క్షణాల్లో కమ్మటి "పెసరట్టు" - ఈ ప్రీమిక్స్ పొడితో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

ఈ పొడితో నిమిషాల్లో తయారయ్యే బ్రేక్​ఫాస్ట్ - ఓసారి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!

Pesarattu Premix
Pesarattu Premix (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Pesarattu PreMix Prepare in Telugu : పెసరట్టును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇది క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది. దీనిని తయారు చేయాలంటే మొదట పప్పు, బియ్యం నానబెట్టి పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ కొన్నిసార్లు అంత టైమ్ ఉండదు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ ప్రీమిక్స్ పొడి ఉంటే నిమిషాల్లో పెసరట్టు రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కసారి ఈ పొడి చేసి పెట్టుకున్నారంటే రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అంతేకాక టేస్ట్​లో ఏమాత్రం తేడా ఉండదు! మరి పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్ "శివ ప్రసాదం" - ఇలా నైవేద్యం పెట్టి "ఉపవాస దీక్ష" విరమించండి!

Pesarattu PreMix
కరివేపాకు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసర్లు - 2 కప్పులు
  • బియ్యం - పావు కప్పు
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
Pesarattu PreMix
అల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల పొట్టు పెసరపప్పు, పావు కప్పు బియ్యం వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. అనంతరం వీటిని క్లాత్​పై వేసి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఆరబెట్టిన పెసరపప్పుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
Pesarattu PreMix
పెసర్లు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పెసరపప్పుబియ్యం మిశ్రమంలో వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ పదార్థాలు చల్లారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలిపి మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పొడిని బౌల్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత చూస్తే పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి రెడీ అయినట్లే!
  • అనంతరం పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడిని ఎయిర్​టైట్ జార్​లో వేసి పెట్టుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
Pesarattu PreMix
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మీకు పెసరట్టు తినాలనిపించినప్పపుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి, అర కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పెనంపై పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పెసరట్టు ఆకారంలో వేయాలి. పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు వైపులా అటుఇటు టర్న్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి పెసరట్టు సిద్ధంగా ఉంటుంది!

