పిజ్జా చేయడం చాలా ఈజీ అని తెలుసా? - మైదా, ఓవెన్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

10 నిమిషాల్లో పిజ్జా - మీరే చాలా ఈజీగా, క్విక్​గా చేసుకోవచ్చు!

pizza_recipe_process
Published : December 20, 2025 at 3:24 PM IST

Pizza recipe process : పిజ్జా అనగానే కేవలం రెస్టారెంట్లలోనే దొరుకుతుందనుకుంటాం. కానీ, ఇంట్లో కూడా ఈజీగా అది కూడా అప్పటికప్పుడు పది నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చని తెలుసా. ఐటమ్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని ఉంటే ఐదారు నిమిషాల్లో పిజ్జా మీ ప్లేట్​లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారీలోకి మైదా పిండి, ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! మీరూ ఓ సారిలా పిజ్జా ట్రై చేసి చూడండి.

పిజ్జా

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - అర స్పూన్
  • పంచదార - అర స్పూన్
  • బేకింగ్ పౌడర్ - 1 స్పూన్
  • లేదా బేకింగ్ సోడా
  • టేబుల్ స్పూన్ కరిగించిన బటర్
  • లేదా నూనె
  • గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
  • లేదా మైదా
చీజ్
  • చీజ్ - 50 గ్రాములు
  • టమోటా - 1
  • క్యాప్సికం - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • పన్నీర్ - కొద్దిగా
  • ఫ్రైడ్ చికెన్ - ఐదారు ముక్కలు
  • బటర్ - కొద్దిగా
  • పిజ్జా సాస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • లేదా టమోటా, రెడ్ చిల్లీ సాస్
  • పీజా సీజనింగ్ - అర టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
గోధుమ పిండి

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అర కప్పు పెరుగు, ఉప్పు, కొద్దిగా పంచదార వేసుకోవాలి. అందులోనే 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ లేదా బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ కరిగించిన బటర్ లేదా నూనె వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుని కలపాలి. విస్కర్​తో ఉపయోగించి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 2 నిమిషాల తర్వాత 1 కప్పు గోధుమ పిండి లేదా మైదా సగం కలిపి తీసుకోవచ్చు. పిండిని జల్లించి తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత చేతితో బాగా చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. చపాతీ పిండి కంటే కాస్త మెత్తగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి. పిండిని మూడు నాలుగు నిమిషాలు బాగా కలిపి ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు టమోటా, క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇష్టపడితే పన్నీర్, మష్రూమ్, చికెన్ ఫ్రై ముక్కలు అయినా సరే తీసుకోవచ్చు.
పెరుగు
  • ఇపుడు చపాతీ పీటపై పొడి పిండి చల్లి రెడీ చేసుకున్న పిండిని పిజ్జా ఆకారంలోకి గుండ్రగా వత్తుకోవాలి. అంచులు పైకి వచ్చేలా వత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫోర్క్ స్పూన్​తో అక్కడక్కడా గుచ్చుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్​లో బటర్ రాసి పెట్టాలి.
  • ఆ తర్వా పిజ్జాను ప్యాన్​లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ లో ఫ్లేమ్​లోనే పెట్టి 2 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇపుడు మరో వైపు టర్న్ చేసుకుని రెండో వైపు మరో రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని మొదటి వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి.
పిజ్జా
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆప్ చేసి ముందుగా పిజ్జా సాస్ లేదా టమోటా, రెడ్ చిల్లీ సాస్ రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చీజ్ తరుగు వేసుకోవాలి. దానిపై సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని అలంకరించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పైన అర టీ స్పూన్ పీజా సీజనింగ్, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చల్లుకుని మరో సారి చీజ్ తురుముకుని వేసుకోవాలి. ఇపుడు చివరగా స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. అంతే పిజ్జా ప్రాసెస్ రెడీ చేసుకుని కుక్ చేయడానికి కేవలం 10 నిమిషాలు పడుతుంది. ఇదే పద్ధతిలో ఓవెన్​లో కూడా ట్రై చేసి తీసుకోవచ్చు.

