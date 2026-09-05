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పురుగుమందుల డబ్బాలపై వివిధ రంగులు! - వీటి అర్థాలు తెలుసుకోకపోతే ముప్పు తప్పదట!

-విషపూరితమైన మందులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ! - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

Pesticide Color Codes
Pesticide Color Codes (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 7:49 PM IST

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Pesticide Color Codes: పంటను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు ఎంతగానో కష్టపడతారు. ఈ క్రమంలోనే చీడ పీడల నుంచి పంటలను రక్షించుకునేందుకు "పురుగుమందులు" వాడుతుంటారు. అయితే పంటలను కాపాడే ఇవి కొన్ని సందర్భాల్లో రైతన్నల ప్రాణాలను తీస్తున్నాయి. కారణం వీటి గురించి పెద్దగా అవగాహన లేకపోవడమే. ఎందుకంటే వాటిని తీసుకొచ్చి అలానే పిచికారి చేస్తుంటారు కానీ, వాటి వెనుక ఉన్న ప్రమాదాన్ని మాత్రం గుర్తించరు. అందుకే పురుగుల మందులు కొనేటప్పుడు పలు విషయాలు గమనించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పురుగు మందు డబ్బాల మీద ఉండే రంగుల అర్థం ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రత్యేక వ్యవస్థే ఉంది: పంటల రక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తున్న పురుగుమందులు అన్నదాతల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. రెండు నెలల కిందట పారాక్వాట్, తాజాగా కార్బొసల్ఫాన్ క్రిమిసంహారక మందులు అత్యంత ప్రమాదకంగా మారి రైతుల ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తుండడంతో కేంద్రం నిషేధించింది. దేశంలో ఇప్పటికి ఇలా 42 పురుగు మందుల్ని నిషేధించారు. ఆయా పురుగుమందులు ఎంత విషపూరితమో రైతులకు తెలియజేసే వ్యవస్థ ఉంది. ఆయా మందుల డబ్బాలు, కవర్లపై ఉండే రంగుల గుర్తులు వాటి తీవ్రతను తెలియజేస్తాయి.

భారీ వినియోగం: పంటల్ని కాపాడుకోవడానికి అన్నదాతలు విపరీతంగా పురుగు మందుల్ని వినియోగిస్తున్నారని.. ఓ ఎకరానికి పెట్టే పెట్టుబడిలో నాలుగింట ఒక వంతు వీటిపైనే వెచ్చిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం రూ.80 వేల కోట్ల మేర వీటి వ్యాపారం సాగుతోందని.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రూ.10 వేల కోట్ల మేరకు వినియోగం ఉందంటున్నారు. పురుగుమందులు పంటల పరిరక్షణకు ఎంత అవసరమైనవో మనుషులు, పశుపక్ష్యాదులు, జంతువులకు అంత హానికరమైనవంటున్నారు. పురుగుమందుల్ని పీల్చినా.. కళ్లు, నోరు, చర్మం, ముక్కు.. ఇలా శరీరంలోకి ఏ విధంగా వెళ్లినా అవి అవయవాల పని తీరును దెబ్బతీస్తాయని, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు పోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక పొలాల్లో పనిచేసే మహిళలకు గర్భవిచ్ఛిత్తి, సంతానలేమి వంటి సమస్యలు రావొచ్చంటున్నారు. పంటల్లో అతిగా వాడకం వల్ల భూసారం క్షీణిస్తోందని, నీటి వనరులు కలుషితమవుతున్నాయంటున్నారు. పర్యావరణానికి హాని జరుగుతోందంటున్నారు. ఇక ఆహారధాన్యాలు, కూరగాయల ద్వారా మానవ శరీరంలోకి చేరి అనారోగ్యానికి దారితీస్తున్నాయని, నకిలీ మందుల బెడదా ఉందంటున్నారు.

అయితే వీటన్నింటినీ పరిగణనలోనికి తీసుకొన్న కేంద్రం.. క్రిమిసంహాకరమందుల చట్టం 1968, క్రిమిసంహారక మందులు నిబంధనలు- 1971కు అనుగుణంగా పురుగుమందుల డబ్బాలు, ప్యాకెట్లపై నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని ముద్రించాలని నిర్దేశించిందని చెబుతున్నారు. అంటే ఆ మందు పేరు, బ్రాండ్, తయారీదారు వివరాలు, దాని శాతం పరిమాణం, ఉపయోగించే పంటలు, కలుపు మొక్కల వివరాలు, విషపూరిత స్థాయి(టాక్సిసిటీ)ని సూచించే రంగు గుర్తులు, ఉపయోగిం చాల్సిన మోతాదు, పంట కోతకు ముందు ఉపయోగించే సమయం, ప్రమాదవశాత్తు వినియోగించినట్లయితే దానికి విరుగుడు, పిచికారీ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వినియోగదారులకు, పర్యావరణానికి భద్రత గురించిన సమాచారాన్నీ ముద్రించాలని చెబుతున్నారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

