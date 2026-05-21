వాట్సాప్లో "పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్" చెకింగ్ - UPI పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు!
పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా చేయడం చాలా ఈజీ - 'బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ చేసుకునే అవకాశం'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 12:09 PM IST
PF Withdrawal Online : ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో పీఎఫ్ (భవిష్య నిధి) డబ్బులు డ్రా చేయడం చాలా పెద్ద పని. సమయం కూడా ఎక్కువే. ఈపీఎఫ్ఓ చందాదారులు తమ డబ్బును ఉపసంహరించుకోవాలంటే ముందుగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి తోడు సమయం కూడా అధికంగా తీసుకోవడంతో అత్యవసర సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. కానీ, ఇకపై ఎదురూచూడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ డబ్బును యూపీఐ ఖాతాల నుంచి చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు. నగదు కోరుకుంటే ఏటీఎం కేంద్రాలకు వెళ్లి డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ కసరస్తు చేస్తుండగా ప్రారంభంలో లోపాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) చందాదారులు త్వరలోనే తమ ఖాతాల్లోని నగదును యూపీఐ (UPI) ద్వారా నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
లోపాలపై కొనసాగుతున్న అధ్యయనం
పీఎఫ్ నగదును బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకునే విధానానికి సంబంధించి అన్ని పరీక్షలు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈపీఎఫ్లోని కొంతభాగాన్ని స్తంభింపజేస్తారు. మిగిలిన పెద్ద మొత్తాన్ని యూపీఐ గేట్వే ద్వారా బ్యాంకు ఖాతాలోకి మళ్లించుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోవడంతో పాటు బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నగదు అవసరం ఉన్న వారు ఈ మొత్తాన్ని బ్యాంకు ఖాతాలోకి సురక్షితంగా బదిలీ చేసుకుంటారు. ఈ మేరకు లావాదేవీ పూర్తి చేయడానికి వారి బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానించిన యూపీఐ పిన్ అవసరం ఉంటుంది. బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బు బదిలీ అయ్యాక యూపీఐ చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చు. నగదు అవసరం ఉంటే డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి బ్యాంకు ఏటీఎంల ద్వారా తీసుకోవచ్చు. దాదాపు 7 కోట్ల మందికి పైగా పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఈ వ్యవస్థలో ఎలాంటి లోటు పాట్లు జరగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైన అన్ని పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ సాఫ్ట్వేర్ లోపాలను పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక బృందం పనిచేస్తోందని సంబంధిత మంత్రి వెల్లడించారు.
వాట్సప్లో బ్యాలెన్స్ చెకింగ్
ప్రధాన మంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PMVBRY) కింద ప్రాథమిక సేవలను అందించడానికి వాట్సప్ సేవలను ఉపయోగించాలని ఈపీఎఫ్ఓ యోచిస్తోంది. పీఎఫ్ చందాదారులు ఈపీఎఫ్ఓ అధీకృత వాట్సప్ నంబరుకు, "hello" అని తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబరు నుంచి మెసేజ్ చేస్తే చాలు! బ్యాలెన్స్ వివరాలు పొందొచ్చు. పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, ఎప్పుడెప్పుడు, ఎంత మొత్తంలో జమ, విత్డ్రా వివరాలు మీరు కోరుకున్న భాషలోనే లభిస్తాయి. చివరి 5 లావాదేవీల వివరాల కూడా లభిస్తాయని, నెలరోజుల్లో ఈ సేవలు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
