హామీ లేకుండా "రూ.10 లక్షల ఎడ్యుకేషన్​ లోన్​" - విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూపర్​ ఆఫర్​!

-ఎలాంటి ఆస్తులు తనఖా పెట్టకుండా విద్యారుణం పొందాలా?- ఈ పూర్తి వివరాలు మీ కోసమే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 12:26 PM IST

PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme: ప్రతిభ ఉంటుంది.. నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో చేరితే మరింత రాటుదేలవచ్చన్న ఆశ ఉంటుంది. కానీ పేదరికం, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆ ఆశను నిరాశగా మారుస్తాయి. జీవితంలో ఎదగాలన్న కోరికను మధ్యలోనే తుంచేస్తాయి. అయితే ఇలాంటి విద్యార్థుల కష్టాలు తీర్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. అదే పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం. నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలకు అవసరమైన ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ఈ పథకం సాయపడుతుంది. అసలు ఈ పథకం ఏంటి? ఇది విద్యార్థులకు ఎలా మేలు చేయబోతోంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

PM విద్యాలక్ష్మి పథకం అంటే ఏమిటి?: పేదరికం కారణంగా చదువుకోలేని ప్రతి విద్యార్థికి ఉన్నత విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2024లో ప్రధాన మంత్రి విద్యాలక్ష్మి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. పై చదువుల కోసం ఈ స్కీమ్​ కింద ప్రతి విద్యార్థికి సుమారు రూ.10 లక్షల వరకు రుణం అందిస్తారు. కొన్నిసార్లు ఈ రుణంపై గవర్నమెంట్​ సబ్సిడీ కూడా ఇస్తుంది. లోన్​ తీర్చడానికి 15 సంవత్సరాల సమయం ఉంటుంది.

పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం ప్రత్యేకతలు:

  • టాప్ 860 క్వాలిటీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్లలో(QHEI) సీటు వచ్చిన విద్యార్థులకు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే లోన్​ మంజూరు అవుతుంది.
  • రూ.7.5 లక్షల వరకు లోన్​ తీసుకుంటే 75% క్రెడిట్ గ్యారెంటీని ప్రభుత్వం ఇస్తుంది.
  • కుటుంబ వార్షిక ఇన్​కమ్​ రూ.4.5 లక్షల వరకు ఉన్న విద్యార్థులకు వడ్డీలో 100% మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • ఫ్యామిలీ ఇన్​కమ్​ సంవత్సరానికి రూ.8 లక్షలు ఉంటే, రూ. 10 లక్షల లోన్ పై 3% వడ్డీ సబ్సిడీ రూపంలో లభిస్తుంది.
  • రుణం తీర్చడానికి 15 సంవత్సరాల సమయం ఉంటుంది. కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం వరకు వడ్డీలో మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • ఈ పథకంలో అమ్మాయిలకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

ఈ స్కీమ్​కు ఎవరు అర్హులు?:

  • భారతదేశంలోని టాప్ 860 QHEIలో సీటు సంపాదించిన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ పథకాని అర్హులు.
  • విద్యార్థి గుర్తింపు పొందిన పాఠశాల నుంచి 10వ తరగతి/ 12వ తరగతి పాసై ఉండాలి.
  • మెరిట్ లేదా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. మేనేజ్​మెంట్​ కోటాలో సీట్​ పొందిన విద్యార్థులకు అవకాశం లేదు.
  • ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న విద్యార్థులు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు.
  • విద్యార్థికి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు ఏదైనా ఒక కోర్సుకు మాత్రమే తీసుకునే రుణానికి వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది.

అప్లై చేయడానికి కావలసిన డాక్యుమెంట్లు:

  • ఆధార్ కార్డ్
  • పాన్ కార్డ్
  • నివాస ధృవీకరణ పత్రం
  • 10వ తరగతి/ 12వ తరగతి మార్కుల జాబితా
  • ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో అడ్మిషన్ కార్డ్, ఫీజు వివరాలు
  • ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం

ఈ స్కీమ్​ కోసం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి:

  • ముందుగా పీఎం విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి. హోమ్​ పేజీలో Student Login పై క్లిక్ చేసి, ఆపై "Create An Account"పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు Student Registration Form ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఇ-మెయిల్ ఐడీ ఎంటకర్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అక్కడ సూచనల ఆధారంగా పాస్​వర్డ్​ ఎంటర్​ చేసి దానిని కన్ఫార్మ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి సబ్మిట్​ బటన్​ క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ మొబైల్​ నెంబర్​, మెయిల్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ రెండు ఓటీపీలను ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​ నొక్కితే రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది.
  • ఆ తర్వాత Login పై క్లిక్​ చేసి User ID(మెయిల్​), Password, క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • మరోసారి ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి సబ్మిట్​పై క్లిక్​ చేస్తే PM Vidyalaxmi పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ఆ హోమ్​ పేజీలో "Apply for Education Loan"పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి Get OTPపై క్లిక్​ చేస్తే మీ రిజిస్టర్డ్​ మొబైల్​ నెంబర్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్​ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లో మీ పర్సనల్​ డిటైల్స్​, ఎడ్యుకేషన్​ వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఏ బ్యాంకు నుంచి రుణం కావాలో ఆ వివరాలను ఎంటర్​ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి?

  • పీఎం విద్యాలక్ష్మి అధికారిక పోర్టల్‌లో మీ యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • "Track Loan Application"పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీ లోన్ అప్లికేషన్ నెంబర్‌ను ఎంటర్​ చేస్తే స్టేటస్ తెలుస్తుంది.

వడ్డీ రాయితీ కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?

  • పీఎం విద్యా లక్ష్మి స్కీమ్ కింద లోన్​ వచ్చిన​ తర్వాత అధికారిక పోర్టల్‌లో యూజర్​ నేమ్​, పాస్​వర్డ్​తో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • Student Homepageలో "Apply for Interest Subvention"ను ఎంచుకోవాలి.
  • "Claim Interest Subvention" ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఫిల్​ చేయాలి.
  • కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే మెసేజ్ వస్తుంది.

