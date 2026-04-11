గ్యాస్​తో పనిలేకుండా "వడియాలు" - సంవత్సరం పాటు నిల్వ!

- పప్పు, సాంబార్​, గ్రేవీలతో పాటు స్నాక్స్​గా కూడా పర్ఫెక్ట్​! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Poha Vadiyalu without Gas
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 11:30 AM IST

Crispy Poha Vadiyalu without Gas: సమ్మర్​లో మెజార్టీ అమ్మలు వడియాలు పెడుతుంటారు. తీరొక్క రీతిలో పెట్టి సంవత్సరం పాటు నిల్వ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా వడియాలు చేయాలంటే పిండిని ఉడికించి చేసుకోవాలి. కానీ ప్రస్తుతం గ్యాస్​ కష్టాలు కారణంగా చాలా మంది వడియాలు పెట్టడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? గ్యాస్​ లేకుండా వడియాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకు అటుకులు, సగ్గుబియ్యం ఉంటే సరిపోతుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా గ్యాస్​తో పనిలేని వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:

  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి ఓ గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని వీటిని కూడా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అటుకులు, సగ్గుబియ్యం నానినాక ఈ రెండింటినీ మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి నానబెట్టిన అటుకులు, సగ్గుబియ్యం వేసి మెత్తగా పునుగుల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా మిగిలిన అటుకులను మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందు గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటే వడియాలు పెట్టేందుకు పిండి రెడీ.
  • కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి చాప మీద పరుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని పైపింగ్​ బ్యాగ్​ లేదా పాల ప్యాకెట్​లో వేసి క్లోజ్​ చేసుకుని క్లాత్​ మీద వడియాలుగా వత్తుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా వత్తుకుని ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఇవి పూర్తిగా ఆరబెట్టుకున్నాక తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే వడియాలు రెడీ.
  • వీటిని వేయించడానికి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో వడియాలు వేసి వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :

  • కాటన్​ క్లాత్​ లేకపోతే ప్లాస్టిక్​ కవర్​ మీద వేసి ఎండ బెట్టుకోవచ్చు. పాల ప్యాకెట్​ వద్దనుకుంటే స్పూన్​తో పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని అప్పడాల మాదిరి కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • మీరు ఉండే ప్లేస్​లో ఎండ ఉంటే చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యాన్​ గాలికి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

