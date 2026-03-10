ఉగాది ముందు రైతులకు గుడ్న్యూస్ - పీఎం కిసాన్ డబ్బుల విడుదల తేదీ వచ్చేసింది!
ఆ రోజే రైతుల ఖాతాల్లో పీఎం కిసాన్ డబ్బులు - లబ్ధి పొందనున్న సుమారు 9 కోట్లకు పైగా అన్నదాతలు!
Published : March 10, 2026 at 5:04 PM IST
PM Kisan 22nd Installment Release Date : ఉగాది ముందు రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 22వ విడతకు సంబంధించిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన నిధుల విడుదలకు సంబంధించిన తేదీని ప్రకటించింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 9 కోట్లకు పైగా రైతులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ఇంతకీ, పీఎం కిసాన్ డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో ఎప్పుడు జమకానున్నాయి? లబ్ధిదారుల జాబితా ఎలా తెలుసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు "ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి" స్కీమ్ని తీసుకొచ్చింది. 2019 ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా రైతులకు ఎకరానికి ఏడాదికి రూ.6 వేలు పంట సాయం అందిస్తున్నారు. ఈ డబ్బులను ఏటా మూడు విడుతల్లో రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తూ వస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
ఇప్పుటి వరకు పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద 21 సార్లు రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ అయ్యాయి. తాజాగా 22వ విడత నిధుల విడుదలకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది కేంద్రం. ఉగాదికి ముందు అన్నదాతలకు తీపి కబురు అందిస్తూ పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. 2026, మార్చి 13న అస్సాంలోని గువాహటి వేదికగా నిర్వహించే ఒక కార్యక్రమంలో 22వ విడత డబ్బులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేయనున్నట్లు పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ దఫా మొత్తం రూ.19 వేల కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో జమచేయనున్నారు.
అదేవిధంగా, పీఎం కిసాన్ పథకం కింద రైతులు రూ. 2 వేలు పొందాలంటే ఇ- కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటికే అనేకసార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూనే వస్తోంది. ఒకవేళ ఇంకా ఎవరైనా ఇ- కేవైసీ చేయించుకోకపోతే వెంటనే పూర్తి చేయాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు.
లబ్ధిదారుల జాబితా సింపుల్గా తెలుసుకోండిలా..
- ముందుగా పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ (https://pmkisan.gov.in/) సందర్శించాలి.
- నెక్ట్స్ ఓపెన్ అయిన హోమ్ పేజీలో Farmers Cornerలో "Beneficiary List" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత లబ్ధిదారుల జాబితా కోసం ''Get Report" ఆప్షన్పై నొక్కాలి.
- అప్పుడు మీ గ్రామంలోని లబ్ధిదారుల పేర్లు స్క్రీన్పై వస్తాయి. వాటిలో మీ పేరు ఉందో? లేదో? చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఒకవేళ అందులో మీరు పేరు లేదంటే మీరు ఈ కేవైసీ చేయించుకోనట్లే. మరి e-KYC ఎలా చేయాలంటే..
- ముందుగా పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ (https://pmkisan.gov.in/) ఓపెన్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ హోమ్ పేజీలో కుడివైపున e-KYC ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేసి 'Search' ఆప్షన్పై ప్రెస్ చేయాలి.
- తర్వాత మీ వివరాలు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓటీపీ సాయంతో ఈ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయొచ్చు.
ఇలా కూడా: అధికారిక వెబ్సైట్లో ఇ - కేవైసీ చేసుకోలేని వారు పీఎం కిసాన్ యాప్లో ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా కూడా కేవైసీ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీకు దగ్గర్లోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లి కూడా బయోమెట్రిక్ సాయంతో ఇ-కేవైసీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు.
