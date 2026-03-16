నోరూరించే "పెసరట్టు కొబ్బరి చట్నీ" - సూపర్ టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు
- తెలుగు వారికి ఎంతో ఇష్టమైన రెసిపీని పర్ఫెక్ట్ రుచితో ప్రిపేర్ చేసుకోండి - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సూపర్ పెసరట్టు మీ ప్లేట్లో ఉంటుంది!
Published : March 16, 2026 at 2:46 PM IST
Pesarattu Kobbari Chutney : తెలుగు వారికి అత్యంత ఇష్టమైన టిఫెన్లలో పెసరట్టు కూడా ఒకటి. దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేస్తే ఒకటికి రెండు లాగిస్తారు. నెయ్యి వేసి పెసరట్టు కాలుస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. ఆ ఘుమఘుమలకు మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. అలాంటి పెసరట్టుకు కొబ్బరి చట్నీ కాంబినేషన్గా ఉంటే? ఇక చెప్పాల్సిన పనే లేదు! అందుకే చాలా మందికి ఇది ఫేవరెట్ రెసిపీ. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసర్లు - రెండు గ్లాసులు
- బియ్యం - అర గ్లాసు
- పచ్చి కొబ్బరి - అర కప్పు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చీ - ఐదారు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- చింతపండు - నిమ్మకాయంత సైజు
తయారీ విధానం :
- పొద్దున్నే వేడి వేడిగా పెసరట్టు తినాలని కోరుకునే వారు ముందు రోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పెసర్లు, బియ్యం వేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రమైన నీళ్లు పోసుకొని కనీసం 8 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి. పప్పు ఎంత మంచిగా నానితే, పెసరట్టు అంత బాగా వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
- ఇక తెల్లవారిన తర్వాత పప్పును గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం పప్పు నానబెట్టిన నీళ్లనే వాడుకుంటే మంచిది
- మొత్తం పిండిని గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని, ఇప్పుడు చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత పచ్చి మిర్చి, వెల్లుల్లి వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- వేగిన తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చి కొబ్బరి, చింతపండు, సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద ఉన్న పాన్లోనే పల్లీలు వేసుకొని, వాటిని రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిని కూడా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకొని చట్నీ తయారు చేసుకోవాలి.
- మరీ మెత్తగా తయారు చేస్తే చట్నీ అంతగా బాగుండదు. కాస్త పలుకుగా ఉంటేనే తింటున్నప్పుడు పంటి కింద నలుగుతుంటే అద్భుతమైన రుచిని ఆస్వాదించొచ్చు
- ఇప్పుడు తాలింపు చేసుకోవాలి. స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసి, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి.
- తాలింపు సిద్ధమైన తర్వాత లైట్గా వాటర్ పోసి, ఆ తర్వాత చట్నీ వేయాలి. మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సూపర్ టేస్టీ కొబ్బరి చట్నీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఇప్పుడు పెసరట్టు వేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్న పప్పులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. బయట హోటళ్లలో పసుపు వేస్తారు. పెసరట్టు మంచి కలర్ ఫుల్గా వస్తుంది. నచ్చితే మీరు కూడా వేసుకోవచ్చు
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, పెసరట్టు వేసుకొని, దోరగా కాల్చుకోవాలి. ఈ పెసరట్టు కాల్చడానికి నెయ్యి లేదా సాధారణ ఆయిల్ ఉపయోగించవచ్చు.
- పెసరట్టు కాల్చుకున్న తర్వాత ప్లేటులో వేసుకొని, కొబ్బరి చట్నీతో ఆరగిస్తే ఆహాఁ అద్భుతమే అనేస్తారు. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
