క్షణాల్లో కమ్మటి "పెసరట్టు" - ఈ ప్రీమిక్స్ పొడితో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
ఈ పొడితో నిమిషాల్లో తయారయ్యే బ్రేక్ఫాస్ట్ - ఓసారి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 5:13 PM IST
Pesarattu PreMix Prepare in Telugu : పెసరట్టును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇది క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దీనిని తయారు చేయాలంటే మొదట పప్పు, బియ్యం నానబెట్టి పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ కొన్నిసార్లు అంత టైమ్ ఉండదు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ ప్రీమిక్స్ పొడి ఉంటే నిమిషాల్లో పెసరట్టు రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కసారి ఈ పొడి చేసి పెట్టుకున్నారంటే రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. అంతేకాక టేస్ట్లో ఏమాత్రం తేడా ఉండదు! మరి పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసర్లు - 2 కప్పులు
- బియ్యం - పావు కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొంచెం
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల పొట్టు పెసరపప్పు, పావు కప్పు బియ్యం వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. అనంతరం వీటిని క్లాత్పై వేసి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఆరబెట్టిన పెసరపప్పుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పెసరపప్పుబియ్యం మిశ్రమంలో వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ పదార్థాలు చల్లారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలిపి మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పొడిని బౌల్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత చూస్తే పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి రెడీ అయినట్లే!
- అనంతరం పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడిని ఎయిర్టైట్ జార్లో వేసి పెట్టుకుంటే రెండు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- మీకు పెసరట్టు తినాలనిపించినప్పపుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు పెసరట్టు ప్రీమిక్స్ పొడి, అర కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పెనంపై పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పెసరట్టు ఆకారంలో వేయాలి. పైన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు వైపులా అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి పెసరట్టు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