  • మందు డబ్బాపై ఉన్న లేబుల్, వివరాలతో వచ్చిన పేపర్లను తప్పనిసరిగా చదవాలంటున్నారు నిపుణులు. వ్యవసాయ అధికారులు సూచించిన పరిమాణం లోనే మందును నీటితో కలిపి పిచికారీ చేయాలంటున్నారు.
  • ఇంట్లో ఆహార పదార్థాలకు, చిన్నపిల్లలకు, పెంపుడు జంతువులకు వీటిని దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.
  • పురుగుల మందులను చేతులతో కలపకూడదని, పిచికారి సమయంలో కచ్చి తంగా ముఖానికి మాస్క్, కళ్లద్దాలు, చేతులకు బ్లౌజులు, నెత్తిన టోపీ, కాళ్లకు బూట్లు, పూర్తి శరీరాన్ని కప్పి ఉండే దుస్తులు ధరించాలంటున్నారు. గాలి వీచే దిశగా పిచికారి చేయడం వల్ల మందు తుంపర్లు నేరుగా మీద పడవని చెబుతున్నారు.
  • మందు చల్లేటప్పుడు ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదంటున్నారు. అలాగే డబ్బా మూతలను నోటితో తీయొద్దని.., పిచికారీ పూర్తయిన వెంటనే సబ్బుతో శుభ్రంగా స్నానం చేయాలంటున్నారు. వాడిన దుస్తులను విడిగా ఉతకాలని సూచిస్తున్నారు.
  • పురుగుల మందుల వాడిన తర్వాత ఖాళీ అయిన డబ్బాలు, కవర్లను పగలగొట్టి భూమిలో పాతిపెట్టాలంటున్నారు. పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా, మందు చల్లిన పొలాల్లో హెచ్చరిక బోర్డును ఉంచడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.

గుర్తింపు చిహ్నాలు: పురుగుమందుల విషపూరిత స్థాయి, తీవ్రతను తెలియజేసేందుకు కంపెనీలు విధిగా ఆ డబ్బా విస్తీర్ణంలో లేబుళ్లపై సరైన సమాచారం ముద్రించడం చట్టపరంగా తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేకపోతే నేరంగా పరిగణించి క్రిమిసంహారకాల చట్టం, 1968లోని సెక్సన్ 29(1) కింద సంబంధిత కంపెనీపై చర్య తీసుకుంటారంటున్నారు. ప్రతి లేబుల్ ఒక చతురస్రాకారంలో ఉంటుందని, దాని వైశాల్యంలో కనీసం పదహారో వంతు(1/16)లో కాంతి వంతంగా, స్పష్టంగా కనిపించేలా చతురస్రాన్ని రెండు సమాన త్రిభుజాలుగా విభజించి, ఎగువ భాగంలో చిహ్నం, సంకేత పదం, దిగువ భాగం రంగు ముద్రించాలంటున్నారు.

చిహ్నాలు ఇలా:

POISION(ఎరుపు): డబ్బాపై ఎరుపు రంగు, పాయిజన్​ అని రాసి ఉండటంతో పాటు పుర్రె, ఎముకల గుర్తి ఉంటుంది. అంటే ఇది అత్యంత విషపూరిత మందు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో మోనోక్రోటోఫాస్​, జింక్​ ఫాస్ఫైడ్​, ఇథైల్​ మెర్య్కురీ అసిటేట్​ ఉంటాయంటున్నారు.

Pesticide Color Codes
Pesticide Color Codes (ETV Bharat)

POISION(పసుపు): డబ్బాపై పసుపు రంగు ఉండి, పాయిజన్​ అని రాసి ఉంటుంది. దీని అర్థం అధిక విషపూరిత మందు అని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఎండోసల్ఫాన్​, కార్బరిల్​, క్వినోలోఫాస్​ ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

Pesticide Color Codes
Pesticide Color Codes (ETV Bharat)

DANGER(నీలం): బాటిల్​పై నీలం రంగు ఉండి, డేంజర్​ అని రాస్తారు. అంటే ఇది సాధారణ విషపూరితం. ఇందులో మలాథియాన్​, థిరామ్​, గ్లైఫోసేట్​ వంటివి ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

Pesticide Color Codes
Pesticide Color Codes (ETV Bharat)

CAUTION(ఆకుపచ్చ): డబ్బాపై ఆకుపచ్చ రంగు ఉండి, CAUTION అని రాసి ఉంటుంది. ఇందులో మాంకోజెబ్​, ఆక్సిఫ్లోర్ఫెన్​ వంటివి ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

Pesticide Color Codes
Pesticide Color Codes (ETV Bharat)

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MEANING OF PESTICIDES COLORS
PESTICIDE COLOR CODES
PRECAUTIONS FOR PESTICIDES SPRAYING
పురుగుమందు రంగుల అర్థాలు
PESTICIDE COLOR CODES

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