ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే బిర్యానీ రెసిపీ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!

Plain Dum Biryani (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Plain Dum Biryani Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల బిర్యానీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ప్లెయిన్ మసాలా దమ్​ బిర్యానీ ట్రై చేయండి? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే! కొత్తవాళ్లైనా సరే సింపుల్​గా చేయోచ్చు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

బాస్మతి బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాస్మతి బియ్యం - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మసాలా దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 20
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • బిర్యానీ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • రోజ్ వాటర్ - అర టీ స్పూన్
  • కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు బాస్మతి బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అర గంట తర్వాత గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు, కొంచెం ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి మరిగించాలి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం వేసి అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలా దినుసులు , రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా వేయాలి. అలాగే 20 జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా పుదీనా, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు, కొంచెం ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
  • మరోవైపు ఇంకో గిన్నెలో అర కప్పు పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా వేసి కలపాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఉల్లిపాయపుదీనా మిశ్రమంలో​ వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆరు నిమిషాల తర్వాత ఉడికించి అన్నం, ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం, అర స్పూన్ రోజ్ వాటర్, రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమపువ్వు నీళ్లు, కొద్దిగా వాటర్ పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో​ ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి. అంతే నోరూరించే ప్లెయిన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి ఈ బిర్యానీలో రైతా వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

