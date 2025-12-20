పిజ్జా చేయడం చాలా ఈజీ అని తెలుసా? - మైదా, ఓవెన్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!
10 నిమిషాల్లో పిజ్జా - మీరే చాలా ఈజీగా, క్విక్గా చేసుకోవచ్చు!
Pizza recipe process : పిజ్జా అనగానే కేవలం రెస్టారెంట్లలోనే దొరుకుతుందనుకుంటాం. కానీ, ఇంట్లో కూడా ఈజీగా అది కూడా అప్పటికప్పుడు పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చని తెలుసా. ఐటమ్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని ఉంటే ఐదారు నిమిషాల్లో పిజ్జా మీ ప్లేట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారీలోకి మైదా పిండి, ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! మీరూ ఓ సారిలా పిజ్జా ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- పంచదార - అర స్పూన్
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 స్పూన్
- లేదా బేకింగ్ సోడా
- టేబుల్ స్పూన్ కరిగించిన బటర్
- లేదా నూనె
- గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
- లేదా మైదా
- చీజ్ - 50 గ్రాములు
- టమోటా - 1
- క్యాప్సికం - 1
- ఉల్లిపాయలు - 1
- పన్నీర్ - కొద్దిగా
- ఫ్రైడ్ చికెన్ - ఐదారు ముక్కలు
- బటర్ - కొద్దిగా
- పిజ్జా సాస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- లేదా టమోటా, రెడ్ చిల్లీ సాస్
- పీజా సీజనింగ్ - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు పెరుగు, ఉప్పు, కొద్దిగా పంచదార వేసుకోవాలి. అందులోనే 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ లేదా బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ కరిగించిన బటర్ లేదా నూనె వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుని కలపాలి. విస్కర్తో ఉపయోగించి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత 1 కప్పు గోధుమ పిండి లేదా మైదా సగం కలిపి తీసుకోవచ్చు. పిండిని జల్లించి తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత చేతితో బాగా చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. చపాతీ పిండి కంటే కాస్త మెత్తగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి. పిండిని మూడు నాలుగు నిమిషాలు బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు టమోటా, క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇష్టపడితే పన్నీర్, మష్రూమ్, చికెన్ ఫ్రై ముక్కలు అయినా సరే తీసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు చపాతీ పీటపై పొడి పిండి చల్లి రెడీ చేసుకున్న పిండిని పిజ్జా ఆకారంలోకి గుండ్రగా వత్తుకోవాలి. అంచులు పైకి వచ్చేలా వత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్ స్పూన్తో అక్కడక్కడా గుచ్చుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లో బటర్ రాసి పెట్టాలి.
- ఆ తర్వా పిజ్జాను ప్యాన్లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి 2 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇపుడు మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని రెండో వైపు మరో రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని మొదటి వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆప్ చేసి ముందుగా పిజ్జా సాస్ లేదా టమోటా, రెడ్ చిల్లీ సాస్ రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చీజ్ తరుగు వేసుకోవాలి. దానిపై సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని అలంకరించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పైన అర టీ స్పూన్ పీజా సీజనింగ్, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చల్లుకుని మరో సారి చీజ్ తురుముకుని వేసుకోవాలి. ఇపుడు చివరగా స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. అంతే పిజ్జా ప్రాసెస్ రెడీ చేసుకుని కుక్ చేయడానికి కేవలం 10 నిమిషాలు పడుతుంది. ఇదే పద్ధతిలో ఓవెన్లో కూడా ట్రై చేసి తీసుకోవచ్చు.
