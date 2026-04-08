సమ్మర్లో రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "టిఫెన్" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
- పెసరపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పం" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 8, 2026 at 12:25 PM IST
Pesarapappu Uttapam Recipe : సమ్మర్లో అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటారు. పండ్లు, కూరగాయలు, పానీయాల నుంచి ఉదయం టిఫెన్ల వరకు రుచికరంగా ఉండి, పొట్టకు హాయినిచ్చేవి తింటుంటారు. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక అద్భుతమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పెసరపప్పుతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఊతప్పం".
దీన్ని తయారుచేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి. వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడిగా ఎలాంటి చట్నీ లేకపోయినా హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన పెసరపప్పు ఊతప్పం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - రెండు కప్పులు(అర కిలో)
- బియ్యం పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- అల్లం - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- వంటసోడా - అరటీస్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- నూనె - కొద్దిగా(ఊతప్పం కాల్చుకోవడానికి)
- బటర్ - కొంచెం(ఊతప్పం కాల్చుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- పెసరపప్పు బాగా నానిందనుకున్నాక వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని అవసరమనిపిస్తే ఒకట్రెండు చెంచాల నీళ్లు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పును ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి వేసుకుని అదంతా కలిసేలా చేతితో వన్ సైడ్ డైరెక్షన్లో నాలుగైదు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలపడం ద్వారా పిండి అనేది ఫ్లఫ్ఫీగా మారి ఊతప్పాలు చాలా రుచికరంగా వస్తాయి.
- అలా కలిపిన తర్వాత పిండి సరైన కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ తీసుకుని అందులో కలిపిన పిండిని చిన్న ముద్ద వేస్తే అది నీటిలో తేలాలి.
- ఆ విధంగా పిండిని పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన అల్లం, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిసేలా బాగా కలిపాక చివరగా అందులో కొద్దిగా వంటసోడా, మూడ్నాలుగు టీస్పూన్ల నిమ్మరసం వేసుకుని మరోసారి పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఒకట్రెండు చెంచాల నూనె, కొద్దిగా బటర్ వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- బటర్ కరిగి వేడయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని చిన్న సైజ్ ఊతప్పంలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై కాస్త కొత్తిమీర తరుగు, కొన్ని తెల్ల నువ్వులు చల్లుకుని మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
- అది వన్సైడ్ మంచిగా కాలిందనుకున్నాక మూత తీసి మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- ఇదే ప్రాసెస్లో మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఊతప్పంలా వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. వీటిని చట్నీ లేకుండా తిన్నా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి.
- అంతే, పెసరపప్పుతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "ఊతప్పాలు" రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఈ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
