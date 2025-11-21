కమ్మటి పెసరపప్పు, మెంతికూర కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతమైన కొత్త టేస్ట్!
మెంతి ఆకు, పెసరపప్పు - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 2:20 PM IST
Pesarapappu Menti Kura : మెంతికూర పప్పు ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇంకా పెసరపప్పు, మెంతి ఆకు కూర మరింత రుచిగా ఉంటుంది. చాలా మంది కందిపప్పుతో ఆకు కూర ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఓ సారిలా పెసరపప్పులోకి మెంతి ఆకు వేసి ట్రై చేయండి. కచ్చితంగా కొత్త టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతి కూర - 3 కట్టలు
- పెసరపప్పు - 1 గ్లాసు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఉప్పు - తగినంత
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెలుల్లి - 6
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మెంతి కూర తరిగి, ఇసుక రాకుండా జాగ్రత్తగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇపుడు 1 గ్లాసు పెసరపప్పు శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్లో వేసుకుని 1 గ్లాసు పప్పులోకి 2 గ్లాసుల నీళ్ల చొప్పున పోసుకుని ఐదారు పచ్చిమిర్చి సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్ మూతపెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! పెసరపప్పు చాలా త్వరగా ఉడుకుతుంది.
- ఇపుడు ప్రెజర్ పోయాక కుక్కర్ మూత తీసుకుని పప్పు మెదుపుకోవాలి. కొద్దిగా నీల్లు పోసుకుని గరిటెతో మెదుపుకుంటే చాలు! మెత్తబడిపోతుంది.
- ఇపుడు పప్పు ఉడికేలోగా మెంతి కూరను ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే మెంతి కూర ఆకులు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మెంతి కూరలో నీళ్లు ఎగిరిపోతాయి.
- అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, వెలుల్లి, పసుపు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసుకుని సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయించాలి. ఆవాలు చిటపటలాడుతున్నపడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉడికించుకున్న పప్పులోకి తాలింపు వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మెంతి కూర కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మరో రెండు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే చాలు! పప్పు, మెంతి ఆకుకూర రెండూ బాగా కలిసిపోతాయి. అంతే! ఇలా రెడీ చేసుకున్న మెంతి కూర పప్పు ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. రైస్, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది. చివరగా ఓ సారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుంటే చాలు!
ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు
- మెంతి ఆకుతో పాటు సన్నగా తరిగిన టమోటాలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఫ్రై చేసి తీసుకోవచ్చు. కానీ, పెసరపప్పులోకి కేవలం మెంతి ఆకు మాత్రమే వేసుకోవడం వల్ల స్పెషల్ టేస్ట్ ఆస్వాదించవచ్చు.
