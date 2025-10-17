"ఇండస్ట్రీ" పెట్టాలనుకుంటున్నారా? - యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు కేంద్రం రూ.25లక్షల సాయం!
కేంద్రం పీఎంఈజీపీ పథకం - 18ఏళ్ల వయస్సుంటే చాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 4:50 PM IST
industrial Loan PMEGP : వ్యవసాయేతర ఉత్పత్తి, సేవా రంగాల్లో పరిశ్రమలు స్థాపించాలనుకునే ఔత్సాహికులకు కేంద్రం భరోసా కల్పిస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం (PMEGP - Prime Minister's Employment Generation Programme) ద్వారా బ్యాంకు రుణంతో పాటు రాయితీ ఇస్తోంది. నిరుద్యోగ యువత, చేతి వృత్తిదారులకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన (PMEGP) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన పథకం.
"ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్నారా? - ఏదైనా ఆదాయం కోసం చూస్తున్నారా?"
అర్హతలు ఇవీ
- 18 ఏళ్లు దాటిన వయోజనులు పీఎంఈజీపీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే నడుస్తున్న యూనిట్లు, కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా రాయితీ ఉపయోగించుకున్న వారు ఈ పథకానికి అనర్హులు.
- యూనిట్ ధర ఉత్పత్తి రంగంలో గరిష్ఠంగా రూ.25 లక్షలు, సేవా రంగంలో రూ.10 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
- ప్రత్యేక కేటగిరీ కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, మాజీ సైనికులు, దివ్యాంగులను పరిగణిస్తారు.
- సాధారణ కేటగిరీలో ప్రాజెక్టు విలువలో 10 శాతం, ప్రత్యేక కేటగిరీలో 5 శాతం లబ్ధిదారు వాటాగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు పరిశీలన తర్వాత ప్రభుత్వ రంగ , ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు, సహకార, ఆర్బీఐ అనుమతి పొందిన బ్యాంకులు లోన్ మంజూరు చేస్తాయి.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ
ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు kviconline.gov.in/pmegpeportal వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు పరిశీలించి ఉన్నతాధికారులకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. పీఎంఈజీపీ పథకానికి ఖాదీ, విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ నోడల్ ఏజెన్సీలుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
- ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 90 నుంచి 95 శాతం ప్రత్యేక వర్గానికి బ్యాంకులు నిధులు మంజూరు చేస్తాయి.
- దీనిపై ప్రభుత్వం 15 నుంచి 35 శాతం వరకు మార్జిన్ లేదా సబ్సిడీ ఇస్తుంది.
- మిగిలిన 60 నుంచి 75 శాతం బ్యాంకు టర్మ్ లోన్ అందిస్తుంది. ప్రస్తుత బ్యాంక్ రేట్ల ప్రకారం వడ్డీ ఉంటుంది.
- 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ, యువకులు అర్హులు. తయారీ రంగంలో రూ.10 లక్షలు, సేవ/వ్యాపార రంగంలో రూ.5 లక్షలకు మించిన ప్రాజెక్టులు ఎంచుకుంటే విద్యార్హత 8వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- స్వయం సహాయక బృందాలు (SHGలు), సహకార సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా పీఎంఈజీపీ పథకానికి అర్హులే.
- ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక్కరికి మాత్రమే (భార్య లేదా భర్త) ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
- గతంలో ఏ ఇతర ప్రభుత్వ సబ్సిడీ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందని కొత్త ప్రాజెక్టులు, కొత్త వారికి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది.
