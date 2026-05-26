"విద్యుత్ చార్జింగ్ వాహనాలు" - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

పెట్రో చార్జీల మోతతో ఈవీలవైపు మొగ్గు - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే బెటర్!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 2:23 PM IST

Buying New EV Guide 2026 : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయ చమురు సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన పొదుపునకు పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో భాగంగానే ఎలక్ట్రికల్‌ వెహికల్స్‌ (ఈవీ)లను వాడాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఈ మాటే వినబడుతోంది. అయితే ఈవీలు కొనుగోలు చేసేముందు మన అవసరాలేంటి? ధర తక్కువ అని ఏదైనా కొనేయొచ్చా? లాంటి అంశాల్లో ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవేమిటో తెలుసుకుందామా?

  • మనం తీసుకొనే వెహికల్​ కంపెనీ నిజమైందా? మార్కెట్​లో మంచి పేరు ఉందా? తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ రివ్యూస్, సర్వీస్‌ ఫిర్యాదులు చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్న కొత్త బ్రాండ్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు.
ఎలక్ట్రిక్ కారు (Getty Images)

బ్యాటరీ :

  • లిథియం ఐయాన్‌ బ్యాటరీ ఉండటం మేలని చెబుతున్నారు. అలాగే బ్యాటరీ వారంటీ వివరాలు పూర్తిగా చదవాలని తెలియజేస్తున్నారు. బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే రేంజ్‌ ఎక్కువ వస్తుందని అంటున్నారు. బ్యాటరీ రీప్లేస్‌మెంట్‌ ధర ఎంత ఉంటుందో ముందే అడగాలని పేర్కొంటున్నారు. అదేవిధంగా బ్యాటరీ తీసిపెట్టడానికి వీలుగా ఉందా? ఫిక్స్‌ చేసి ఉందా? తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • బ్యాటరీ వారంటీ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. బ్యాటరీకి బీఐఎస్‌ సర్టిఫికేషన్‌ ఉందో? లేదో? చూడాలని పేర్కొంటున్నారు. దుమ్ము, నీరు నుంచి రక్షణ విషయంలో ఐపీ67, ఐపీ65 రేటింగ్‌ మంచిదని వివరిస్తున్నారు.

రేంజ్‌ :

  • ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే ఎన్నికిలోమీటర్లు వెళ్తుందో చూడాలని వివరిస్తున్నారు. కంపెనీ చెప్పే రేంజ్‌ కంటే నిజ జీవితంలో కొంచెం తక్కువ రావొచ్చని అంటున్నారు. అంతేకాక మీ రోజువారీ ప్రయాణానికి సరిపోతుందా? అనే విషయాన్ని చెక్‌ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

సర్వీస్‌ :

  • మీ దగ్గరలో సర్వీస్‌ సెంటర్‌ ఉందా? స్పేర్‌ పార్ట్స్‌ సులువుగా దొరుకుతాయా? అనే విషయాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఒక్క ఛార్జ్‌కు ఎంత కరెంట్ ఖర్చవుతుందో అడగాలని అంటున్నారు. నిర్వహణ ఖర్చు పెట్రోల్‌ బైక్‌ కంటే తక్కువగా ఉండాలని వివరిస్తున్నారు. సస్పెన్షన్, టైర్లు, బాడీ క్వాలిటీ బలంగా ఉన్నాయో? లేదో? చెక్ చేయాలని పేర్కొంటున్నారు.

ఛార్జింగ్‌ :

  • మరోవైపు ఇంట్లో సరైన వైరింగ్‌ ఉందో? లేదో? చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లోకల్‌గా తక్కువ ధరకు వచ్చే ఛార్జర్‌ వాడొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. రాత్రంతా ఛార్జింగ్‌ పెట్టొద్దని అంటున్నారు. అదేవిధంగా నీటికి దగ్గరలో ఛార్జింగ్‌ చేయవద్దని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టు ఉందా? అనే విషయాన్ని గమనించాలని వివరిస్తున్నారు.

టెస్ట్‌రైడ్‌ అవసరం :

  • అంతేకాకుండా వాహనాన్ని టెస్ట్‌ రైడ్‌ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. బ్రేక్‌ ఎలా పనిచేస్తుందో చూడాలని అంటున్నారు. అదేవిధంగా పికప్, బ్యాలెన్స్, సస్పెన్సన్, సీట్‌ కంఫర్ట్‌ తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

బీమా :

  • బ్యాటరీకి బీమా తీసుకోవడం మంచిదని అంటున్నారు. ఏదైనా ప్రమాదంలో వాహనానికి ఏమైనా జరిగితే బీమా వర్తిస్తుందో లేదో చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరి :

  • ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్‌ కాగితాలు, ఇన్‌వాయిస్, వారంటీ కార్డు, బ్యాటరీ సీరియల్‌ వివరాలన్నీ భద్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

సేఫ్టీ ఫీచర్లు :

  • సీబీఎస్‌ లేదా డిస్క్‌ బ్రేక్స్‌ ఉండటం మేలని అంటున్నారు. యాంటీ-తెఫ్ట్‌ అలారమ్‌, సైడ్‌ స్టాండ్‌ సెన్సార్‌, రివర్స్‌ మోడ్‌, రీజనరేటివ్‌ బ్రేకింగ్‌ ఉండేలా చూసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.

అగ్ని ప్రమాదాల జాగ్రత్తలు :

  • వాహనం ఎక్కువ వేడెక్కితే వెంటనే సర్వీస్‌ సెంటర్‌ తీసుకెళ్లాలని అంటున్నారు. ఒకవేళ అనుకోకుండా నీటిలోంచి వాహనం వెళ్తే వెంటనే సర్వీస్‌ చేయించాలని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

