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రైతులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఆరోజున "పీఎం కిసాన్​" డబ్బులు - కేవైసీ తప్పనిసరి!

- ఆ రోజే రైతుల ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ నగదు - లబ్ధి పొందనున్న సుమారు 9 కోట్ల మందికి పైగా అన్నదాతలు!

PM Kisan 23rd Installment Date
PM Kisan 23rd Installment Date (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 11:20 AM IST

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PM Kisan 23rd Installment Date: దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించడంతో పొలం పనులు ఊపందుకున్నాయి. దుక్కులు దున్ని, విత్తనాలు వేసేందుకు రైతులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఈ సాగు పనుల వేళ ఎరువులు, విత్తనాలు వంటి పెట్టుబడి ఖర్చుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న రైతన్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ స్కీమ్​ కింద రైతులకు ఇచ్చే రూ. 2వేల సాయాన్ని అందించేందుకు ముహూర్తం ఫిక్స్​ చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తన అధికారిక ఎక్స్​ ఖాతా ద్వారా ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరి, డబ్బులు ఎప్పుడు జమ అవుతాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రైతులకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో "ప్రధానమంత్రి కిసాన్​ సమ్మాన్​ నిధి" పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైతులకు ఎకరానికి ఏడాదికి రూ.6 వేల చొప్పున పంట సాయం అందిస్తున్నారు. ఈ డబ్బులను ప్రతి సంవత్సరం మూడు విడుతలుగా రైతుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తారు. ఇప్పటివరకు పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద 22 సార్లు అన్నదాతల అకౌంట్​లో నిధులు జమ అయ్యాయి.

ఆరోజే అకౌంట్​లోకి: తాజాగా 23వ విడత నిధుల విడుదలకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది కేంద్రం. పొలం పనులు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. 2026, జూన్​ 20వ తేదీన 23వ విడత డబ్బులను పశ్చిమ బెంగాల్​ రాష్టం హుగ్లీలోని తారకేశ్వర్​లో నిర్వహించనున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ తన అధికారిక ఎక్స్​ ఖాతా ద్వారా స్పష్టం చేసింది. అలాగే పీఎం కిసాన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో కూడా ఈ విషయం వెల్లడించారు. మొత్తం 9 కోట్ల మంది ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు.

కేవైసీ తప్పనిసరి: ఇక రైతుల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే ఈ నిధులు లభించాలంటే కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఎవరైనా ఇ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే వెంటనే పని పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

ఎలా చేయాలి :

  • పీఎం కిసాన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ (https://pmkisan.gov.in/) ఓపెన్ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కుడివైపున e-KYC ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి 'Search'​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • వివరాలు స్క్రీన్​ మీద డిస్​ప్లే అవుతాయి. ఓటీపీ సాయంతో ఈ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయొచ్చు.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్​లో కేవైసీ చేసుకోలేని వారు పీఎం కిసాన్ యాప్‌లో ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అదీ వీలు కానీ వారు దగ్గర్లోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్‌కు వెళ్లి కూడా బయోమెట్రిక్ సాయంతో ఇ-కేవైసీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు.

లబ్ధిదారుల జాబితా ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలి: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి విడత డబ్బులు విడుదల చేసే ముందు, ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకుని అర్హులైన లబ్ధిదారుల కొత్త జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. ఈ లిస్ట్‌లో పేరు ఉన్న వారికి మాత్రమే ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అవుతాయి. మరి, అందులో పేరు ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలంటే..

  • పీఎం కిసాన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్ (https://pmkisan.gov.in/​) ఓపెన్​ చేసి హోమ్​ పేజీలో Farmers Cornerలో "Beneficiary List" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అనంతరం రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలను సెలెక్ట్​ చేసుకుని ''Get Report" ఆప్షన్​పై నొక్కాలి.
  • అప్పుడు మీ గ్రామంలోని లబ్ధిదారుల పేర్లు స్క్రీన్‌పై వస్తాయి. వాటిలో మీ పేరు ఉందో? లేదో? చెక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

రైతు భరోసా డేట్​ వచ్చేసిందోచ్ - ఖాతాల్లోకి నిధులు ఎప్పుడంటే?

రైతులకు రూ.3 వేల పెన్షన్ నుంచి రూ.3 లక్షల రుణాలు! - కేంద్రం అందిస్తున్న ఈ "పథకాలు" తెలుసా?

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PM KISAN RELEASE DATE
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PM KISAN 23RD INSTALLMENT DATE
పీఎం కిసాన్​ 23వ విడత
PM KISAN 23RD INSTALLMENT

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