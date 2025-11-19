ETV Bharat / offbeat

అటుకులతో కమ్మని "కేసరి" - పావుగంటలో రెడీ - అకేషన్స్​, ప్రసాదాలకు బెస్ట్​ రెసిపీ!

-రవ్వ కేసరి, సేమియా కేసరి రొటీన్​-ఈజీగా ఇలా అటుకుల కేసరి చేసేయండి!

How to Make Poha Kesari
How to Make Poha Kesari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 1:32 PM IST

How to Make Poha Kesari : స్వీట్స్​లో చాలా మందికి కేసరి అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఎందుకంటే నోట్లో వేసుకోగానే కరగడంతో పాటు ఆ స్వీట్​ ఫ్లేవర్​కి ఇంకాస్త తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ బొంబాయి రవ్వ, సేమియాతో కేసరి చేస్తుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం అందరి అభిరుచులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్నాయి. ఆ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మీ కోసం కేసరి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా అటుకులతో ట్రై చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ అటుకుల కేసరి వేడివేడిగా తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇక దీనిని స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు, ప్రసాదాలుగా కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్​గా అటుకుల కేసరి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Poha
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
  • వాటర్​ - 1 కప్పు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - 1 కప్పు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
Milk
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి అటుకులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో డ్రై రోస్ట్​ చేసుకోవాలి. అటుకులు క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన అటుకులు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరగనివ్వాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​లు వేసి రెండింటిని పర్ఫెక్ట్​గా వేయించి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే నెయ్యిలోకి గ్రైండ్​ చేసిన అటుకుల పొడి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Sugar
పంచదార (Getty Images)
  • అటుకుల మిశ్రమం నెయ్యిలో మగ్గి లైట్​గా గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • పోహా మెత్తగా ఉడికి నీళ్లు ఇంకిపోయిన తర్వాత కాచి చల్లార్చిన పాలు ఓ కప్పు పోసి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • మిశ్రమం దగ్గరపడినప్పుడు పంచదార, మరో టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆరెంజ్​ ఫుడ్​ కలర్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • అనంతరం వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అటుకుల మిశ్రమం దగ్గరపడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే అటుకుల కేసరి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Poha Kesari
అటుకుల కేసరి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అటుకులు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పాలు, నీళ్లు, పంచదార తీసుకోవాలి. అప్పుడే స్వీట్​ టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • ఈ కేసరికి కాస్త నెయ్యి ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు వద్దనుకుంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చు.
  • ఈ కేసరికి ముప్పావు కప్పు పంచదార అయితే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మీరు తీపి ఎక్కువ తినేవారు అయితే కప్పు, తక్కువ తినేవారు అయితే అర కప్పు తీసుకోవచ్చు.

