేశాడు. కానీ, అన్ని రోజులు ఒకేలా ఉండవు కదా! ఒక చిన్న తేడా కొట్టేసింది.

సిద్దిపేట జిల్లాలోని లింగంపేటకు చెందిన చిక్కుడు భిక్షపతి ఈజీ మనీకోసం చోరీలకు అలవాటు పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో బాన్సువాడలో జరిగిన ఓ దొంగతనం కేసులో 8 నెలల కిందట అతన్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. నిజామాబాద్‌ సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. అక్కడ జైలు వార్డర్‌ గోపాల్‌ తో పరిచయం ఏర్పడింది. క్రమంగా అది స్నేహంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే "నీకు బెయిల్‌ వచ్చేలా చేస్తాను. బయటకు వెళ్లి దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండు. చోరీ సొమ్ములో నాకు వాటా ఇవ్వు" అని ప్రతిపాదన పెట్టాడు జైలు అధికారి. ఇంకేముంది? భిక్షపతి డబుల్ ఓకే అన్నాడు. బెయిల్ కోసం రూ.50వేలు ఇచ్చాడు, బయటకు వచ్చాడు.

ఇంకేముంది? జైలు అధికారే మనకు అండగా ఉన్నాడనే భరోసాతో విచ్చలవిడిగా దొంగతనాలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఫిర్యాదులు పెరిగిపోవడంతో పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలో చోరీ చేశాడు. గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన మూడు ప్రత్యేక బృందాలు, చివరకు భిక్షపతిని పట్టేశాయి. అతన్ని విచారిస్తున్న సమయంలోనే జైలువార్డర్‌ తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం బట్టబయలైంది. ఈ విషయం తేలడానికి ముందే సదరు జైలు వార్డర్ సరిగా డ్యూటీకి రావడం లేదని ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.

64 చోట్ల :

బెయిల్ నుంచి బయటకొచ్చిన అనంతరం భిక్షపతి ఏకంగా 64 ప్రాంతాల్లో చోరీలకు పాల్పడ్డట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. దుబ్బాకకు చెందిన వ్యాపారి రాజ్‌కుమార్‌ గత నెలలో కాశీకి వెళ్తే.. వారింట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసును ఛేదిస్తున్న క్రమంలో యాదాద్రి జిల్లాలో భిక్షపతిని పట్టుకున్నారు. విచారణలో అతని చోరీల చిట్టా చూసి పోలీసులు నివ్వెరపోయారు. మెదక్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మేడ్చల్, కరీంనగర్‌ జిల్లాల్లో భిక్షపతిపై పలు కేసులు ఉన్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. దుబ్బాక చోరీ ఘటనలో కేజీన్నర బంగారం, 8 కేజీల వెండి ఆభరణాలు, రూ.8 లక్షల నగదు చోరీకి గురైనట్టు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ 80 తులాల గోల్డ్, ఐదున్నర కిలోల వెండి, రూ.1,300 నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ చోరీల ఘటనలో A1గా భిక్షపతి, A2గా గోపాల్‌ను చేర్చారు. సిద్దిపేట పోలీసు కమిషనరేట్‌లో సీపీ రష్మీ పెరుమాళ్, అడిషనల్ డీసీపీ కుషాల్కర్‌ ఈ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. నిందితుడిని పట్టుకున్న పోలీసులను అభినందించారు.

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NIZAMABAD CENTRAL JAIL
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