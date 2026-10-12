అక్టోబర్ 12 : బ్రహ్మచారిణి దేవికి పూల్ మఖానా పాయసం - ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి!
ఘనంగా శరన్నవరాత్రోత్సవాలు - అమ్మవారికి రుచికరమైన ప్రసాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:15 PM IST
Phool Makhana Kheer Recipe : పవిత్రమైన శరన్నవ రాత్రుల కాలం కొనసాగుతోంది. ఈ పండుగ రెండో రోజు, అక్టోబర్ 12న దుర్గామాతను మరో రూపమైన బ్రహ్మచారిణి దేవిగా పూజిస్తారు. బ్రహ్మచారిణి దేవిని నిరాడంబరతకు, కఠోర తపస్సుకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆమెకు తెల్లని పదార్థాలు, పాలతో చేసిన మిఠాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం.
అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు, అనుగ్రహం పొందడానికి ఇంట్లో తయారుచేసిన స్వచ్ఛమైన 'మఖానా పాయసం' సమర్పించవచ్చు. మఖానా ఖీర్ రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, ఉపవాస సమయంలో చాలా శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. దీనిని తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం. అమ్మవారికి మఖానా ఖీర్ తయారుచేసే పద్ధతి ఇదే.
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మఖానా ఖీర్ తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు
- మఖానా (మఖానా) - 1 లేదా 2 కప్పులు
- ఫుల్ క్రీమ్ పాలు - అర లీటరు
- దేశీ నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పంచదార లేదా మిఠాయి - 3 లేదా 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చ యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- (జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష)
మఖానా ఖీర్ తయారీ విధానం
- ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి, అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ దేశీ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- సన్నటి మంటపై నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత పూల్ మఖానాలను వేసుకోవాలి.
- పూల్ మఖానా రంగు మారి కరకరలాడే వరకు 3-4 నిమిషాల పాటు సన్నటి మంట మీద వేయించాలి.
- మఖానా వేయించి చల్లారిన తర్వాత, దానిలో సగాన్ని మిక్సర్ లేదా చపాతీ కర్రతో మెత్తగా లేదా ముతకగా రుబ్బుకోవాలి. మిగిలిన సగాన్ని అలాగే వదిలేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఖీర్ చిక్కదనం పెరిగి, అది చాలా మందంగా, క్రీములా (రబ్బరులా) తయారవుతుంది.
- ఇపుడు క్రీమ్ మిల్క్ లోతు గిన్నెలో పోసి పొయ్యి మీద పెట్టి మరిగించండి.
- పాలు చిక్కబడటం మొదలైనప్పుడు మంటను తగ్గించండి.
- మరుగుతున్న పాలలో మఖానా మొత్తం వేసుకోండి. బాగా కలిపి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంట మీద ఉడికించండి. ఖీర్ పాత్ర అడుగున మాడిపోకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి.
- పాలు చిక్కబడి, మఖానా పూర్తిగా మెత్తబడిన తర్వాత రుచికి సరిపడా చక్కెర కలపండి
- ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ (జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా) కలపండి.
- అన్నింటినీ బాగా కలిపి, పంచదార పూర్తిగా కరిగేలా మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించండి. తర్వాత గ్యాస్ ఆపివేయండి.
మీ రుచికరమైన, పోషకమైన మఖానా ఖీర్ వడ్డించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఖీర్ను పరిశుభ్రమైన పాత్రలో పోసి, పైన కొన్ని తరిగిన బాదం పప్పులను చల్లి అలంకరించండి. పూజ సమయంలో, ఈ మఖానా ఖీర్ను ప్రగాఢ భక్తితో బ్రహ్మచారిణి దేవికి నైవేద్యంగా సమర్పించి, ఆ తర్వాత దానిని కుటుంబ సభ్యులకు ప్రసాదంగా పంచండి.
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