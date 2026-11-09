'పచ్చళ్లు' ఏడాది పాటు నిల్వ ఉండాలా? - ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!
Pickle Storage Tips : ఏ పచ్చడి ఎన్ని రోజులు తాజాగా ఉంటుంది? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బూజు పట్టకుండా, మంచి టేస్టీగా!
Published : November 9, 2026 at 7:49 PM IST
మనలో ఎక్కువ మంది కర్రీ చేయనప్పుడు ఇంట్లో ఏదైనా పచ్చడి లేదా ఊరగాయ ఉంటే చాలు దానితోనే ఆ పూట గడిపేస్తుంటారు. నిజానికి వేడి వేడి అన్నంలో కొద్దిగా పచ్చడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఫీలింగ్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయా సీజన్లలో లభించే కూరగాయలు, కాయలతో నిల్వ పచ్చళ్లు పెడుతుంటారు. వీటిని నెలల పాటు లేదంటే ఏడాదంతా తింటుంటారు. మరి, ఇన్ని రోజుల పాటు పచ్చళ్లు రుచిని కోల్పోకుండా తాజాగా ఉండాలంటే పచ్చడి తయారీ, అందులో వాడే పదార్థాలు, నిల్వ చేసే విధానం ఇలా ప్రతి దశా ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, పచ్చళ్లు పాడవకుండా ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా, మంచి టేస్టీగా ఉండాలంటే పాటించాల్సిన టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- సాధారణంగా పచ్చళ్లు సిద్ధం చేసేటప్పుడు ఉప్పు, ఆయిల్ ఎక్కువగా కలుపుతుంటారు. ఇవి సహజసిద్ధమైన ప్రిజర్వేటివ్స్గా పనిచేసి పచ్చళ్లను ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండేలా చేస్తాయి. అయితే ఇవి కలిపినప్పటికీ గాలి, వెలుతురు, వేడి, తేమ వంటివి తగలకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- పచ్చడి తయారీలో వాడే పసుపు, ఆవ పొడి దానికి అదనపు టేస్ట్ను అందించడమే కాకుండా, వాటిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు అది ఆక్సిడేషన్ ప్రక్రియకు లోనుకాకుండా నిరోధించడంతో పాటు హానికారక బ్యాక్టీరియా ఆ పదార్థం పైకి చేరకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయంటున్నారు. ఫలితంగా పచ్చళ్లు ఎక్కువ కాలం పాటు తాజాగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- అదేవిధంగా పచ్చళ్ల తయారీ కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలు, గిన్నెలు, చెంచాలు, నిల్వ చేసే జాడీలు ఇలా ప్రతిదీ పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడిలోకి తేమ చేరకుండా, అది బూజు పట్టకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- కొందరు పచ్చళ్లను స్టోర్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, జార్స్ను వాడుతుంటారు. కానీ ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటి తయారీలో వాడిన నూనె, ఉప్పు, ఆమ్ల గుణాలు ఉన్న ఇతర పదార్థాలు ప్లాస్టిక్తో చర్య జరిపి దీర్ఘకాలంలో హానికారక రసాయనాలు, సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ సమ్మేళనాల్ని పచ్చళ్లలోకి విడుదల చేసి వాటిని విషపూరితం చేస్తాయంటున్నారు. అందుకే పచ్చళ్లను నిల్వ చేయడానికి గాజు, సెరామిక్, మట్టి జార్లను వాడడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఆయా జార్ల మూతలను గాలి చొరబడకుండా బిగించడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు.
- రోజూ పెద్ద జార్ నుంచి పచ్చడి తీసుకొని వేసుకోవడం కంటే కొన్ని రోజులకు సరిపడా చిన్న జార్లో తీసి పెట్టుకోవడం మంచి పద్ధతి అంటున్నారు. ఫలితంగా పెద్ద జార్లోకి గాలి చేరకుండా, తేమ తగలకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు. తద్వారా పచ్చళ్లు పాడవకుండా నెలల తరబడి ఫ్రెష్గా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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ఏది ఎన్ని రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది?
నార్మల్గా నిల్వ పచ్చళ్లు నెలల తరబడి ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పటికీ, అన్నింటికీ ఒకే ఎక్స్పైరీ డేట్ గడువు తేదీ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి. వాటిలో ఉపయోగించే ప్రధాన ఊరగాయ రకాన్ని బట్టి, వాటిని మనం నిల్వ చేసే పద్ధతిని బట్టి గడువు తేదీ మారుతుందంటున్నారు. అలాగే తేమ, గాలి తగలకుండా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం అని చెబుతున్నారు.
- మామిడి, ఎండుమిర్చి వంటి పచ్చళ్లు దాదాపు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల వరకు తాజాగా ఉంటాయట.
- చింతకాయ పచ్చడి ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఊరిన కొద్దీ మరింత టేస్ట్నిచ్చే నిమ్మకాయ పచ్చడిని 1 నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు తినచ్చంటున్నారు.
- ఇక టమాటా, గోంగూర వంటి నిల్వ పచ్చళ్ల రుచిని ఆరు నెలల వరకు ఆస్వాదించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అదే చికెన్, మటన్, రొయ్యలతో చేసిన నాన్వెజ్ నిల్వ పచ్చళ్ల విషయానికొస్తే ఇవి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటాయని, అదే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మూడు నెలల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు.
- అయితే నిల్వ పచ్చళ్లపై ఎప్పుడూ నూనె పొర తేలుతూ ఉండేలా చూసుకోవడం ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఈ క్రమంలో పచ్చడి రంగు, రుచి, వాసన మారినా, దానిపై బూజు కనిపించినా ఆ పచ్చడిని తినకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
మితంగానే తీసుకోవడం మేలు!
- నిల్వ పచ్చళ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే గుణాలు ఉన్నప్పటికీ, వీటిని మితంగా తీసుకోవడమే ఆరోగ్యకరమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వీటి ప్రిపరేషన్లో ఎక్కువ మొత్తంలో వాడే నూనె, ఉప్పు వంటివి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఆరోగ్యవంతులు రోజుకు చిన్న టీస్పూన్ మాత్రమే తీసుకోవాలట.
- హైబీపీ, గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు, మధుమేహం, గ్యాస్ట్రిక్, అల్సర్లు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు పచ్చళ్లకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే వారికి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యను బట్టి ముందుగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
- ఇక రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు పచ్చళ్లను పెట్టకూడదని, రెండేళ్లు పైబడిన చిన్నారులకూ చాలా కొద్ది మోతాదులో మాత్రమే పెట్టడం ఉత్తమం అంటున్నారు.
- ఒకవేళ పచ్చళ్లు పెట్టాలనుకుంటే రోజూ ఇంట్లో తయారుచేసే కొత్తిమీర, గోంగూర, కొబ్బరి వంటి పచ్చళ్లలో ఉప్పు, కారం, ఆయిల్ తగ్గించి తయారుచేసి పెట్టడం ఆరోగ్యకరం అని సూచిస్తున్నారు.
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