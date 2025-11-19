అటుకులతో కమ్మని "కేసరి" - పావుగంటలో రెడీ - అకేషన్స్, ప్రసాదాలకు బెస్ట్ రెసిపీ!
-రవ్వ కేసరి, సేమియా కేసరి రొటీన్-ఈజీగా ఇలా అటుకుల కేసరి చేసేయండి!
Published : November 19, 2025 at 1:32 PM IST
How to Make Poha Kesari : స్వీట్స్లో చాలా మందికి కేసరి అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఎందుకంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరగడంతో పాటు ఆ స్వీట్ ఫ్లేవర్కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, నార్మల్గా అందరూ బొంబాయి రవ్వ, సేమియాతో కేసరి చేస్తుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం అందరి అభిరుచులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నాయి. ఆ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మీ కోసం కేసరి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా అటుకులతో ట్రై చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ అటుకుల కేసరి వేడివేడిగా తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇక దీనిని స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు, ప్రసాదాలుగా కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్గా అటుకుల కేసరి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- వాటర్ - 1 కప్పు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - 1 కప్పు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి అటుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. అటుకులు క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన అటుకులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరగనివ్వాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్మిస్లు వేసి రెండింటిని పర్ఫెక్ట్గా వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే నెయ్యిలోకి గ్రైండ్ చేసిన అటుకుల పొడి వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం నెయ్యిలో మగ్గి లైట్గా గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- పోహా మెత్తగా ఉడికి నీళ్లు ఇంకిపోయిన తర్వాత కాచి చల్లార్చిన పాలు ఓ కప్పు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి.
- మిశ్రమం దగ్గరపడినప్పుడు పంచదార, మరో టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం దగ్గరపడి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే అటుకుల కేసరి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అటుకులు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పాలు, నీళ్లు, పంచదార తీసుకోవాలి. అప్పుడే స్వీట్ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- ఈ కేసరికి కాస్త నెయ్యి ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు.
- ఈ కేసరికి ముప్పావు కప్పు పంచదార అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే కప్పు, తక్కువ తినేవారు అయితే అర కప్పు తీసుకోవచ్చు.
కారంకారంగా "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - రాజస్థాన్ స్టైల్లో చేసుకోండి - సూపర్గా ఉంటుంది!
పిల్లలకు నచ్చే "శాండ్విచ్" - పనీర్తో చేయండిలా, కిర్రాక్ ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్ సులువే!