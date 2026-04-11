గ్యాస్తో పనిలేకుండా "వడియాలు" - సంవత్సరం పాటు నిల్వ!
- పప్పు, సాంబార్, గ్రేవీలతో పాటు స్నాక్స్గా కూడా పర్ఫెక్ట్! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 11, 2026 at 11:30 AM IST
Crispy Poha Vadiyalu without Gas: సమ్మర్లో మెజార్టీ అమ్మలు వడియాలు పెడుతుంటారు. తీరొక్క రీతిలో పెట్టి సంవత్సరం పాటు నిల్వ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా వడియాలు చేయాలంటే పిండిని ఉడికించి చేసుకోవాలి. కానీ ప్రస్తుతం గ్యాస్ కష్టాలు కారణంగా చాలా మంది వడియాలు పెట్టడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? గ్యాస్ లేకుండా వడియాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకు అటుకులు, సగ్గుబియ్యం ఉంటే సరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా గ్యాస్తో పనిలేని వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 2 కప్పులు
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి ఓ గంట పాటు నానబెట్టాలి.
- అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని వీటిని కూడా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- అటుకులు, సగ్గుబియ్యం నానినాక ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి నానబెట్టిన అటుకులు, సగ్గుబియ్యం వేసి మెత్తగా పునుగుల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా మిగిలిన అటుకులను మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందు గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటే వడియాలు పెట్టేందుకు పిండి రెడీ.
- కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి చాప మీద పరుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని పైపింగ్ బ్యాగ్ లేదా పాల ప్యాకెట్లో వేసి క్లోజ్ చేసుకుని క్లాత్ మీద వడియాలుగా వత్తుకోవాలి.
- ఆ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా వత్తుకుని ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఇవి పూర్తిగా ఆరబెట్టుకున్నాక తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వడియాలు రెడీ.
- వీటిని వేయించడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో వడియాలు వేసి వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- కాటన్ క్లాత్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద వేసి ఎండ బెట్టుకోవచ్చు. పాల ప్యాకెట్ వద్దనుకుంటే స్పూన్తో పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుని అప్పడాల మాదిరి కూడా చేసుకోవచ్చు.
- వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- మీరు ఉండే ప్లేస్లో ఎండ ఉంటే చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యాన్ గాలికి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
పిల్లల కోసం "పనీర్ ఫింగర్స్" - కరకరలాడిపోతాయ్
బియ్యప్పిండితో "అప్పడాలు" - ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకోవచ్చు! - ముక్క వాసన రాకుండా సంవత్సరం నిల్వ!