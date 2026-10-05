ప్లాస్టిక్ వాటర్ క్యాన్లు వాడే వారికి అలర్ట్ - ఈ గడువు దాటితే "నీళ్ల డబ్బా" మార్చాల్సిందే!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో కామన్ అయిపోయిన వాటర్ బబుల్స్ వాడకం - కానీ వీటిని వాడే విషయంలో పలు విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచన!
Published : October 5, 2026 at 3:40 PM IST
Plastic Water Bubbles Expiry Date: నీరు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో రక్ష. రోజు తగినంత నీరు తాగితేనే శరీరం దాని పని అది చేసుకుంటుంది. కానీ ఆరోగ్యానికి అంత మేలు చేసే నీరు సరిగ్గా లేకుంటే, దానికి మించిన ముప్పు మరోటి ఉండదు. అందుకే మంచి నీళ్ల విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొందరు ఇంట్లో ప్యూరిఫైయర్ పెట్టించుకుంటుంటే.. మరికొద్దిమంది వాటర్ ప్లాంట్స్ నుంచి తెచ్చుకుని తాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే, ప్రస్తుతం ఇల్లు, ఆఫీసు, హోటల్స్ ఇలా ప్రదేశం ఏదైనా సరే, తాగునీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి లేదా వాటర్ ప్లాంట్ నుంచి తెచ్చుకోవడానికి చాలా మంది 10 లేదా 20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్లను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, నిత్య జీవితంలో భాగమైపోయిన వాటర్ బబుల్స్లోని నీరు ఎంతవరకు సురక్షితం అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది. ఎందుకంటే వీటిని కొన్ని తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉపయోగిస్తుంటారు. గీతలు పడినా, పాకురు పట్టినా పెద్దగా పట్టించుకోకుండా అదే పనిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు వాటర్ క్యాన్ను ఎలా వాడాలి? ఎన్ని రోజులు వాడాలి? ఎలా క్లీన్ చేయాలి సహా మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వాటర్ క్యాన్ను ఎలా వాడాలి:
ఎప్పటిలోపు తాగాలి: వాటర్ క్యాన్ మూత తెరిచిన తర్వాత మూడు నుంచి ఐదు రోజుల్లోపే నీటిని తాగేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక క్యాన్లపై గీతలు పడినా, రంగు మసకబారినా, లీక్ అయినా పట్టించుకోకుండా కొందరు మళ్లీ మళ్లీ వాడుతుంటారు. అయితే క్యాన్ లోపల గీతలు పడితే బ్యాక్టీరియా త్వరగా చేరుతుందంటున్నారు. కాబట్టి దాన్ని అంత తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఎక్కడ ఉంచకూడదు:
- వాటర్ క్యాన్లను ఎండ లేదా వేడి వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉంచకూడదని చెబుతున్నారు. ఇలా ఉంచితే, ప్లాస్టిక్లోని రసాయనాలు నీటిలో కలుస్తాయని.. వాటిని అలానే తాగడం వల్ల అనేక రకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. ఇక వాటర్ క్యాన్ను నేరుగా ఎండపడే చోట లేదా కిటికీల పక్కన పెట్టకూడదంటున్నారు. క్యాన్ ఉంచే స్థలంలో మంచి గాలి, వెలుతురు ఉండాలని వివరిస్తున్నారు. ఇక క్యాన్ నీటిని తాగేటప్పుడు ఏ మాత్రం ప్లాస్టిక్ వాసన వచ్చినా, రుచి మారినా ఆ నీటిని తాగొద్దంటున్నారు.
- ఇక వాటర్ క్యాన్లను డిటర్జెంట్లు, ఫినాయిల్, కిరోసిన్ లేదా పెయింట్స్ వంటి రసాయనాలు ఉన్న చోట పెట్టకూడదంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ క్యాన్లు ఈ వాసనలను త్వరగా పీల్చుకుంటాయని.. క్యాన్లను నేరుగా సిమెంటు, మట్టి నేలపై పెట్టొద్దంటున్నారు. దుమ్ము, కీటకాలు చేరకుండా చెక్క స్టాండ్ లేదా ప్లాస్టిక్ పీటలపై ఉంచాలని చెబుతున్నారు. ఇక క్యాన్ మూతకు ఉన్న ప్లాస్టిక్ సీల్ సరిగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలని, లూజుగా ఉంటే అది లోకల్ ట్యాప్ వాటర్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఇక సప్లయర్ తెచ్చే క్యాన్ మరీ పాతదిగా, ఎక్కువ గీతలు, నల్లటి మరకలతో ఉంటే దానిని తీసుకోకూడదని.. కొత్త క్యాన్ ఇవ్వమని అడగాలంటున్నారు. అలాగే
- బ్రాండెడ్ నీళ్లయితే క్యాన్పై ఐఎస్ఐ మార్క్, ల్యాబ్ టెస్ట్ నంబర్ ఉన్నాయో లేదో గమనించమంటున్నారు.
ప్లాస్టిక్ వాటర్ బబుల్స్ ఎన్ని రోజులు వాడాలి: 10 లేదా 20 లీటర్ల బబుల్ నాణ్యతను బట్టి దానిని మార్చడానికి నిర్దిష్ట కాలపరిమితి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆరోగ్య నిపుణులు, ప్లాస్టిక్ తయారీ నిబంధన ప్రకారం క్యాన్ను గరిష్ఠంగా మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు మాత్రమే వాడాలంటున్నారు. ఇక ఒకే క్యాన్ను నిరంతరం రీఫిల్ చేస్తూ ఉంటే మూడు నుంచి ఆరు నెలల కాలంలో దాని ప్లాస్టిక్ నాణ్యత తగ్గిపోతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఆలోపే క్యాన్ను మార్చేయాలంటున్నారు. ఇక ప్లాస్టిక్ క్యాన్ తెల్లగా లేదా బ్లూగా కాకుండా మసకబారినా, పచ్చగా, నల్లగా, నాచుపట్టినా అస్సలు వాడకూడదంటున్నారు.
వాటర్ క్యాన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలి: ఇళ్లు, ఆఫీసులు, షాప్స్, హోటల్స్లో వాటర్ బబుల్స్ ఉపయోగించే వారు వాటి క్లీనింగ్ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- ఇందులో భాగంగానే క్యాన్ లోపల శుభ్రం చేయడానికి స్టీల్ పీచులు లేదా గరుకైన బ్రష్లు అస్సలు వాడకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల ప్లాస్టిక్పై గీతలు పడి అక్కడ బ్యాక్టీరియా త్వరగా చేరుతుందని చెబుతున్నారు.
- అందుకే క్యాన్ను క్లీన్ చేసేందుకు బేకింగ్ సోడాను ఉపయోగించమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంచెం బేకింగ్ సోడాను గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి క్యాన్ లోపల పోసి అరగంట సేపు ఉంచమంటున్నారు.
- ఆ తర్వాత క్యాన్ను షేక్ చేస్తూ, ఆ వాటర్ను పారబోసి, మళ్లీ మంచినీళ్లతో మూడునాలుగు సార్లు శుభ్రం చేయాలంటున్నారు.
- కడిగిన తర్వాత క్యాను ఆరబెట్టాలంటున్నారు. అయితే ఇందుకోసం నేరుగా ఎండలో పెట్టకూడదని, నీడలోనే బోర్లించి ఉంచాలంటున్నారు.
- ఇక నీరు వంచుకునే ట్యాప్ లేదా వాటర్ డిస్పెన్సర్ను ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వేడి నీటితో శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
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