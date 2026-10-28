'అక్షరాభ్యాసం' చేయిస్తే సరిపోతుందా? - మీ చిన్నారి స్కూల్లో ఇవి చెక్ చేయండి!
పుట్టగానే చిన్నారుల భవిష్యత కలగనే తల్లిదండ్రులు - బడికి పంపగానే సరిపోదంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:15 AM IST
PLAY SCHOOL : పిల్లలు పుట్టకముందే తల్లిదండ్రులు వారి భవిష్యత్ను కలగంటుంటారు. ఏ పేరు పెట్టాలి? ఏ స్కూళ్లో చదివించాలి? ఎలా చదివించాలి? ఇలా ఎన్నో ఆశలు, ఆలోచనలు పెట్టుకుంటారు. కానీ, పిల్లలకు మూడేళ్ల వయసు రాగానే బడిలో వేసేసి చేతులు దులుపుకోవడం కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏ స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు? అక్కడి వాతావరణం ఎలా ఉంది? తదితర అంశాలను తప్పక పరిశీలించాలని చెప్తున్నారు.
ఈ రోజుల్లో నగరాల్లోనే కాదు! చిన్న పల్లెల్లోనూ ప్రీ స్కూల్స్ పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి. అయితే అక్షరాభ్యాసం చేయించి స్కూళ్లో చేర్పించామని సంబరం చేసుకోవడం కాదు. ఆ స్కూలు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందా? అనేది చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అర్హతలేని సంరక్షకులు, టీచర్ల చేతుల్లో పెడితే చిన్నారి భద్రత, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వీటిని పరిశీలించండి
- 3 - 6 సంవత్సరాల వయస్సున్న పిల్లలందరికీ పూర్వప్రాథమిక విద్య అందించే ప్లేస్కూల్కు ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉండాలి.
- ప్రతి 20 మంది పిల్లలకు ఒక ఉపాధ్యాయుడు, సంరక్షకుడు, శానిటేషన్ కోసం అవసరమైన సిబ్బందిని నియమించాలి.
- టీచర్లకు పూర్వప్రాథమిక విద్యను బోధించేందుకు అనుభవం, విద్యార్హతలు తప్పనిసరి. పిల్లల సంరక్షణపై శిక్షణ అందించాలి.
- పిల్లలకు స్నేహపూర్వక వాతావరణంతో పాటు భవనం పటిష్ఠంగా ప్రమాదాలకు తావులేకుండా ఉండాలి.
- ప్రహరీ, చిన్నారులకు ప్రత్యేక విశ్రాంత గది, దివ్యాంగ చిన్నారులకు అనుకూలంగా ఉండాలి.
- మరుగుదొడ్లు, సబ్బు, పరిశుభ్రమైన టవల్, చెత్తబుట్ట, తక్కువ ఎత్తులో వాష్ బేసిన్, రక్షిత తాగునీరు, ఆటస్థలం, సీసీటీవీ నిఘా,
- అగ్నిమాపక , పెస్ట్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలు తప్పనిసరి. ఈసీసీఈ విధానం మేరకు రోజువారీ 3-4 గంటలు అభ్యసన సామగ్రితో బోధన చేయాలి. క్రీడాపరికరాలు, ప్రాధమిక చికిత్స, ఏర్పాట్లు ఉండాలి.
- ప్రతి ప్లేస్కూల్ విద్యార్థులకు సంబంధించిన రికార్డులు, ఆరోగ్య సమాచారంతో పాటు నెలకోసారి విద్యార్థులను వైద్యులకు చూపించాలి.
తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలివీ
- ప్లేస్కూల్కు ప్రభుత్వ అనుమతి ఉందా? లేదా ? చూడాలి. ఫీజులు నెలకోసారి లేదా మూడు నెలలకోసారి చెల్లించాలి.
- పేరెంట్స్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఉండాలి. ఈ అసోసియేషన్ నెలకోసారి సమావేశాలు నిర్వహించి వివరాలను రికార్డు చేయాలి.
- టీచర్లకు కనీస విద్యార్హతలు ఉండాలి. సిబ్బంది నియామకం సమయంలో సమగ్ర విచారణ చేశారా? లేదా? వివరాలు, పత్రాలు పరిశీలించాలి.
- పిల్లలపై శారీరక, మానసిక వేధింపుల్లేని వాతావరణం, కఠిన నిబంధనలు ఉండాలి.
- పాఠశాల నుంచి వచ్చిన తరువాత పిల్లల ప్రవర్తనలో ఏమైనా ఆందోళనలు, భయాలు, అసాధారణ మార్పులు ఉన్నాయా? గమనించాలి.
- తల్లిదండ్రులు పాఠశాలను సందర్శించి ఉపాధ్యాయుల ప్రవర్తన, వాతావరణం పిల్లలకు అనుకూలంగా ఉందా? లేదా? చూడాలి.
- పిల్లలపై అధిక ఒత్తిడి లేకుండా ఆటపాటల ద్వారా అభ్యాసం ఉండాలి. పాఠశాలలో సీసీటీవీ నిఘా ఉందా? లేదా? పరిశీలించాలి.
- పాఠ్యప్రణాళిక అమలు చేసినా విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహించకూడదు. పిల్లలు ఎలాంటి భయం లేకుండా భావాలు వ్యక్తపరిచే వాతావరణం కల్పించాలి.
- ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారులు లేదా బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయాలి.
- మరుగుదొడ్డికి వెళ్లేప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు లేదా సంరక్షకుడు తోడుగా వెళ్తున్నారా? లేదా? తెలుసుకోవాలి.
- పాఠశాలలో జంక్ ఫుడ్పై నిషేధం అమలు చేయాలి.
- దీనిపై పేరెంట్స్ టీచర్స్ కమిటీల్లో ప్రత్యేకంగా చర్చించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
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