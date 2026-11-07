బయట స్క్రూడ్రైవర్ల తయారీ - లోపల నకిలీ నాణాల కంపెనీ పెట్టేశారు!
మార్కెట్లోకి 3.5 కోట్ల నకిలీ 20 రూపాయల నాణేలు - అసలైన వాటిని ఎలా గుర్తించాలి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:29 PM IST
Fake Currency Gang : నకిలీ కరెన్సీ నోట్ల గురించి విన్నాం కానీ, ఇక నాణేల విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే! ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహారన్పూర్లో నకిలీ కరెన్సీ నాణేలను తయారు చేస్తున్న ముఠా పోలీసులకు పట్టుబడింది. వారు అప్పటికే సుమారు రూ. 70 కోట్ల విలువైన నకిలీ నాణేలను మార్కెట్లోకి చేరవేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మార్కెట్లో రూ.5, 10, 20 రూపాయల నాణేలు చెలామణీలో ఉన్నాయి. ఇందులో రూ.5 నాణేలను ఉపయోగించి కొంతమంది ఇతర వస్తువులు తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించగా, ఇక 20 రూపాయల నాణేలు నకిలీవి వెలుగులోకి రావడం ఇదే తొలిసారి.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం ఈ ముఠా హర్యానాలోని సోనిపట్లో ఒక నాణేల తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసింది. సుమారు 10 నెలలుగా ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇతర వస్తువులను తయారు చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ, రహస్యంగా నకిలీ నాణేలను తయారు చేస్తున్నారు. స్క్రూడ్రైవర్లను తయారు చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ 20 రూపాయల నకిలీ నాణేలను ముద్రిస్తున్నారు. పోలీసులు నిందితుల నుంచి 6,400 రూపాయల విలువైన నకిలీ నాణేలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు కానీ, ఇప్పటివరకు 70 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నకిలీ నాణేలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసినట్లు నిందితులు వెల్లడించారు.
రూ.5 లక్షల విలువైన నాణేలు స్వాధీనం
సోదాల సమయంలో పోలీసులు 5 లక్షల రూపాయల విలువైన, ఇంకా ముద్రణ పూర్తికాని నాణేలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 70 కోట్ల రూపాయల విలువైన 20 రూపాయల నాణేల సంఖ్య సుమారు 3.5 కోట్లు (35 మిలియన్లు) ఉంటుంది. భారీ ఎత్తున పట్టుబడిన నేపథ్యంలో 20 రూపాయల నాణెం అసలైనదా లేక నకిలీదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలో అని ఆందోళన నెలకొంది.
కొన్నాళ్లుగా పది రూపాయల నాణేల చెలామణీ విషయంలోనూ చెల్లవనే అపోహలు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఆర్బీఐ జోక్యం చేసుకుని పది రూపాయల నాణేల విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. వాస్తవానికి ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత కరెన్సీ చెలామణీ తగ్గిపోయింది. కానీ, షాపింగ్, లేదా కిరాణా దుకాణాలు, ప్రయాణాల్లో చార్జీల విషయంలో నాణేల వాడకం పెరిగిపోయింది. నాణేల నాణ్యత విషయంలో అనుమానాలకు అవకాశం లేదు. దీనినే ఆసరాగా తీసుకుని 20రూపాయల నాణేలను తయారు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఇంతకీ ఈ నాణేలను ఎలా తయారు చేశారు? అసలైన నాణేలు, నకిలీ నాణేల మధ్య తేడాను ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకుందాం.
అసలైన 20 రూపాయల నాణేనికి 12 అంచులు ఉంటాయి. దీని బయటి అంచు, మధ్యలో ఉండే వృత్తాకార భాగం ప్రత్యేకమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ నాణెంపై '20 రూపాయలు' అని, రూపాయి గుర్తు, ఇతర వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కానీ, నకిలీ నాణెంపై ముద్రణ అస్పష్టంగా ఉంటుంది. ఇక అసలైన నాణేనికి, నకిలీ నాణేనికి రంగులో కూడా స్పష్టమైన తేడా ఉంటుంది. నకిలీ నాణేలు అసలైన వాటి కంటే తేలికగా ఉంటాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు.
కేవలం రంగు, డిజైన్ లేదా మెరుపును చూసి మాత్రమే నాణెం అసలైనదా కాదా అని ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టమే. మీ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున నాణేలున్నా, ఏవైనా అనుమానాలున్నా బ్యాంకులో లేదా సంబంధిత అధికారుల వద్ద పరీక్షించుకోవాలి.
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