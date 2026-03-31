మిగిలిన చపాతీలను ఏం చేస్తున్నారు? - ఇలా "పిజ్జా" చేసుకోండి - సూపర్ టేస్ట్!
-మిగిలిపోయిన చపాతీలతో అద్భుతమైన పిజ్జా - సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : March 31, 2026 at 4:57 PM IST
Pizza with Chapati: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆరోగ్యం దృష్ట్యా చపాతీలను తమ డైట్లో చేర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు చపాతీలు మిగిలిపోతుంటాయి. దీంతో మరుసటి రోజు వాటిని తినడమో లేదంటే పడేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై మిగిలిన చపాతీలను పడేయాల్సిన పనిలేకుండా పిల్లలకు నచ్చేలా పిజ్జా చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. ఓవెన్తో పనిలేకుండా, ఈస్ట్, మైదా అవసరమే లేకుండా కేవలం 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పిజ్జాను ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలని భావిస్తుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా టేస్టీ చపాతీ పిజ్జా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చపాతీలు - 2
- చీజ్ స్లైస్లు - 2
- నెయ్యి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పిజ్జా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- చీజ్ తురుము - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యాప్సికం - సగం ముక్క
- స్వీట్ కార్న్ గింజలు - కొన్ని
- టమాట - 1
- పనీర్ తురుము - కొద్దిగా
- మిక్స్డ్ హెర్బ్స్ - అర టీస్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ పిజ్జా కోసం కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికంలోని గింజలు తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి. చీజ్, పనీర్ను సన్నగా తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో ఒక చపాతీ ఉంచి వన్ సైడ్ కాల్చుకోవాలి. ఓ నిమిషం తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి దాని మీద చీజ్ స్లైస్లు ఉంచాలి. ఆ చీజ్ స్లైస్లపై మరో చపాతీ ఉంచాలి. చివరగా పైన చపాతీ మీద మిగిలిన నెయ్యి వేసి రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం చపాతీ మీద పిజ్జా సాస్ వేసి అంతా అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆపై కొద్దిగా చీజ్ తురుము చపాతీ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, టమాటా, పనీర్ తురుము, స్వీట్కార్న్ గింజలు, చిల్లీఫ్లేక్స్, మిక్స్డ్ హెర్బ్ వేసుకోవాలి.
- చివరగా మరోసారి చీజ్ తురుము యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనంపై మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- చపాతీ మీద చీజ్ పూర్తిగా మెల్ట్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిజ్జా కట్టర్ లేదా చాకు సాయంతో స్లైస్లుగా కట్ చేసుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే చపాతీ పిజ్జా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పిజ్జా ప్రిపేర్ కోసం నెయ్యి అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. నెయ్యి లేకపోతే కాస్త బటర్ వేసుకోవచ్చు.
- మీ దగ్గర చేసిన చపాతీలు లేకపోతే గోధుమపిండిని కలిపి చపాతీలుగా చేసుకుని అయినా పిజ్జా చేసుకోవచ్చు.
- చీజ్ మెల్ట్ అయ్యేవరకు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటే పిజ్జా రెడీ అయినట్లే. హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
క్యారెట్తో హెల్దీ "ఇడ్లీలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి! - తయారీ ఈజీ!
నూనె పీల్చని "అరటిపండు బోండాలు"! - తియ్య తియ్యగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!