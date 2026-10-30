విషపూరితమైన ఈ కోతి 89ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించింది - ఆశ్చర్యపోయిన శాస్త్రవేత్తలు!
Poisonous Monkey : కోతుల్లో విషపూరితమైన ఏకైక జాతి ఇండోనేషియాకు చెందిన 'బంగ్కా స్లో లోరిస్'. దాదాపు 9దశాబ్దాలుగా ఆచూకీ తెలియని ఈ జాతి వానరాలు తాజాగా కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 12:52 PM IST
venomous primate : అరుదైన వానరం అది. ఆచూకీ లేకపోవడం, అంతరించిపోయి ఉండొచ్చన్న వాదనలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో ఇండోనేసియాకు చెందిన 'బంగ్కా స్లో లోరిస్' దాదాపు 89 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించి ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇది ప్రపంచంలోనే ఏకైక విషపూరిత వానరం కాగా, బంగ్కా దీవిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ జీవులు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
బంగ్కా స్లో లోరిస్ జీవులు చివరిసారిగా 1937లో కనిపించాయి. ఆ తర్వాత వాటి ఆచూకీ లేకపోవడంతో అంతరించిపోయి ఉంటాయని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఇండోనేసియాలోని బంగ్కా, సుమత్రా, బోర్నియా దీవుల్లోని చెట్లపై నివసించే ఈ జీవులు రాత్రిళ్లు మాత్రమే మేల్కొని ఉంటాయి. కళ్లు పెద్దవిగా, సగటు పొడవు 10 అంగుళాలు ఉంటుంది. సుమత్రన్ స్లో లోరిస్ కన్నా ఇది చిన్నదనే చెప్పొచ్చు. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా గుర్తించిన బంగ్కా స్లో లోరిస్ల్లో చాలా వరకు గాయాలతో కనిపించాయి. వాటికి కారణాలను అన్వేషిస్తే విద్యుత్ తీగలే కారణమని తేలింది. దీంతో అలోబీ వైల్డ్లైఫ్ రెస్క్యూ సెంటర్ సిబ్బంది వాటిని రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు. అన్నింటినీ పట్టుకొని చికిత్స తర్వాత తిరిగి అడవుల్లోకి వదిలేశారు.
విషపూరితం ఎలా?
వానర జాతిలో ఏకైక విషపూరిత జీవి అయినటువంటి బంగ్కా స్లో లోరిస్ తన చేతి మీదున్న ఒక గ్రంధిని నాకడం ద్వారా విషాన్ని క్రియాశీలం చేస్తుంది. దీనివల్ల మానవుల్లో తీవ్రస్థాయి అలర్జిక్ రియాక్షన్ 'అనాఫైలాటిక్ షాక్' వస్తుంది. లోరిస్లు ఈ విషాన్ని పరస్పరం శరీరాలకు పులుముకోవడం ద్వారా శత్రువులు, ఇతర జంతువుల బారిన పడకుండా తమ జాతిని రక్షించుకుంటాయి.
పొంచిఉన్న ముప్పు
ఇన్నాళ్లూ అంతరించిపోయిందనుకున్న బంగ్కా స్లో లోరిస్ జనావాసాలకు దగ్గరగా ఉంటూనే దశాబ్దాల పాటు పడకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇప్పటికీ ఈ జీవుల మనుగడకు ముప్పు పొంచి ఉందని, మైనింగ్, ఆయిల్ పామ్ సాగు కోసం వాటి సహజసిద్ధ ఆవాస ప్రాంతాలైన అడవులను నరికేయడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఉత్పన్నమైందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ జంతు పరిరక్షణ సంఘం 'రెడ్ లిస్ట్'లో చేర్చిన ఈ జీవిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీర్ఘకాలంలో పరిరక్షించుకునేందుకు పరిశోధనలు, సర్వేలు, ఆవాస ప్రాంత పరిరక్షణ అవసరమని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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