రైతులకు గుడ్న్యూస్ - ఆరోజున "పీఎం కిసాన్" డబ్బులు - కేవైసీ తప్పనిసరి!
- ఆ రోజే రైతుల ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ నగదు - లబ్ధి పొందనున్న సుమారు 9 కోట్ల మందికి పైగా అన్నదాతలు!
Published : June 17, 2026 at 11:20 AM IST
PM Kisan 23rd Installment Date: దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించడంతో పొలం పనులు ఊపందుకున్నాయి. దుక్కులు దున్ని, విత్తనాలు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈ సాగు పనుల వేళ ఎరువులు, విత్తనాలు వంటి పెట్టుబడి ఖర్చుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న రైతన్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ స్కీమ్ కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 2వేల సాయాన్ని అందించేందుకు ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరి, డబ్బులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో "ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి" పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైతులకు ఎకరానికి ఏడాదికి రూ.6 వేల చొప్పున పంట సాయం అందిస్తున్నారు. ఈ డబ్బులను ప్రతి సంవత్సరం మూడు విడుతలుగా రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద 22 సార్లు అన్నదాతల అకౌంట్లో నిధులు జమ అయ్యాయి.
ఆరోజే అకౌంట్లోకి: తాజాగా 23వ విడత నిధుల విడుదలకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది కేంద్రం. పొలం పనులు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. 2026, జూన్ 20వ తేదీన 23వ విడత డబ్బులను పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్టం హుగ్లీలోని తారకేశ్వర్లో నిర్వహించనున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా స్పష్టం చేసింది. అలాగే పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా ఈ విషయం వెల్లడించారు. మొత్తం 9 కోట్ల మంది ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు.
Only 3 Days Left!— Agriculture INDIA (@AgriGoI) June 16, 2026
The 23rd instalment of the PM-KISAN Scheme will be released on 20 June 2026, bringing timely financial support directly to farmers' bank accounts.
Supporting farmers, Strengthening agriculture and Building a self-reliant India. #AgriGOI#PMKISAN… pic.twitter.com/Ym5nBxnIrE
కేవైసీ తప్పనిసరి: ఇక రైతుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే ఈ నిధులు లభించాలంటే కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఎవరైనా ఇ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే వెంటనే పని పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎలా చేయాలి :
- పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ (https://pmkisan.gov.in/) ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కుడివైపున e-KYC ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి 'Search' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- వివరాలు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓటీపీ సాయంతో ఈ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయొచ్చు.
- అధికారిక వెబ్సైట్లో కేవైసీ చేసుకోలేని వారు పీఎం కిసాన్ యాప్లో ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అదీ వీలు కానీ వారు దగ్గర్లోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లి కూడా బయోమెట్రిక్ సాయంతో ఇ-కేవైసీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు.
లబ్ధిదారుల జాబితా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి విడత డబ్బులు విడుదల చేసే ముందు, ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని అర్హులైన లబ్ధిదారుల కొత్త జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. ఈ లిస్ట్లో పేరు ఉన్న వారికి మాత్రమే ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అవుతాయి. మరి, అందులో పేరు ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే..
- పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ (https://pmkisan.gov.in/) ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో Farmers Cornerలో "Beneficiary List" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలను సెలెక్ట్ చేసుకుని ''Get Report" ఆప్షన్పై నొక్కాలి.
- అప్పుడు మీ గ్రామంలోని లబ్ధిదారుల పేర్లు స్క్రీన్పై వస్తాయి. వాటిలో మీ పేరు ఉందో? లేదో? చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
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