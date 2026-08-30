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ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న 'మొక్కలు' వాడిపోయాయా? - ఈ చిన్న చిట్కాలతో మళ్లీ 'జీవం'!

వాడిపోతున్న మొక్కలను కాపాడుకోవడం ఎలా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!

Plants Growing Tips
మొక్కలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 1:33 PM IST

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Plants Growing Tips : చాలా మంది ఇంట్లో మొక్కలను పెంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు కుండీల్లో ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెంచితే మరికొందరు ఇంటి ఆవరణలో స్థలం ఉంటే అక్కడ రకరకాల మొక్కలను నాటి, పెంచుతుంటారు. అయితే, ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న మొక్కల నిర్వహణ సరిగా ఉంటేనే, అవి పచ్చదనాన్ని పంచుతూ వేగంగా పెరుగుతాయి. కానీ, కొన్నిసార్లు మనం రోజుల తరబడి ఇంట్లో లేనప్పుడో లేదంటే తగినంత టైమ్ దొరక్కపోవడం వల్లనో వాటి సంరక్షణ విషయంలో శ్రద్ధ చూపకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో నిర్వహణ సరిగా లేక మొక్కలు వాడిపోతుంటాయి. అయితే, మొక్కలు వాడిపోయినప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా అలాంటి వాటికి తిరిగి జీవం పోయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • సాధారణంగా మనలో చాలా మంది బియ్యం కడిగిన నీళ్లను బయట పారబోస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఆ నీటితో వాడిపోయిన మొక్కల్నీ తిరిగి పునరుత్తేజితం చేయచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో బియ్యం కడిగిన నీళ్లను ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపుకొని, ఆ నీటిని వాడిపోయిన మొక్కల మొదళ్లపై స్ప్రే చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • వాడిపోయిన మొక్కల్ని పునరుత్తేజితం చేయడంలో అరటి పండు తొక్కలు కూడా దోహదం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా ఆ తొక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి ఒక గ్లాస్‌ జార్‌లో వేయాలి. తర్వాత అందులో లీటరు వాటర్​ను నింపి రాత్రి మొత్తం అలాగే వదిలేయాలి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిని వడకట్టి స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపుకోవాలి. ఈ నీటిని వాడిపోయిన మొక్కల మొదళ్లపై స్ప్రే చేస్తే సత్ఫలితాలుంటాయని చెబుతున్నారు.

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  • మొక్కలకు తగినంత సూర్యరశ్మి అందకపోయినా వాటి ఆకులు పాలిపోయినట్లుగా మారుతుంటాయి. కాబట్టి వాటిని సూర్యరశ్మి తగిలే చోట ఉంచితే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • మొక్కల్లో వాడిపోయిన ఆకులను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడం బెటర్. ఫలితంగా వాటి ప్రభావం ఇతర ఆకులపై, మొక్కపై పడకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇలా వాడిపోయిన ఆకులు/పువ్వుల్ని తొలగించడం వల్ల కూడా మొక్కల్ని పునరుత్తేజితం చేయవచ్చంటున్నారు.

మట్టి, కుండీల ఎంపిక కీలకమే!

  • మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఎదగాలంటే వేర్లు బలంగా ఉండటమే కాదు, మట్టి, కుండీల ఎంపిక కూడా కీలకమంటున్నారు నిపుణులు. వేర్ల పరిమాణం కంటే 2 లేదా 3 అంగుళాలు ఎక్కువ ఉండేలా కుండీని తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. మరీ పెద్దగా ఉంటే నీరు నిలిచి మొక్క వాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అదనపు నీరు బయటకు వెళ్లేలా కుండీకి రంధ్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ కుండీ చిన్నగా ఉన్నా, కొన్ని మొక్కల వేర్లు ఎక్కువగా విస్తరించడం వల్ల వాటికి తగినంత పోషణ అందకపోవచ్చు. అలాంటి టైమ్​లోనూ మొక్కలు వాడిపోతుంటాయి. అందుకే, పాత కుండీని తొలగించి, కొద్దిగా పెద్దగా ఉండే కొత్త కుండీలో మొక్కను తిరిగి నాటితే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • కుండీల్లో మొక్కలు పెంచాలనుకునేవారు టెర్రాకోట కుండీలు ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకు ఇలాంటివి వేర్లకు గాలి ఆడేలా చేసి, మొక్క కుళ్లిపోకుండా చేస్తాయంటున్నారు. అదే, ప్లాస్టిక్‌ కుండీలు తేమను పట్టి ఉంచుతాయి. దాంతో మొక్కలు చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • కుండీల్లో నీరు నిలిచిపోకుండా బయటికి వెళ్లేలా మట్టితో పాటు పర్‌లైట్‌ లేదా ప్యూమిస్‌ కలపాలని చెబుతున్నారు.
  • మొక్కలకు సహజ ఎరువులు వాడడం, వాటికి చీడపీడల బెడద లేకుండా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు.

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