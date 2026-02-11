ETV Bharat / offbeat

పసందైన "అటుకుల కొబ్బరి పూర్ణాలు" - పర్ఫెక్ట్​గా పొంగాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి!

నోరూరించే పూర్ణాలు రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో కొత్తవారు కూడా సింపుల్​గా చేసేయచ్చు!

Atukula Kobbari Purnalu
Atukula Kobbari Purnalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 11:43 AM IST

Atukulu Kobbari Purnalu Recipe : పండుగల వేళ స్వీట్ పూర్ణాలు చేస్తుంటారు. అయితే కొన్ని సార్లు ఇవి సరిగ్గా పిండి పట్టకపోవడం లేదా నూనెలో వేయగానే విరిగిపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ట్రై చేయండి, రుచికరంగా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేయవచ్చు. అంతేకాక నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Atukula Kobbari Purnalu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • మినపప్పు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • అటుకులు - 2 కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Atukula Kobbari Purnalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు మినపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 4 గంటల అనంతరం మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు, కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు బియ్యప్పిండి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
Atukula Kobbari Purnalu
బెల్లం (Getty Images)
  • అలాగే ఓ కప్పులో రెండు కప్పుల అటుకులు వేసి ఐదు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల బెల్లం తురుము, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి జిగురుపాకం వచ్చే వరకు మరిగించాలి.
  • బెల్లం మరిగి జిగురు పాకం వచ్చాక అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, కడిగి పెట్టుకున్న అటుకులు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Atukula Kobbari Purnalu
యాలకులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బెల్లం ముద్దలను బియ్యంమినప్పిండి మిశ్రమంలో ముంచి కడాయిలో వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పూర్ణాలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Atukula Kobbari Purnalu
అటుకులు (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే అటుకుల కొబ్బరి పూర్ణాలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!

