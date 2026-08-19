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భూమ్మీద మొదటి కెమెరా ఇదే!

- నేడు ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం - భారతీయుడి ఆలోచనల్లోంచే!

Photography Day 2026
Photography Day 2026 (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 12:25 PM IST

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Photography Day 2026 : ఇవాళ ఒక కెమెరా అంతరిక్షంలోని గెలాక్సీలను కూడా ఫొటోలు తీయగలదు. హెచ్​డీ ప్రింట్​తో మన చిత్రాలను ఆకర్షిణీయంగా క్యాప్చర్​ చేయగలదు. స్మార్ట్​ ఫోన్లు ఆటో మోడ్ ఆప్షన్​తో లెక్కలేనన్ని ఫొటోలు టకాటకా తీస్తుంటాయి. కానీ, కాస్త చరిత్రలో వెనక్కి వెళ్తే పరిస్థితి మొత్తం తారుమారైపోతుంది.

పాతికేళ్ల క్రితం స్మార్ట్ ఫోనే లేదు. డిజిటల్ కెమెరాలు కూడా లేవు. అప్పటి వరకు ఫొటోలు అంటే రీల్​ కెమెరాలే. మరికాస్త ముందుకు వెళ్తే బ్లాక్ అండ్ కెమెరాలు మాత్రమే ఉండేవి. వాటిలోంచి ఫొటోలు రావాలంటే.. ఫొటోగ్రాఫర్ సిటీకి వెళ్లి, ల్యాబ్​లో నెగెటివ్స్​ కడిగించి, ప్రింట్ వేయించి తీసుకొచ్చి ఇస్తేగానీ ఫొటో చేతిలో పడేది కాదు. 30 ఏళ్ల క్రితమే ఈ పరిస్థితి ఉంటే, అంతకు ముందు పరిస్థితి ఇంకెలా ఉండేది? అసలు తొలి కెమెరా ఏది? ఎప్పుడు ఎవరు కనిపెట్టారు? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

200 ఏళ్ల చరిత్ర :

ఫొటోకు ఏకంగా రెండు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. అంతకన్నా ముందే కెమెరా ఆవిష్కరణకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అయినప్పటికీ 1839 ఆగస్టు 19వ తేదీని మాత్రం మొదటి మైలురాయిగా చెబుతారు. దీనికి కారణం "లూయీ జాక్వెస్‌ మాండ్‌ డాగ్యురే" ఆ రోజునే తాను కనిపెట్టిన "డాగ్యురోటైప్‌" ఫొటోగ్రఫీ పద్ధతిని ప్రకటించారు. దీని ద్వారా ఫొటో ఎలా తీసేవారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది.

రాగి పలకతో :

ఒక రాగి పలకకు వెండిపూత పూసేవారు. అలా దాన్ని అద్దం లాగా మెరిసేట్టు చేసేవారు. తర్వాత దాని మీద కాంతికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే కెమికల్ పొరను ఏర్పాటు చేసేవారు. ఇప్పుడు ఆ పలకను కెమెరాలో ఫిక్స్ చేసి ఫొటో తీయాల్సిన వ్యక్తిని లేదా వస్తువును దాని ముందు పెట్టేవారు. ఇప్పుడు కెమెరాలోకి వచ్చే కాంతి, ఆ పలక మీద రసాయన మార్పును కలిగించి బొమ్మను అచ్చువేసేది. ఆ తర్వాత ఆ పలకను కెమికల్ ప్రాసెస్​ చేసేవారు. అప్పుడు ఆ చిత్రం కనిపించేది. ఈ ప్రాసెస్​కు చాలా టైమ్ పట్టేది. అప్పట్లో ఇదొక అద్భుతం. అంతకు ముందు వరకు ఎవరికైనా తమ చిత్రం కావాలంటే చిత్రాకారుడు కుంచెతో గీయాల్సిందే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డాగ్యురే చేసిన ప్రయోగం యావత్ ప్రపంచాన్నే మార్చేసిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఆ విధంగా 200 ఏళ్ల క్రితం మొదలైన ఫొటోగ్రఫీ జర్నీ.. దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ, సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో ముందుకు సాగుతూ నేటి స్మార్ట్ ఫోన్​ దాకా చేరింది. అంతరిక్షంలో కోట్లాది కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉండే గ్రహాలను కూడా క్యాప్చర్ చేసే స్థాయికి చేరింది.

అప్పట్లో ఫొటో గ్రాఫర్ అంటే ఎంతో ప్రత్యేకం. కెమెరా మెడలో వేసుకొని ఏ ఒక్కరిద్దరో తిరుగుతుండేవారు. కానీ, ఇప్పుడు? స్మార్ట్ ఫోన్ చేతిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కెమెరా మెనే! ఇది నిరంతరం డెవలప్​ అవుతున్న టెక్నాలజీ. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా అద్భుతమైన కెమెరాలు మన చేతుల్లోకి వస్తాయి. అయితే, ఎన్ని వచ్చినా వీటికి పునాది వేసింది మాత్రం "డాగ్యురోటైప్‌". అందుకే దాన్ని గుర్తిస్తూ, గౌరవిస్తూ ప్రతీ సంవత్సరం ఆగస్టు 19న ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం జరుపుతున్నారు.

భారతీయుడి ఆలోచనే! :

ఫొటోగ్రఫీకి ఒక దినోత్సవం ఉండాలనే ఆలోచన చేసి, దాన్ని అమలు చేసింది ఓపీ శర్మ భారతీయ ఫొటోగ్రాఫర్​దే! ఆయన స్థాపించిన "ఇండియన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫొటోగ్రఫిక్‌ కౌన్సిల్‌" ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటి సారిగా 1991లో "ఫొటోగ్రఫీ డే" నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఫొటో గ్రాఫర్ కోర్స్కే ఆరా 2010లో దీనికి మరింత ప్రచారం కల్పిస్తూ మొదటిసారి "గ్లోబల్‌ ఆన్‌లైన్‌ ఫొటోగ్యాలరీ" ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతీ ఏటా ఫొటోగ్రఫీ డే నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతీ సంవత్సరం ఒక్కో థీమ్‌తో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈసారి థీమ్‌ "హోమ్‌". ఇంటికి సంబంధించిన, ఇంట్లోని వారి అందమైన దృశ్యాలను క్లిక్ మనిపిస్తూ సెలబ్రేట్​ చేసుకోవడం ఈ థీమ్ ఉద్దేశ్యం. మరి, నేటి ఫొటోగ్రఫీ డే సందర్భంగా ఫొటోలను ఇష్టపడే మీ వాళ్లందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫొటో పంపి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.

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